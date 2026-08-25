Video: dos adultos realizaron maniobras peligrosas en una moto con un bebé en brazos y lo compartieron en redes

La Agencia de Seguridad Vial trabaja para identificar al conductor y poder actuar de oficio

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Un video que se viralizó entre vecinos de la zona norte de la ciudad de Catamarca mostró cómo dos adultos en una moto realizaron una maniobra de alto riesgo protagonizada con un bebé en brazos. Las imágenes mostraron que hicieron un wheelie (avanzar únicamente sobre la rueda trasera). La situación escaló hasta las autoridades nacionales, que ahora buscan identificar al conductor.

La grabación, compartida con el medio local Inforama por residentes del sector, sería una captura de un estado de WhatsApp publicado por la propia acompañante del conductor. Sobre las imágenes aparece escrita la frase: “Un Willy con el gordito JAJAJA”.

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La maniobra peligrosa en moto se viralizó entre vecinos de la zona norte de la ciudad de Catamarca

En las imágenes se observa al conductor levantar la rueda delantera de la moto y avanzar en esa posición. Detrás viaja quien sería su pareja, sin posibilidad de sujetarse al vehículo porque sostiene al menor con ambos brazos.

El bebé, sin ningún elemento de protección o sujeción visible, quedó expuesto a las consecuencias de cualquier pérdida de control.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le confirmaron a Infobae que se encuentran trabajando para poder dar con la identidad del motociclista. Una vez que lo logren, podrán actuar de oficio y solicitar la suspensión preventiva de la licencia de conducir.

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Los vecinos que enviaron el material a Inforama aseguraron que este tipo de situaciones no sería aislado y que las maniobras riesgosas se repiten con periodicidad, incluso hasta altas horas de la noche.

“Somos vecinos de la zona norte de la Capital y queremos realizar un reclamo, ya que creemos que es la única forma de que, tal vez, estos menores de edad tomen conciencia de la situación”, expresaron los residentes en declaraciones al medio. El reclamo apunta tanto a los protagonistas del video como a las autoridades, a quienes los vecinos pidieron que intervengan para que los hechos no se repitan.

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“Esperamos que, ante estos hechos, se tomen las medidas correspondientes para evitar que estas situaciones continúen repitiéndose”, agregaron los residentes en el mensaje enviado a Inforama.

Sancionaron a un padre que filmó a su hija de 9 años mientras conducía

La ANSV suspendió preventivamente al padre que filmó a su hija de 9 años mientras conducía en Lago Puelo, Chubut

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) logró dar con el padre al que, días atrás, se le viralizó un video en Lago Puelo, Chubut, en el que su hija de 9 años conduce una camioneta por las calles de la localidad mientras él la filma y celebra desde el asiento del acompañante. El hombre fue identificado y suspendido preventivamente.

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El video, cuya publicación original corresponde al medio ANBariloche, se propagó con rapidez por las redes sociales y los portales de noticias de la región.

Ante la gravedad del episodio, las autoridades de Lago Puelo pusieron en marcha una investigación para dar con el adulto responsable y aplicarle las sanciones correspondientes. Los plazos y el curso que tome la investigación, así como la posibilidad de una sanción de mayor peso, quedarán en manos de la jurisdicción competente.

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Las imágenes muestran a la menor —conocida solo como Juli— al volante de la camioneta familiar, con la vista fija en la ruta, mientras su padre la elogia y alienta. En el vehículo también viajaba el hermano menor de la niña, sin los elementos de seguridad reglamentarios.

La secuencia se abre con una pregunta del niño: “Papi, ¿después me puedo subir yo?”. El padre le explicó que no era posible porque no llegaba a los pedales: “Tu hermana porque llega a los pedales”, dijo. Luego añadió, con tono distendido: “Nos lleva a El Bolsón ahora”.

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A lo largo del trayecto, el adulto dedicó frases de elogio a su hija que quedaron registradas en las imágenes. “Muy buena la piloto, eh. ¿Y el copiloto? Eaa. Qué grande la piloto. ¿Cuántos años tenés Juli ya?”, le preguntó. La niña, sin despegar la vista del camino, respondió: “Nueve”. El padre cerró el intercambio con otra pregunta: “¿Y estás manejando? ¿Qué te copiás de tu papá, vos? ¿Viste que tu papá podía?”.

Las imágenes desataron un rechazo extendido entre los vecinos de Lago Puelo, una localidad de pocos miles de habitantes ubicada sobre la Ruta Provincial 16, a 4 kilómetros al norte del lago que le da el nombre y a unos 13 kilómetros de El Bolsón, Río Negro. El municipio tomó conocimiento del caso y activó de inmediato los mecanismos de investigación.

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