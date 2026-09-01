Exigen $11,000 para liberar a atleta nicaragüense desaparecido hace 11 días en Costa Rica

Dodani Estrada, atleta nicaragüense de 22 años, continúa desaparecido en Costa Rica tras una llamada con pedido de ₡5 millones por su liberación. (Foto cortesía redes sociales)

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El atleta nicaragüenseDodani Estrada, de 22 años, continúa desaparecido en Costa Rica luego de que su familia recibiera una llamada en la que desconocidos exigieron ₡5 millones, aproximadamente $11,00, por su liberación. Han pasado 11 días desde esa comunicación y los parientes del joven no han vuelto a recibir información sobre su paradero, según datos difundidos por medios locales.

Estrada fue visto por última vez el 21 de agosto en Horquetas de Sarapiquí, localidad situada en el norte de Costa Rica. Su desaparición es investigada como un posible secuestro por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizó allanamientos y detuvo a tres sospechosos en el marco de las pesquisas.

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La familia del joven señaló que recibió cuatro llamadas durante los primeros dos días posteriores a su desaparición. En esas comunicaciones, las personas que se identificaron como sus captores afirmaron que tenían retenido a Dodani y exigieron ₡5 millones, moneda de Costa Rica, a cambio de dejarlo en libertad.

Cristina Estrada, hermana del atleta, indicó que después de aquellas llamadas no hubo más contactos. La familia tampoco ha recibido información nueva sobre las condiciones en las que podría encontrarse el joven ni sobre el sitio donde habría sido llevado.

La desaparición de Dodani Estrada es investigada por el OIJ como un posible secuestro en Horquetas de Sarapiquí. (Foto cortesía redes sociales)

La última vez que fue visto estaba en Horquetas de Sarapiquí

De acuerdo con la información que maneja la familia, Dodani Estrada viajó desde la Zona de Los Santos hacia Horquetas de Sarapiquí acompañado por un taxista. Los familiares desconocen el motivo de ese desplazamiento y las actividades que realizaban en la zona.

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La principal versión es que ambos fueron privados de libertad el mismo día. El taxista quedó posteriormente en libertad, mientras que Estrada habría sido trasladado por quienes lo retuvieron. Ese elemento forma parte de la investigación abierta por las autoridades costarricenses.

La familia presentó una denuncia ante el OIJ después de la desaparición. Cristina Estrada afirmó que se ha comunicado con la institución para conocer avances, pero que no recibió novedades sobre el caso ni sobre la ubicación de su hermano.

La falta de contacto de los presuntos secuestradores es uno de los elementos que mantiene la incertidumbre entre los familiares. La exigencia de dinero fue la última señal que recibieron relacionada con Dodani. No se informó sobre nuevos pedidos de pago, una eventual negociación o alguna prueba sobre su condición.

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La principal versión del caso indica que Dodani Estrada viajó con un taxista y que ambos fueron privados de libertad el mismo día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres detenidos en allanamientos, pero sin rastro del joven

El 26 de agosto, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevaron a cabo varios allanamientos en Horquetas de Sarapiquí. Durante el operativo fueron capturadas tres personas sospechosas de tener participación en el supuesto secuestro.

Las diligencias permitieron establecer que el taxista que viajaba con Estrada había sido retenido junto con él antes de recuperar su libertad. No obstante, hasta el 1 de septiembre no se había informado que las detenciones permitieran dar con el paradero del atleta nicaragüense.

Las autoridades no han divulgado detalles sobre la identidad de los detenidos, los posibles cargos que enfrentarían ni el vínculo que tendrían con la desaparición. Tampoco se conoce si los allanamientos permitieron decomisar elementos que ayuden a reconstruir el recorrido del joven.

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Dodani Estrada cumplió 22 años el 29 de agosto, mientras su familia seguía a la espera de información. Sus allegados lo describen como una persona dedicada al deporte y mantienen la búsqueda a través de las gestiones de las autoridades.

Al cumplirse 11 días desde la última llamada de extorsión, la familia de Dodani Estrada permanece sin noticias sobre su ubicación. La investigación continúa en Costa Rica, donde el caso concentra las diligencias judiciales tras la captura de tres sospechosos.