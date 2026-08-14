Crimen y Justicia
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Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: declara el amigo de Cristian Díaz que intentó frenar la pelea y vecinos del barrio

El debate oral se reanuda este viernes con nuevos testimonios clave para el caso. El músico está imputado por homicidio simple y portación ilegal de arma. Los detalles de la jornada

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Juicio Pity Álvarez - 14 de agosto
Pity Álvarez en la tercera audiencia. (Foto: Adrián Escandar)

El juicio a “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz continua con una de las declaraciones más esperadas desde el comienzo del debate: Carlos Ulises Stiempcich, el amigo que estaba junto a “El Gringo” la madrugada del 12 de julio de 2018 y que, según la reconstrucción judicial, intentó frenar la pelea antes de que el músico sacara un arma y disparara.

El testigo declarará ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, a cargo del caso.

La fiscalía también convocó a otros vecinos del barrio Samoré para testificar: Liliana Díaz, Fanny Johana Valdivia Quea, Laura Bellizzi, Carla Mariela Collazo, Pablo Sebastián Robles y Pablo Roberto Musumano.

13:38 hsHoy

Pity Álvarez ya está en los tribunales

El músico llegó al palacio judicial pasadas las 10:30 de la mañana. En los próximos minutos se reanudará el debate oral con la declaración del primer testigo del día.

13:37 hsHoy

Juicio a “Pity” Álvarez: declara el amigo de Cristian Díaz que intentó frenar la pelea antes del crimen

Carlos Ulises Stiempcich estaba junto a la víctima cuando se cruzaron con el músico en el barrio Samoré e intentó separarlos durante la discusión. También declararán seis vecinos del complejo que intervinieron en la investigación del homicidio

Cristian “Pity” Álvarez tras retirarse del tribunal el último miércoles (Foto/RS Fotos)
Cristian “Pity” Álvarez tras retirarse del tribunal el último miércoles (Foto/RS Fotos)

El juicio contra “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz continuará este viernes con una de las declaraciones más esperadas desde el comienzo del debate: Carlos Ulises Stiempcich, el amigo que estaba junto a “El Gringo” la madrugada del 12 de julio de 2018 y que, según la reconstrucción judicial, intentó frenar la pelea antes de que el músico sacara un arma y disparara.

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