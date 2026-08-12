El “audaz” movimiento de un importante club europeo para seducir a Mauro Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi posan sonrientes en el festejo del último título del Galatasaray

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El director deportivo de la Lazio, Angelo Fabiani, estableció contacto con el entorno de Mauro Icardi para explorar la posibilidad de incorporar al delantero argentino, libre de contrato desde el 30 de junio. Así lo informó el periodista Gianluca Di Marzio este miércoles. El atacante rosarino, de 33 años, evalúa la propuesta, pero fija como condición prioritaria firmar con un club que dispute la Champions League, competencia en la que la Lazio no participará la próxima temporada. De todos modos, no tachó la posibilidad.

La iniciativa del club romano, descripta como “audaz” por Di Marzio, surge en plena campaña de refuerzos para satisfacer los pedidos de su entrenador, Gennaro Gattuso, quien viene de conducir a la selección de Italia. Con el fichaje del mediocampista Davide Frattesi prácticamente cerrado —transferencia que involucra al Inter de Milán—, la dirigencia biancoceleste busca ahora un centrodelantero de área con historial goleador. Según Sky Sport, en ese contexto emergió el nombre de Icardi como una opción concreta, aunque con obstáculos económicos de peso, más allá de que el elenco romano solo debería abonar el contrato del futbolista.

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El principal escollo es el salario. En el Galatasaray, club del que se desvinculó tras tres temporadas, Icardi percibía alrededor de 10 millones de euros netos por año. Esa cifra está fuera del alcance de la Lazio, que de todos modos intentará abrir una negociación para evaluar si existe margen de acuerdo. Vale recordar que el conjunto turco le había ofrecido la mitad (5 millones) para cerrar una renovación. El tiempo apremia: quedan apenas 20 días para el cierre del mercado de transferencias.

La trayectoria de Icardi en Italia es extensa. Con la Sampdoria dio sus primeros pasos en la Serie A y fue en el Inter donde se consolidó como uno de los goleadores más letales del fútbol italiano, con 121 goles en el máximo nivel. Un regreso al campeonato donde se formó tiene respaldo del propio jugador, que según Sky Sport ya expresó su disposición a volver a competir en la liga italiana. Además, implicaría trasladarse con su pareja, la China Suárez, a Roma.

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Su situación actual, no obstante, va más allá del mercado. Icardi se mantiene en forma de manera independiente mientras aguarda una oferta que se ajuste a sus expectativas. En las últimas semanas, su nombre estuvo ligado a clubes como el Como —que disputará la próxima Champions League y donde actúa Nico Paz— y fue ofrecido al Besiktas, rival histórico del Galatasaray, sin que esa pista prosperara. Su representante, Elio Pino, descartó públicamente un regreso a la Argentina: “Icardi no tiene planes de regresar a Argentina. Quiere seguir su carrera en Europa”. No obstante, su nombre fue ofrecido a Boca y River, y sonó en Estudiantes y Platense.

La salida del delantero del Galatasaray dejó una marca profunda en el club turco. Con 77 goles y 25 asistencias en 134 partidos, Icardi se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia de la institución y conquistó cuatro títulos de la Süper Lig, una Copa de Turquía y una Supercopa. Pese a ese legado, la relación terminó mal: según informó el portal turco Fanatik, el propio Icardi confesó a su entorno que “no merecía lo que le hicieron” y que estaba “muy decepcionado con el presidente y el entrenador”. El delantero tampoco publicó ningún mensaje de despedida en sus redes sociales al momento de la partida.

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La ausencia de Icardi desató una crisis de imagen en el club de Estambul. Durante un partido amistoso ante el Villarreal en el RAMS Park, los hinchas del Galatasaray corearon consignas contra la directiva por la parálisis en el mercado de fichajes. La cuenta de Instagram del directivo Abdullah Kavukcu fue bloqueada tras recibir un ataque masivo de los fanáticos. El dorsal 9 que dejó vacante el argentino tampoco encontró nuevo dueño: el delantero nigeriano Victor Osimhen rechazó heredarlo y optó por conservar el número 45, con el que batió el récord de 37 goles en una sola temporada con la camiseta amarillo-roja.

La Lazio, según Sky Sport, mantiene vivo el interés pese a las dificultades. La cercanía del cierre del mercado y la disposición de Icardi a analizar propuestas de la Serie A configuran un escenario en el que la operación, aunque compleja, no está descartada.

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