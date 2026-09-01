Locura en Santa Fe: pasó un semáforo en rojo, arrastró siete metros a un inspector de tránsito y se escapó

Detuvieron a un hombre que pasó un semáforo en rojo y atropelló a un agente de tránsito que arrastró 7 metros en Santa Fe

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Un hombre de 55 años fue detenido en Zavalla, Santa Fe, luego de embestir con su auto BMW a un inspector de tránsito y arrastrarlo siete metros durante un control vial en Pérez. Posteriormente, se dio a la fuga por la Ruta Nacional 33 en una persecución que se extendió por 11 kilómetros.

El episodio ocurrió este lunes y comenzó cerca del mediodía cuando el Centro de Monitoreo Municipal de Pérez detectó que un automóvil BMW negro realizaba maniobras de sobrepaso con el semáforo en rojo sobre la intersección de Morelli y las vías del tren.

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La alerta se difundió de inmediato entre los agentes de tránsito locales, que emprendieron el seguimiento del vehículo hacia el oeste por la ruta 33 y lograron interceptarlo a la altura de San Lorenzo, a unas siete cuadras del lugar donde se había cometido la infracción inicial.

En ese punto, el inspector G.L., de 48 años, solicitó al conductor la documentación personal y la del vehículo. Sin embargo, mientras se llevaba a cabo el procedimiento, el conductor arrancó de manera repentina, embistió al agente y lo arrastró aproximadamente 7 metros antes de alejarse de la zona.

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Ante la fuga, el inspector se incorporó por sus propios medios e informó al centro de monitoreo lo ocurrido, con lo que se dio inicio a un seguimiento controlado con señales lumínicas y sonoras.

El Comando Radioeléctrico provincial siguió al BMW durante 11 kilómetros y detuvo al sospechoso en el cruce de la ruta 33 y bulevar Villarino, en Zavalla.

El Comando Radioeléctrico provincial tomó la posta del operativo y siguió al BMW durante 11 kilómetros hacia el oeste, hasta que logró frenar al conductor en el cruce de la ruta 33 y bulevar Villarino, dentro del ejido de Zavalla. Allí, alrededor de las 11.30, el sospechoso fue detenido sin resistencia.

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El detenido fue identificado como Mario D., de 55 años y oriundo de Entre Ríos. La prueba de alcoholemia arrojó cero gramos de alcohol en sangre, lo que descartó que hubiera conducido bajo los efectos de esa sustancia. Tras el resultado negativo, fue trasladado bajo custodia a la comisaría 22ª para la continuación del procedimiento. El BMW fue secuestrado como parte del operativo.

En paralelo, las fuerzas de seguridad provinciales constataron que el inspector G.L. se encontraba en buen estado de salud y no requería asistencia médica. El agente, por su parte, informó que procedería con una denuncia penal contra el conductor por los hechos ocurridos en Pérez.

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Un hombre chocó, escapó y terminó detenido tras negarse al test de alcoholemia

En Trelew, una mujer de 69 años que manejaba un Fiat Palio fue chocada por un Chevrolet Astra en la esquina de Río Negro y O’Higgins, en el barrio Menfa. (Google Maps)

En la zona oeste de Trelew, en la provincia de Chubut, un accidente tuvo como consecuencia la detención de un conductor que se fue del sitio tras el choque y posteriormente rehusó hacerse el control de alcoholemia.

El suceso ocurrió alrededor de las 21:30, días atrás, en la esquina de Río Negro y O’Higgins, barrio Menfa, al oeste de Trelew. Por ese cruce transitaba una mujer de 69 años en un Fiat Palio, cuando fue impactada por un Chevrolet Astra. Según la información disponible, el Astra siguió su trayecto luego de producirse el accidente.

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La partida del responsable del Chevrolet antes del arribo policial, de acuerdo con los datos obtenidos por el medio local El Chubut, hizo que la intervención tuviera una segunda etapa enfocada en localizarlo, ya no únicamente en el choque. Esa búsqueda concluyó rápido, ya que una patrulla ubicó tanto el auto como al conductor en la intersección de avenida Rawson y Juan de la Piedra, a pocas cuadras del escenario del incidente.

Al ser hallado, rehusó someterse al test de alcoholemia, aunque se sospechaba que podría estar ebrio. Dicha negativa quedó oficialmente registrada en el acta vial correspondiente, lo que ocasionó su demora bajo lo dispuesto por la Ley Nacional de Tránsito.

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El hecho no culminó en ese momento. La información disponible especifica que el conductor, además, intentó iniciar una pelea con los efectivos policiales, lo cual complicó aún más el procedimiento antes de que fuera trasladado. Luego de esa situación, el sujeto y el automóvil terminaron siendo llevados a la comisaría, donde continuaron las diligencias.