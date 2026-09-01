Avanza la organización de la visita del papa León XIV: qué dejaron las reuniones en Córdoba y Buenos Aires

La visita del papa León XIV a la Argentina está prevista del 8 al 11 de noviembre con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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La misión de avanzada del Vaticano sigue con la recorrida por los lugares donde se espera la visita del papa León XIV a partir del 8 de noviembre, cuando llegue a la Argentina. Ahora, hubo reuniones entre los delegados de la Santa Sede y las autoridades locales para conocer cómo serán los protocolos en la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Cabe destacar que este lunes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió a las autoridades del Vaticano que encabeza el chileno monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos. Además, estuvieron presentes el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, y su secretario general, Raúl Pizarro.

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Axel Kicillof avanzó con la Conferencia Episcopal Argentina en la organización de la visita del Papa a Luján y al Cottolengo Don Orione.

Por un lado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con Colombo para avanzar en la organización de la visita del Papa a territorio bonaerense. Durante el encuentro se abordaron las actividades previstas en el Cottolengo Don Orione y en Luján, así como el operativo de seguridad para el evento masivo en la misa programada para el 11 de noviembre en esa ciudad.

En ese marco, el presidente de la CEA compartió la alegría por la visita apostólica y agradeció la predisposición del Gobierno de la Provincia para trabajar junto a la Iglesia en la organización del encuentro en Luján. Asimismo, las autoridades del ejecutivo bonaerense se pusieron en contacto con la Gerencia de Coordinación General del Episcopado Argentino, encargada de la visita papal.

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La avanzada del Vaticano recorrió sedes en la provincia de Buenos Aires y Córdoba para definir protocolos, logística y seguridad de la visita papal.

En paralelo a las gestiones en territorio bonaerense, los equipos involucrados en la organización del viaje del Vaticano realizaron una jornada de trabajo técnico en Córdoba con recorridas por distintos puntos relacionados con la agenda del Santo Padre. La comitiva, integrada por representantes de la Secretaría General de la Presidencia, de la delegación del Vaticano, de la Nunciatura Apostólica, de la CEA y de la Cancillería, visitó las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA), el Arzobispado de Córdoba y la Catedral “Nuestra Señora de la Asunción”, donde se relevaron aspectos vinculados con la logística y la organización de las distintas actividades previstas.

La jornada incluyó también una visita al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella con el objetivo de avanzar en la evaluación de los aspectos operativos y de infraestructura necesarios para la eventual llegada y traslado del pontífice y de su comitiva. La delegación vaticana que coordina los preparativos está dirigida por monseñor Salas. El grupo incluye personal de la Guardia Suiza y de la Gendarmería Italiana.

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La comitiva del Vaticano realizó en Córdoba una jornada técnica en FAdeA, el Arzobispado, la Catedral y el aeropuerto Ambrosio Taravella.

La visita del papa León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con paradas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Pese al avance de las definiciones en todos los frentes, las autoridades involucradas en la organización remarcaron que el itinerario final depende de la confirmación de la Santa Sede.

Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires, la misa central y el encuentro con los jóvenes tendrán lugar en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Así lo confirmó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en declaraciones al periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

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El operativo de seguridad para la visita del Papa articula al Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y Córdoba, y prevé dos Papamóviles provistos por Toyota.

Concentrar la misa y el encuentro juvenil en el mismo lugar también responde, según el arzobispo porteño, a una lógica de austeridad: evita montar una segunda estructura con pantallas, sonido y escenografía adicional. Los costos de la infraestructura en la Ciudad estarán a cargo del Gobierno nacional y del gobierno porteño. Según adelantó García Cuerva, los escenarios estarían orientados hacia el norte, en dirección a la calle Olleros, aunque aclaró que aún restan precisiones. La última palabra sobre el itinerario la tiene la Santa Sede.

La agenda en Buenos Aires contempla además una visita al penal de Devoto, actividad que ya fue incluida en la agenda de la avanzada vaticana anterior y que será relevada nuevamente en los próximos días. García Cuerva recordó que León XIV visitó una cárcel en Barcelona y otra en Guinea Ecuatorial durante su viaje a África, lo que da cuenta del lugar que el pontífice otorga a esa pastoral.

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La agenda del papa León XIV en Buenos Aires incluye una visita al penal de Devoto, un encuentro ecuménico en el Palacio San Martín y un homenaje en la Plaza San Martín.

Para el Palacio San Martín está previsto un encuentro ecuménico interreligioso, mientras que en la Plaza San Martín el Papa, en su carácter de jefe de Estado, rendirá homenaje al general José de San Martín. La primera actividad del lunes, en tanto, sería una visita al Cotolengo de Claypole.

En materia de seguridad, el arzobispo destacó la articulación entre el Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y Córdoba, coordinada por la ministra Monteoliva. Habría dos Papamóviles —uno para Buenos Aires y otro para Córdoba—, ambos provistos por Toyota; la confirmación final de los vehículos estaba prevista para la misma jornada en que García Cuerva brindó las declaraciones.

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