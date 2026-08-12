Crimen y Justicia
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Corrientes: condenaron a una docente que les exigía hasta 150 mil pesos a sus alumnas para aprobarlas

La Justicia de Corrientes la sentenció a tres años de prisión en suspenso y la inhabilitó para ejercer como profesora. Además, deberá pagarles a las víctimas y abonar una multa de 360 mil pesos

La docente de la Escuela N° 563 de Colonia Carlos Pellegrini les exigía dinero a los alumnos para aprobarlos
La docente de la Escuela N° 563 de Colonia Carlos Pellegrini les exigía dinero a los alumnos para aprobarlos
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La Justicia de Corrientes condenó a tres años de prisión en suspenso a una docente de 57 años que les exigía hasta 150 mil pesos a sus alumnas para aprobarlas. La mujer fue hallada culpable del delito de abuso de autoridad y concusión y fue inhabilitada para ejercer como profesora. También deberá pagar una multa mayor a 300 mil pesos.

La resolución fue dictada por la jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag, quien homologó un juicio abreviado pleno. De acuerdo a la investigación, uno de los hechos ocurrió en el mes de julio de 2025. En aquella ocasión, la profesora de la Escuela N° 563 de Colonia Carlos Pellegrini le pidió 100 mil pesos a una estudiante para aprobarle la materia sin la necesidad de que asistiera a clases. La joven le entregó la suma de 30 mil pesos.

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Sin embargo, como no era suficiente, la docente continuó exigiéndole la suma restante de dinero. El 28 de ese mes, la condenada le envió un mensaje a través de WhatsApp en el que le advertía que si no pagaba el “producto”, no la iba a aprobar.

Un episodio similar tuvo como víctima a otra estudiante de la misma institución. La profesora utilizó el mismo modus operandi: le pidió 150 mil pesos a cambio de aprobarla. El 25 de abril de 2025, la joven aceptó y le transfirió la suma solicitada.

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La resolución fue dictada por la jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag
La resolución fue dictada por la jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag

Otro joven relató que, años antes, la docente le había exigido pagos vinculados a la entrega del título, con la advertencia de que sus calificaciones se verían afectadas si no cumplía. A su vez, otra mujer relató que su mamá debió efectuar varios pagos para que la condenada aprobara a su hermano.

Una madre declaró que su hija tenía dificultades para superar las materias de la acusada, a pesar de que estudiaba. La docente le explicó que si adquiría los “productos” la joven iba a aprobar. Tras estos episodios, la menor terminó abandonando la institución.

Otra adolescente detalló que la profesora le exigió 15 mil pesos para pasar su materia y aclaró que las solicitudes se realizaban personalmente o mediante mensajes. Una madre señaló que la mujer le solicitó dinero para aprobar a sus hijas y agregó que “se trataba de una práctica que alcanzaba a numerosos estudiantes”. Según pudo saber Infobae, varios padres de alumnos la habían denunciado en octubre de 2024 por exigir dinero para aprobar materias.

Con el total de las pruebas reunidas, la jueza Benasayag condenó a la profesora a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer como docente por ese mismo tiempo. Asimismo, deberá pagar 480.000 pesos —240.000 a cada una de las alumnas damnificadas en 2025— en concepto de reparación del daño causado por el delito y una multa de 360.000 pesos, monto que equivale al doble del valor de la exacción.

Tendrá que cumplir también con otras medidas, como fijar residencia y un número de contacto; abstenerse de realizar actos de intimidación, perturbación, violencia u hostigamiento; no cometer nuevos delitos; y presentarse cada tres meses ante la Oficina Judicial. Además, se le impuso una restricción de acercamiento de 100 metros respecto de las denunciantes.

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