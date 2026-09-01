Sociedad

El Congreso Judío Latinoamericano se reunió en Uruguay con el presidente Yamandú Orsi y reconoció a Daniel Hadad

El organismo internacional recibió al mandatario uruguayo en una cumbre donde participó la Junta Directiva. Además, el fundador y CEO de Infobae fue distinguido por su compromiso con el pueblo judío

EL CONGRESO JUDÍO LATINOAMERICANO SE REUNIÓ CON YAMANDU ORSI, PRESIDENTE DE URUGUAY, Y RECONOCIÓ AL CEO DE INFOBAE DANIEL HADAD
El Congreso Judío Latinoamericano se reunió en Montevideo con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, durante una cumbre regional de comunidades judías.
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El Congreso Judío Latinoamericano (CJL) se reunió este lunes con el presidente uruguayo Yamandú Orsi en la ciudad de Montevideo, en el marco de la cumbre entre presidentes de comunidades judías en la región y la Junta Directiva del organismo. Además, el fundador y CEO de Infobae, Daniel Hadad, recibió un reconocimiento por su vínculo con el pueblo judío y su postura frente al terrorismo.

La distinción fue entregada por Jack Terpins, presidente del CJL; Claudio Epelman, director ejecutivo; Jorge Knoblovits, secretario general; y Adrián Werthein, miembro del Comité Ejecutivo.

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“Esta distinción me emociona. Tengo respeto y una enorme admiración por el pueblo judío. Soy seguidor de su historia”, dijo Hadad al momento de recibir el reconocimiento. El fundador del medio también vinculó su posición con el ataque terrorista que sufrió Israel: “Imágenes que parecían olvidadas las volvimos a ver el 7 de octubre de 2023. Mi solidaridad no puede estar en otro lado”, expresó.

EL CONGRESO JUDÍO LATINOAMERICANO SE REUNIÓ CON YAMANDU ORSI, PRESIDENTE DE URUGUAY, Y RECONOCIÓ AL CEO DE INFOBAE DANIEL HADAD
El Congreso Judío Latinoamericano impulsa el combate al antisemitismo, la prevención del terrorismo y el diálogo interreligioso en América Latina.

Fue Werthein quien habló en nombre del Congreso Judío Mundial para presentar la distinción. Definió a Hadad como una figura que transformó la comunicación y el periodismo, y lo describió como un aliado “incondicional” de la verdad. “La humildad y lealtad son la marca registrada” del empresario, señaló, y destacó además su “coraje” y su “ética” profesional. “El verdadero periodismo no busca agrandar las masas por comunidad, sino poner luz donde hay oscuridad”, afirmó Werthein. También remarcó que “la voz de Daniel resonó con valentía” tras el ataque terrorista del 7 de octubre, y que “su defensa de la libertad de expresión es una defensa del pluralismo y la dignidad humana”. Werthein también señaló el rol de Hadad en el acercamiento entre Argentina e Israel.

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Tras recibir el reconocimiento, el empresario y periodista ofreció una charla sobre los cambios que genera la inteligencia artificial (IA) en el mundo contemporáneo. “La IA es la primera tecnología de la historia que puede tomar decisiones y generar ideas por sí misma”, planteó al inicio de su exposición. En ese marco, introdujo el concepto de FOMO —del inglés fear of missing out, el miedo a perderse algo— y señaló que se transformó en FOBO: “el miedo a quedar obsoleto”, producto de la aceleración tecnológica.

EL CONGRESO JUDÍO LATINOAMERICANO SE REUNIÓ CON YAMANDU ORSI, PRESIDENTE DE URUGUAY, Y RECONOCIÓ AL CEO DE INFOBAE DANIEL HADAD
Daniel Hadad recibió un reconocimiento del Congreso Judío Latinoamericano por su vínculo con el pueblo judío y su postura frente al terrorismo.

El empresario dedicó parte de su presentación a analizar el vínculo entre la IA y los sistemas democráticos. “La IA, al comienzo de la relación, busca ganarse nuestra confianza: quiere ser nuestro amigo. A partir de eso, nos responde en base a algo que no nos desagrada. Y esto tiene un problema en los sistemas democráticos: la gente no quiere informarse, la gente quiere confirmarse”, afirmó. Ante ese escenario, planteó una pregunta sin respuesta definida: “¿La democracia puede sobrevivir en estas condiciones?” y advirtió que, según datos que citó, hay hoy 87 democracias frente a 92 autocracias en el mundo.

El CJL es un organismo que agrupa a las comunidades judías de América Latina y tiene entre sus ejes prioritarios el combate al antisemitismo y toda forma de discriminación, la promoción del diálogo interreligioso y la convivencia plural en cada uno de los países donde opera. También trabaja en la prevención de la radicalización y el terrorismo, y en el desarrollo del liderazgo joven dentro de las comunidades de la región.

Seguiremos trabajando para fortalecer las sociedades plurales en cada uno de nuestros países, donde el antisemitismo ni ninguna forma de discriminación tengan lugar“, afirmó Jack Terpins, presidente del Congreso Judío Latinoamericano, al concluir el lunes la reunión de Junta Directiva.

Estuvieron presentes entre los oradores el director periodístico de Infobae América, Laureano Pérez Izquierdo, el director periodístico de La Diaria Radio, Lucas Silva, y Fabián Perechodnik. El programa también incluyó un homenaje a David Fremd, quien fue asesinado hace 10 años en Uruguay por ser judío.

Entre otros puntos que fueron parte de la agenda del encuentro, se trataron temas como la convivencia entre árabes y judíos, la respuesta a los terremotos de Colombia y Venezuela y el rol de liderazgo joven.

Además de representantes de los países de la región y los delegados de AMIA y la DAIA, también hubo varios argentinos que participaron del encuentro, entre ellos Jorge Knoblovits, Mariano Borinsky, Alejandro Dosoretz y una decena de jóvenes que pasaron por el programa de Nuevas Generaciones y hoy ocupan cargo de conducción en el Congreso Judío.

El cierre estuvo a cargo de Eldad Hayet, el nuevo embajador de Israel en Uruguay, quien dio su mensaje al final de la jornada. Con este encuentro, el Congreso Judío Latinoamericano volvió a poner sobre la mesa los desafíos que enfrentan las comunidades judías de la región, desde la seguridad hasta la formación de nuevos liderazgos.

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