Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: declara el amigo de Cristian Díaz que intentó frenar la pelea y vecinos del barrio

Pity Álvarez en la tercera audiencia. (Foto: Adrián Escandar)

El juicio a “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz continua con una de las declaraciones más esperadas desde el comienzo del debate: Carlos Ulises Stiempcich, el amigo que estaba junto a “El Gringo” la madrugada del 12 de julio de 2018 y que, según la reconstrucción judicial, intentó frenar la pelea antes de que el músico sacara un arma y disparara.

El testigo declarará ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, a cargo del caso.

La fiscalía también convocó a otros vecinos del barrio Samoré para testificar: Liliana Díaz, Fanny Johana Valdivia Quea, Laura Bellizzi, Carla Mariela Collazo, Pablo Sebastián Robles y Pablo Roberto Musumano.