La comunidad científica marchó al Obelisco y reclamó por la falta de financiamiento: “Estamos viviendo un cientificidio”

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La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología convocó a una movilización en el Obelisco durante la tarde de este miércoles para reclamar por la falta de financiamiento y en contra del ajuste del Gobierno. Bajo la consigna de “Ciencia y Tecnología en Lucha”, las columnas de diferentes organizaciones se concentraron en el centro porteño y firmaron un documento en contra de la política llevada adelante por el Ejecutivo.

Todo llegó poco después de la noticia sobre la baja de 374 becarios posdoctorales del Conicet, cuyos contratos vencieron el 31 de julio y no fueron renovados. En ese marco, el delegado de ATE en el organismo, Juan Manuel Sueiro, calificó la medida como un “cientificidio” y advirtió que la decisión no solo implica la pérdida de puestos de trabajo, sino el desmantelamiento de líneas de investigación en áreas como nanotecnología, ciencias biológicas, ciencias médicas e ingeniería.

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Con fuertes críticas al Gobierno, profesionales del sector se concentraron en el centro porteño para pedir por mayor presupuesto y en defensa de la actividad (Video: Somos Corta)

Uno de los manifestantes presentes en la concentración amplió esa caracterización: “Lo que estamos viviendo hoy es lo que hemos definido como un cientificidio, que es la pérdida constante de capacidades científicas y tecnológicas de nuestro país. En estos casi tres años de gobierno de Milei, se han perdido en promedio ocho puestos de trabajo en el sector de ciencia y tecnología por día”. El manifestante agregó que gran parte de esos profesionales emigra al exterior y que, al atacar la ciencia, “se está atacando sobre todo a las posibilidades de que la Argentina se desarrolle y sea soberana”.

La convocatoria se realizó para las 16 en el Obelisco

El biólogo molecular del Conicet, Alberto Kornblihtt, describió la situación del sector en diálogo con Infobae en Vivo y trazó una distinción entre lo que ocurre actualmente y los ajustes de gestiones anteriores: “Esto es otra política. Es una política de destrucción. Destrucción por ahogamiento presupuestario, porque el porcentaje del PBI bajó a 0,14%, de un 0,35% que tampoco era gran cosa”. El investigador también señaló que se está cerrando la carrera de investigador —con mil personas en lista de espera sin que se otorguen las plazas— y que el Gobierno no solo no convocó a nuevos subsidios para investigación, sino que tampoco ejecutó los que habían sido aprobados.

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La comunidad científica habló de un "cientificidio" por la falta de presupuesto

Kornblihtt también rechazó la caracterización del sistema científico como un espacio de “acomodos” y “ñoquis”, argumento que el Gobierno y sus referentes utilizaron para justificar los recortes: “La gente trabaja con sueldos muy bajos, tenemos dedicación exclusiva. La gente trabaja porque tiene una vocación personal y patriótica con la actividad científica”, afirmó en diálogo con Gonzalo Aziz y equipo. Al ser consultado sobre el aporte concreto de la ciencia a la sociedad, el investigador enumeró desarrollos del ecosistema argentino: “Reactores nucleares que se vendieron al exterior, cultivos resistentes a la sequía, vacunas que hoy se usan como refuerzo para el COVID, kits de diagnóstico”. Y advirtió que sin investigación básica, esos desarrollos aplicados no son posibles.

Varias organizaciones científicas estuvieron presentes

Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, también se refirió a la dimensión histórica del ajuste: “Este gobierno va a tener este año una inversión en ciencia del 0,15% del PBI, similar a lo que teníamos en la década del setenta. Ni en el 2001 estuvimos tan mal”. El decano señaló además que la gestión anterior se fue con el doble de esa inversión y que existía una propuesta legislativa para alcanzar el 1% del PBI en 2032. “En este momento estamos en un cuarto de donde tendríamos que estar”, precisó en diálogo con LN+.

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Los becarios del Conicet fueron uno de los impulsores de la movilización

El deterioro presupuestario que describen los manifestantes está respaldado por datos. Según cálculos del portal Chequeado, entre 2023 y 2026 el presupuesto de la función “Ciencia y Técnica” cayó un 50,2% en términos reales, mientras que el propio Gobierno reconoció ante el Congreso una baja de al menos el 40% en el mismo período. Los salarios de investigadores y personal de apoyo del Conicet acumulan una pérdida del 40,5% desde noviembre de 2023, y los trabajadores científicos encuadrados en el SINEP, del 32,2%. La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, principal financiadora de proyectos científicos, no abre nuevas convocatorias desde diciembre de 2023.

La consigna estuvo puesta en "Defendamos la ciencia"

El ajuste no se limita al Conicet. Según denunciaron desde el sector, el recorte también alcanza a organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), donde se interrumpieron proyectos con más de 15 años de desarrollo. Especialistas consultados por distintos medios advirtieron además sobre una nueva ola de emigración de investigadores hacia países como Brasil, Chile y Uruguay, en un fenómeno que comparan con la fuga de científicos de los años noventa.

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La dirigente del Nuevo Más, Manuela Castañeira, respaldó la marcha y afirmó que “van a pelear contra el cientificidio que están llevando adelante” por parte del Gobierno de Javier Milei. En esa línea, pidió la “prorrogación de las becas de los 379 investigadores posdoctorales del CONICET”.

Fotos: RS Fotos