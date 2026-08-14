Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: declara el amigo de Cristian Díaz que intentó frenar la pelea y vecinos del barrio

El juicio a “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz continua con una de las declaraciones más esperadas desde el comienzo del debate: Carlos Ulises Stiempcich, el amigo que estaba junto a “El Gringo” la madrugada del 12 de julio de 2018 y que, según la reconstrucción judicial, intentó frenar la pelea antes de que el músico sacara un arma y disparara.
El testigo declarará ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, a cargo del caso.
La fiscalía también convocó a otros vecinos del barrio Samoré para testificar: Liliana Díaz, Fanny Johana Valdivia Quea, Laura Bellizzi, Carla Mariela Collazo, Pablo Sebastián Robles y Pablo Roberto Musumano.
Pity Álvarez ya está en los tribunales
El músico llegó al palacio judicial pasadas las 10:30 de la mañana. En los próximos minutos se reanudará el debate oral con la declaración del primer testigo del día.
El juicio contra “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz continuará este viernes con una de las declaraciones más esperadas desde el comienzo del debate: Carlos Ulises Stiempcich, el amigo que estaba junto a “El Gringo” la madrugada del 12 de julio de 2018 y que, según la reconstrucción judicial, intentó frenar la pelea antes de que el músico sacara un arma y disparara.