Aeropuertos Argentina incorporó pantallas a las 35 terminales del país que permiten la compra de publicidad programática

Aeropuertos Argentina y Beeyond Media integraron las pantallas de 35 aeropuertos argentinos a la compra programática de publicidad DOOH.

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Por primera vez en la historia de la infraestructura aeroportuaria del país, Aeropuertos Argentina y Beeyond Media anunciaron una alianza que incorpora las pantallas de los 35 aeropuertos argentinos al ecosistema de la compra programática de publicidad, con acceso a una audiencia proyectada de más de 48 millones de pasajeros anuales para 2026.

El acuerdo permite que marcas locales, regionales e internacionales planifiquen, compren y activen campañas en las terminales aéreas del país de forma automatizada, desde un único entorno tecnológico.

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El cambio de fondo está en el modelo de compra. La publicidad programática DOOH (Digital Out-of-Home) —la misma tecnología que ya rige la adquisición de espacios en la web— permite segmentar audiencias, definir presupuestos y lanzar campañas en minutos, con medición de resultados en tiempo real. Hasta ahora, el inventario publicitario de los aeropuertos argentinos operaba por fuera de ese ecosistema. Con esta integración, esa brecha se cierra.

La alianza dará acceso a una audiencia proyectada de más de 48 millones de pasajeros anuales para 2026 en los aeropuertos argentinos.

Beeyond Media opera una red de más de 2,1 millones de pantallas conectadas en 39 países, lo que le da la escala necesaria para conectar el inventario de las terminales aéreas argentinas con anunciantes que compran en remoto, con presupuestos programáticos de alcance global y campañas activables en tiempo real desde cualquier lugar del mundo. Ese acceso, inédito para las pantallas aeroportuarias locales, abre el inventario a compradores que difícilmente podían llegar a estos espacios por los canales tradicionales.

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“Le abrimos a los aeropuertos argentinos un mercado de anunciantes globales que antes no tenían forma de llegar a estos espacios”, señaló Alejandro Donzis, cofundador y CEO de Beeyond Media. “Para las marcas, el proceso de planificación y ejecución se transforma: la automatización del inventario optimiza los tiempos de implementación y permite conectar con audiencias de alta valoración en los momentos justos del viaje”, agregó.

El perfil de esa audiencia es uno de los elementos que sostiene el interés del acuerdo. Los pasajeros aeroportuarios presentan características de alto poder adquisitivo, con una combinación de perfiles corporativos y turísticos, en momentos de baja distracción y alta receptividad al mensaje publicitario. Ese universo, proyectado en más de cuatro docenas de millones de personas para este año, queda ahora al alcance de los principales compradores del ecosistema publicitario internacional.

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Beeyond Media conectará las pantallas de los aeropuertos argentinos con anunciantes globales a través de una red de más de 2,1 millones de pantallas en 39 países.

Desde Aeropuertos Argentina, el acuerdo se encuadra en un proceso de transformación digital que la empresa viene impulsando en su negocio publicitario. “Estamos convencidos de que la compra programática es el camino para potenciar nuestro inventario, ampliar el acceso de nuevas marcas y ofrecer una propuesta mucho más eficiente y flexible”, declaró Agustín Ceballos, gerente de Publicidad de la compañía. “Este acuerdo representa un paso muy importante dentro de la transformación digital que ya venimos impulsando para seguir desarrollando el negocio publicitario en nuestros aeropuertos”, añadió.

La red de pantallas involucrada tiene distinta escala según la terminal. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, más de 100 pantallas se distribuyen en áreas de alta circulación y alcanzan a unos 12 millones de pasajeros anuales, con fuerte presencia de viajeros corporativos y de turismo. En el Aeroparque Jorge Newbery, 30 dispositivos se ubican en sectores como check-in, partidas y arribos, con un flujo de 18 millones de pasajeros por año. Ambas terminales concentran, en conjunto, la mayor parte del volumen total de la red.

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La integración también habilita campañas con contextualización en tiempo real. Entre los desarrollos previstos, las marcas podrán activar mensajes vinculados a la información de vuelos —origen, destino, horarios o demoras—, con lo que cada anuncio puede ajustarse al momento concreto del recorrido del pasajero. Esa capacidad de personalización dinámica representa una capa adicional respecto de la publicidad exterior estática o de rotación fija que operaba hasta ahora en las terminales.

Con esta alianza, Beeyond Media pone a disposición su infraestructura, su plataforma tecnológica y su capacidad de planificación estratégica para conectar el inventario de las terminales aéreas con la demanda publicitaria internacional, en lo que constituye la primera integración de este tipo para la publicidad exterior digital en aeropuertos de la Argentina.

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