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El concluyente análisis de dos figuras del automovilismo sobre la renovación de Colapinto en Alpine

James Hinchcliffe y Jolyon Palmer, analistas del campeonato en F1 TV, coincidieron en que la decisión de la escudería fue acertada

Renovación Franco Colapinto
Franco Colapinto correrá en 2027 en Alpine
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James Hinchcliffe y Jolyon Palmer, analistas del campeonato en F1 TV, coincidieron en que la decisión de Alpine de mantener a Franco Colapinto para la temporada 2027 fue acertada. El piloto argentino continuará como compañero de Pierre Gasly en la escudería de Enstone, según confirmó el equipo el jueves de la semana pasada.

La confirmación llegó más de dos meses antes de lo que ocurrió con la renovación previa del piloto para 2026. Colapinto, de 23 años, aprovechó el salto de calidad dado por Alpine este año para afirmarse como piloto habitual en la zona de puntos: se ubica en el 12° puesto del campeonato con 19 unidades.

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El corredor tuvo su mejor tramo de la temporada en las citas de Miami y Canadá, donde logró de forma consecutiva sus dos mejores resultados en la Fórmula 1: séptimo y sexto puesto, respectivamente. Desde entonces, a Alpine se le hizo más difícil liderar la zona media, aunque el equipo presentó mejoras en Zandvoort en el auto de Gasly, que Colapinto tendrá a partir de este fin de semana en el Gran Premio de Italia, en Monza.

Colapinto tendrá mejoras en su auto en Monza (REUTERS/Jakub Porzycki)
Colapinto tendrá mejoras en su auto en Monza (REUTERS/Jakub Porzycki)

Hinchcliffe, piloto de Indy Car, analizó la renovación en el podcast F1 Nation y la vinculó al nuevo contrato de Max Verstappen con Red Bull, anunciado hace un par de semanas. “Hubo una especie de gran dominó que tenía que caer, y una vez que eso ocurrió, el resto encajó en su lugar”, comenzó el analista.

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El canadiense profundizó sobre el rendimiento de Colapinto: “Y ni siquiera se trata simplemente de que no haya un sucesor evidente. Está haciendo un buen trabajo. Ha reducido la diferencia con Gasly. Está más cerca de él de manera más consistente. Está cometiendo menos errores”, agregó Hinchcliffe en declaraciones recogidas por Motorsport.com.

El analista sostuvo que el automovilismo suele ser exigente con los tiempos de adaptación de los pilotos jóvenes. “A veces, ya sabes, un piloto necesita más de una temporada, más de una temporada completa, para desarrollar todo su potencial. Y creo que, en ocasiones, el deporte puede ser un poco... un poco implacable a la hora de permitirles a los pilotos ese tiempo”, afirmó.

Sobre la decisión de Alpine, concluyó: “Está mejorando a medida que adquiere más experiencia. Así que creo que es una decisión acertada por parte de Alpine simplemente mantener la consistencia. La continuidad siempre es algo positivo en el automovilismo si todos están rindiendo bien. Así que no es sorprendente y es una decisión comprensible”.

Jolyon Palmer, ex piloto de Renault en la F1, coincidió con la valoración de su colega y señaló que la continuidad del argentino no lo tomó por sorpresa. “Creo que siempre esperábamos que se quedara. Creo que él probablemente también esperaba quedarse. Pero sí, hasta que no está sobre el papel, nunca se puede estar seguro”, comentó.

El británico vinculó la renovación con la disputa por el quinto puesto del Campeonato de Constructores, que Alpine mantiene con Racing Bulls. Según el analista, el equipo de Enstone necesitará los puntos que Colapinto pueda seguir sumando hasta el final de la temporada. “Van a necesitar sus puntos si quieren vencer a Racing Bulls. Sigo pensando que Racing Bulls tiene la ventaja, incluso con las mejoras de Alpine que recibió Gasly. Ambos las tendrán en Monza. Pero sí, van a tener que estar realmente al máximo para vencer a estos chicos de Racing Bulls”, concluyó Palmer.

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