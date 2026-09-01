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Se terminó el ciclo de Pipo Gorosito en San Lorenzo tras 60 días en el cargo

Luego de la caída ante Instituto de Córdoba por la 7ª fecha del Clausura, la dirigencia y el entrenador acordaron la ruptura del vínculo

Nestor Pipo Gorosito como DT de San Lorenzo
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San Lorenzo convive con horas de crisis deportiva tras confirmarse la salida de Néstor Pipo Gorosito del cargo de entrenador luego de apenas ocho encuentros en el banco de suplentes. Luego de la derrota ante Instituto de Córdoba, la dirigencia y el orientador acordaron la ruptura del vínculo.

El retorno de Pipo a Boedo duró apenas 60 días: asumió el 3 de julio tras la sorpresiva salida de Gustavo Álvarez, firmó contrato por 12 meses y abandonó su puesto este 1 de septiembre tras la caída en Córdoba. Su debut fue el 17 de julio con una eliminación de la Copa Argentina por penales ante Deportivo Riestra: contabilizó cinco derrotas, dos victorias y un empate entre las siete fechas del Torneo Clausura y el mencionado duelo por la copa doméstica. En ese lapso, sufrió un doloroso revés: cayó 2-0 en el clásico contra Huracán y terminó con una racha triunfal de 25 años en el Nuevo Gasómetro contra el Globo.

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El entrenador de 62 años, que había tenido un ciclo previo como DT del club entre 2003 y 2004, había adelantado horas antes de su partida del Ciclón que no tenía en mente dar un paso al costado. “Perder es muy feo. Cuando no podes salir se hace difícil”, había analizado tras la caída contra la Gloria. Aunque en esa conferencia de prensa aclaró: “Eso (renunciar) no se cruza por mi cabeza”.

En el proceso previo, hace más de dos décadas, Pipo había contabilizado 46 partidos al mando del Ciclón con 22 victorias, 12 empates y 12 derrotas. En la actualidad, San Lorenzo está anteúltimo del Grupo A del Clausura con 7 puntos por delante de Talleres (5 unidades) y a tres de meterse entre los ocho que avanzarán a los octavos de final. En la Tabla Anual, que repartirá los boletos a las copas internacionales, el club suma 29 puntos y figura lejos de los 36 que están como límite para meterse actualmente en la Sudamericana.

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La próxima presentación en la grilla marca que el combinado de Boedo se presentará el sábado 5 de septiembre como local ante Talleres de Córdoba desde las 19 horas por la 8ª fecha del Torneo. Luego llegarán partidos contra Independiente en Avellaneda y Boca Juniors en el Nuevo Gasómetro.

Hay que recordar que la entidad había sufrido un cambio inesperado de entrenador horas antes de empezar la pretemporada cuando Gustavo Álvarez presentó la renuncia en la previa al primer entrenamiento. Cuatro días más tarde, fue oficializado como nuevo técnico de Liga de Quito de Ecuador.

El 2026 comenzó con Damián Ayude al mando del equipo, pero en marzo se marchó tras la derrota 5-2 con Defensa y Justicia. Luego del interinato de Alan Capobianco en la Copa Argentina ante Deportivo Rincón, tomó el mando Álvarez con un empate 1-1 contra Riestra.

<b>El comunicado completo del Ciclón</b>

San Lorenzo comunica que Néstor Gorosito no continuará como entrenador del equipo de Primera División. De común acuerdo, se resolvió finalizar su vínculo contractual con el club.

Mientras se trabaja en la definición del nuevo director técnico, Walter Perazzo dirigirá el entrenamiento que el plantel profesional realizará esta tarde.

Le agradecemos a Pipo y a sus colaboradores por el trabajo y la dedicación en esta etapa al frente del equipo. ¡Éxitos en los próximos desafíos!

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