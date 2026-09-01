El Salvador

Embajada de Japón apoya la construcción de una unidad renal en el oriente salvadoreño

La instalación incorporará la modalidad de diálisis peritoneal continua ambulatoria, con el objetivo de acercar el tratamiento a las comunidades y reducir traslados y gastos hacia la capital u hospitales grandes

La inauguración del Centro de Diálisis contó con autoridades de la Embajada de Japón y del sistema de salud de El Salvador./ (Embajada de Japón)
La inauguración del Centro de Diálisis contó con autoridades de la Embajada de Japón y del sistema de salud de El Salvador./ (Embajada de Japón)
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El acceso a servicios de salud especializados se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno de El Salvador, especialmente en regiones históricamente marginadas como la zona oriental del país.

Bajo esta visión y como parte de su firme compromiso con el bienestar de la población salvadoreña, la embajada de Japón ha demostrado su solidaridad al financiar la construcción del nuevo Centro de Diálisis en el Hospital Nacional de Nueva Guadalupe, ubicado en el distrito de Nueva Guadalupe, en San Miguel Oeste.

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El evento de inauguración del centro fue encabezado por el consejero de la embajada del Japón en El Salvador, señor MAEDA Shinji, y el director de Políticas y Gestión en Salud, doctor Ronald Pérez. La ceremonia también contó con la presencia de representantes de la Fundación Campo, FUNDAGEO, la Alcaldía Municipal de San Miguel Oeste, y la directora del Hospital Nacional de Nueva Guadalupe, quienes lograron convertir este proyecto en una realidad mediante la colaboración multilateral.

La inversión total para la ejecución de este proyecto ascendió a USD $290,671.28, de los cuales Japón aportó la significativa suma de USD $176,031.00 a través del Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APCS).

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Este fondo fue destinado a las principales obras de infraestructura: desde la preparación del terreno, colocación de concreto estructural, suministro e instalación de estructuras metálicas y cubiertas de techo, hasta acabados arquitectónicos, instalaciones eléctricas y la contratación de supervisión y auditoría externa. Todas estas acciones se realizaron bajo los lineamientos de diseño aprobados por el Ministerio de Salud de El Salvador.

MAEDA Shinji, Consejero de la Embajada del Japón en El Salvador, encabezó el acto de inauguración de la unidad renal./ (Embajada de Japón)
MAEDA Shinji, Consejero de la Embajada del Japón en El Salvador, encabezó el acto de inauguración de la unidad renal./ (Embajada de Japón)

Por su parte, la Fundación Campo destinó USD $8,754.94 para la formulación del proyecto, la instalación de señalética, rótulo y una placa conmemorativa. El Hospital Nacional de Nueva Guadalupe también jugó un papel fundamental al invertir USD $100,000 en detalles clave como la instalación de cielo falso, ventanas, puertas y muebles, artefactos sanitarios, instalaciones hidráulicas, así como aires acondicionados y sistemas de extracción mecánica. A esto se sumó el valioso aporte de FUNDAGEO, con USD $5,885.34 orientados al suministro e instalación de aires acondicionados, pintura y materiales complementarios.

La apertura de este Centro de Diálisis representa un importante avance para la zona oriental, ya que se proyecta que beneficiará al menos a 1,500 pacientes con insuficiencia renal crónica a medio plazo. Una de las características diferenciadoras del centro es la incorporación de la modalidad de diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA), lo que permitirá a los pacientes recibir un tratamiento moderno, oportuno y de calidad, cerca de sus comunidades de origen. Esto reduce significativamente las dificultades y los costos asociados al traslado hacia la capital o grandes centros médicos.

La creación de este centro no solo fortalece la infraestructura hospitalaria, sino que demuestra cómo la cooperación internacional contribuye al desarrollo integral, especialmente en las comunidades más vulnerables. La participación directa de actores locales y comunitarios, respaldada por el financiamiento de la Embajada de Japón, sienta un precedente en la gestión de proyectos sociales exitosos y sostenibles, enmarcados en los principios de la seguridad humana.

Japón aportó USD $176,031.00 a través del programa APCS para obras de infraestructura del Centro de Diálisis en San Miguel Oeste./ (Embajada de Japón)
Japón aportó USD $176,031.00 a través del programa APCS para obras de infraestructura del Centro de Diálisis en San Miguel Oeste./ (Embajada de Japón)

En palabras de los protagonistas, este tipo de inversiones reafirma la importancia de la cooperación multilateral en la construcción de un país más equitativo y saludable. Japón, a través de su embajada, reitera su apoyo al pueblo salvadoreño mediante acciones concretas que trascienden el simple gesto económico para convertirse en verdaderas oportunidades de mejorar la calidad de vida.

La embajada de Japón en El Salvador, junto a sus aliados locales, continúa apostando por el desarrollo de infraestructura que responda a las necesidades urgentes de la población, reafirmando la fortaleza de la amistad y la colaboración entre ambas naciones.

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