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Quién era Gonzalo Balado, el surfista marplatense que murió ahogado en la Isla de Pascua

El hombre de 40 años sufrió una descompensación este martes en Rapa Nui cuando intentaba una maniobra en un sector de rompientes considerado de alta peligrosidad. Su pasión por las olas, el buceo y la gastronomía

La Perla, el restaurante que llevaba adelante Balado junto a su pareja, a orillas del mar en Rapa Nui (@laperlabowls)

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El argentino Gonzalo Balado murió este martes en Rapa Nui mientras practicaba surf en una zona rocosa de grandes olas.

El surfista, oriundo de Mar del Plata, tenía 40 años y vivía desde hacía varios años en la Isla de Pascua, -perteneciente a Chile- junto a su pareja, Yamileth Pasmiño, con quien administraba un restaurante frente a la playa llamado La Perla, en honor a su ciudad natal.

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A Balado lo intentaron reanimar durante 40 minutos luego de que se descompensó en el mar (@gonzalo.entubado)
A Balado lo intentaron reanimar durante 40 minutos luego de que se descompensó en el mar (@gonzalo.entubado)

La tragedia sobrevino cerca de las 16:30 del martes, cuando Balado estaba en el agua junto a dos amigos en un sector de rompientes considerado de alta peligrosidad por la presencia de piedras.

La reconstrucción del accidente, realizado por la Gobernación Marítima de Hanga Roa,señaló que el marplatense sufrió una descompensación cuando intentaba una maniobra, justo cuando el grupo se disponía a terminar la sesión. Los médicos del hospital local intentaron reanimarlo durante unos 40 minutos, pero no lograron revertir el cuadro.

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Gonzalo Balado, el surfer fallecido, junto a Yamileth Pasmiño, con quien regenteaba un restaurante en la Isla de Pascua (@gonzalo.entubado)
Gonzalo Balado, el surfer fallecido, junto a Yamileth Pasmiño, con quien regenteaba un restaurante en la Isla de Pascua (@gonzalo.entubado)

El informe preliminar atribuyó la muerte a asfixia por sumersión, mientras que las autoridades marítimas indicaron que al momento de la emergencia no había alertas por mal tiempo, marejadas ni condiciones meteorológicas adversas.

Gastronomía y mar, las pasiones de Balado

La comida, el surf y las inmersiones acuáticas eran tres pasiones que Balado, día a día, disfrutaba en la Isla de Pascua. Sus fotografías sumergido a varios metros en las profundidades del mar, fotografiado junto a los clásicos moáis, las enigmáticas esculturas de la zona, eran detalles que no pasaban de alto por parte de sus seguidores en Instagram.

Buceador con equipo de inmersión, estatua Moai sumergida, arrecife de coral, fondo marino arenoso, agua azul
Gonzalo gustaba de practicar submarinismo y recorrer los arrecifes de la Isla de Pascua, aquí junto a un moái (@gonzalo.entubado)

Además, él había construido en Rapa Nui un proyecto de vida estable junto a su pareja: estaba a cargo de la cocina y preparar todo tipo de platos en el emprendimiento gastronómico que llevaban juntos adelante junto a una escuela de surf en la costa isleña. Los reels en Instagram de su restaurant reflejaban, día a día, la pasión que le ponían para que su proyecto crezca.

El paso a paso del restaurante La Perla llevado adelante por Yamileth Pasmiño y Gonzalo Balado (@laperlabowls)

Tras la muerte del surfista, su novia convocó -a través de las redes- a una despedida en el local que ambos gestionaban. En un mensaje publicado en Instagram, llamó a recordarlo con elementos ligados a su vida diaria y a su identidad: “Estaremos honrando a Gon con parrilla, fuego, fernet, videos de surf, sus hermanos y familia como a él le gustaría. Cualquier persona que quiera pasar a compartir es bienvenida, gracias, gracias, gracias”.

Yamileth y Gonzalo disfrutaban de vivir en la Isla de Pascua en donde montaron un restaurante
Yamileth y Gonzalo disfrutaban de vivir en la Isla de Pascua en donde montaron un restaurante

En otra historia de la misma red social, también le dedicó un mensaje personal: “Qué privilegio ser amada por vos, te fuiste a surfear la ola eterna y ahora acompañarás por siempre mis viajes, pero desde otro plano. ¡Gracias por el mar de amor que dejaste en todos nosotros! Eso no lo hace cualquiera”.

El delegado presidencial provincial de Isla de Pascua, Mai Teao, lo describió, como un integrante reconocido de la comunidad surfera local: “Le decíamos ‘Che’ y ´Gonchi´, un surfista de grandes olas. Un enamorado del surf”, resumió.

Un hombre de Mar del Plata murió en Chile luego de sufrir un accidente en el mar cuando surfeaba
Yamileth Pasmiño, pareja del surfer fallecido, lo despidió con dos sentidos mensajes (@phiphitips)

La conmoción también se reflejó en la cuenta de Instagram de Balado, @gonzalo.entubado, donde familiares, amigos y compañeros del surf dejaron mensajes públicos de despedida. “Te fuiste haciendo lo que amabas. Vuela alto”, escribió una seguidora. “Descansa en paz, Gonchi”, publicó Juan Bacagianis, un surfer argentino. Por su parte, Juan Badano, otro colega de las olas, sumó: “Que en paz descanse, Gonchi! Querido! ...los tubos qué te pegaste no lo vive cualquiera! ......respeto”, en relación a sus pasajes por las olas gigantes. Otro de los mensajes que quedaron en su perfil sintetizó el tono de esas despedidas: “Un abrazo eterno brother gracias siempre por la buena onda, buscar cumplir tus sueños. Cariños y pésame a tu familia y compañera”.

Un hombre con traje de neopreno negro sobre una tabla de surf oscura se desliza por una gran ola turquesa que rompe en el océano
Los "tubos" acuáticos que Balado disfrutó hasta los últimos momentos de su vida (@gonzalo.entubado)

El operativo de rescate y el destino de sus restos

Luego de la descompensación, sus compañeros lograron sacarlo a flote y lo trasladaron con rapidez al centro de salud local: la alerta marítima se activó a través del número 137 y la Armada de Chile despachó una patrulla de Policía Marítima y una moto de agua. Pero cuando el operativo llegó al lugar el surfista ya había sido retirado del mar por sus allegados.

La Delegación Presidencial Provincial de Rapa Nui evalúa, en coordinación con la familia, la posibilidad de trasladar los restos a la Argentina o realizar el funeral en la isla. Las autoridades locales ya se comunicaron con la madre del surfista, que reside en el país y tenía previsto viajar a Rapa Nui para reunirse con sus allegados y avanzar con los trámites.

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