La presentación de Joaquín Freitas en Flamengo tras dejar River Plate: “Es un club gigante”

El juvenil se fue de River y firmó con el elenco brasileño

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Flamengo anunció este martes la incorporación del delantero Joaquín Freitas, de 19 años, procedente de River Plate. El futbolista firmó un contrato hasta 2031 con el actual campeón del Brasileirao y de la Copa Libertadores, y recibió la camiseta con el dorsal número 30 de manos de la dirigencia del club de Río de Janeiro.

“¡Bienvenido, hermano! Te deseamos muchos títulos y grandes actuaciones con la camiseta!”, escribió el Mengao en sus redes sociales, mientras que Freitas grabó un video en el que expresó: “Hola, Nación. Tengo muchas ganas de conocerlos, con muchas expectativas. Espero que sea lo más pronto posible y les mando un saludo muy grande. Ojalá vernos pronto en la cancha. Abrazos”.

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El desenlace se conoció tras un proceso de idas y vueltas entre ambos clubes. Según pudo saber Infobae, La primera propuesta de Flamengo por Freitas fue de 6 millones de dólares y River la rechazó. El club brasileño duplicó la oferta a 12 millones, pero la dirigencia millonaria volvió a decir que no. Una tercera propuesta llegó a los 17 millones de dólares, cifra que tampoco convenció al Millonario.

Freitas firmó hasta 2031 en Flamengo (X: @Flamengo)

La operación cambió por pedido expreso del propio futbolista, que manifestó su deseo de emigrar en busca de un desafío deportivo distinto. Freitas fue convocado por el presidente Stefano Di Carlo y el secretario técnico Enzo Francescoli, quienes le ofrecieron mejorar las condiciones de su contrato para retenerlo. El jugador insistió en su decisión de partir, convencido de que el paso a Flamengo representaba un salto en su carrera. Ante ese escenario, River aceptó no oponerse a la voluntad del delantero y negoció quedarse con una porción (20%) de sus derechos económicos.

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“Flamengo es un club gigante, con una afición que apoya mucho y sigue al equipo de cerca. Eso me motiva y me hace muy feliz. Voy a darlo todo por esta camiseta, pelear cada balón como si fuera el último y espero poder darle mucha alegría a la Nación. Tengo muchas ilusiones de vivir esta experiencia y conocer el Maracaná junto a toda la afición”, expresó el jugador en el sitio oficial del Fla.

Freitas nació en San Fernando e inició su formación en las divisiones inferiores del Club Atlético Acassuso, donde en 2022 anotó 26 goles en la Séptima División del torneo juvenil de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Ese rendimiento le abrió las puertas de la selección argentina Sub 20 del ascenso. Debutó como profesional el 29 de mayo de 2023 con la camiseta de Acassuso, en un partido frente a Deportivo Armenio.

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Podrá jugar la Copa Libertadores con el elenco brasileño (X: @Flamengo)

En enero de 2024, River adquirió el 75% de los derechos económicos del delantero. Tras un breve paso por la Cuarta División, se incorporó a la Reserva, donde en 2025 formó dupla ofensiva con Bautista Dadín y cerró la temporada con 9 goles y 3 asistencias en 31 partidos. Ese desempeño le permitió llegar al primer equipo bajo la conducción de Marcelo Gallardo. Su debut en la máxima categoría del fútbol argentino se produjo el 16 de noviembre de 2025 ante Vélez Sarsfield.

Tras su llegada al plantel profesional, el club formalizó el vínculo con Freitas hasta el 31 de diciembre de 2028 y fijó una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, un valor que reflejaba la proyección que la institución depositaba en el delantero. Durante 2026 disputó 29 encuentros entre la Liga Profesional, la Copa Argentina y competencias internacionales, con un gol y dos asistencias. En la etapa final de Eduardo Coudet como entrenador tuvo continuidad, aunque en varios partidos se desempeñó como volante, una posición que no es la suya y que le exigió mayor responsabilidad defensiva.

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El jugador también integró la lista de convocados de Lionel Scaloni para la gira de la selección argentina previa al Mundial 2026. El 18 de junio debutó con la camiseta albiceleste en el amistoso ante Honduras, que terminó 2 a 0 con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. En River, se lo utilizó principalmente como punta derecha, aunque su mejor rendimiento se dio cuando fue ubicado como delantero centro, la posición que ocupaba en las categorías juveniles.

El delantero será incluido esta semana tanto en la Copa Libertadores, donde Flamengo disputa un cupo a semifinales frente al Independiente del Valle ecuatoriano, como en el Campeonato Brasileño, torneo en el que el equipo carioca marcha segundo, a cuatro puntos del líder Palmeiras y con un partido menos jugado.

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El fichaje de Freitas se conoció apenas tres horas después de que Flamengo oficializara la llegada del atacante ecuatoriano Anthony Valencia, de 23 años, procedente del Royal Antwerp de Bélgica. Valencia llega para ocupar el lugar de su compatriota Gonzalo Plata, transferido la semana pasada al Dínamo de Moscú.