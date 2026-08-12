Juicio por Loan: el segundo de Walter Maciel detalló las primeras horas de la búsqueda y expuso dudas sobre el accionar policial

Walter Maciel, uno de los imputados por la desaparición de Loan Peña

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El oficial subayudante Eduardo Rafael Torres, quien ocupaba el segundo lugar en la Comisaría de 9 de Julio bajo las órdenes del imputado Walter Maciel, brindó este miércoles en Corrientes un extenso testimonio en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña.

Frente al tribunal, Torres relató de forma pormenorizada las primeras horas del operativo policial tras la denuncia sobre la ausencia del niño el 13 de junio de 2024.

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Aquel día se encontraba asignado a un operativo por una procesión en el pueblo cuando recibió la información acerca de la desaparición. Detalló que intentó contactar en varias oportunidades a Maciel, sin obtener respuesta telefónica, por lo que decidió ir hasta su domicilio para informarle personalmente lo ocurrido.

La llegada al campo junto a Maciel y otros efectivos se produjo cerca de las 16.30, aunque en la audiencia se exhibió un acta que consignaba el horario de arribo a las 17.10. Intentando reconstruir la comunicación interna entre los policías y el momento en que se sumaron al operativo de búsqueda, también se revisó el libro de guardia de la comisaría correspondiente al 14 de junio y se abordaron discrepancias en los horarios asentados en los registros oficiales, un aspecto que ya había originado cuestionamientos en la causa.

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El tribunal está encabezado por el juez Fermín Amado Ceroleni

Torres también explicó que, ante la falta de información precisa, se comunicó con María Victoria Caillava, quien le transmitió que Loan estaba desaparecido desde las 14.30 y que familiares y allegados habían iniciado la búsqueda antes de dar aviso a la Policía. Según su versión, las directivas para los procedimientos posteriores, que incluyeron allanamientos y secuestro de vehículos y prendas, provenían directamente de Maciel.

Otro de los momentos destacados de la declaración se produjo cuando Torres relató la intervención junto a un menor en El Naranjal hacia las 21, acompañado por otros efectivos. El niño, hijo de Laudelina y Antonio Benítez, habría señalado el punto donde vio por última vez a Loan. Esta situación motivó la solicitud de citación de dos policías para aclarar detalles del procedimiento.

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Durante el interrogatorio, el testigo además dijo que se enteró de la falsa alarma relacionada con la supuesta aparición de Loan por comentarios de terceros, ya que en ese entonces se encontraba en el campo con otros efectivos, dedicado a la búsqueda.

Los abogados de las partes buscaron establecer cómo fue posible que, siendo el segundo responsable de la dependencia, no estuviera al tanto de un episodio que modificó el despliegue policial.

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Loan desapareció el 13 de junio de 2024

Tras más de cuatro horas -incluidos dos cuartos intermedios-, llegó el turno de la segundo testigo de la jornada: Leslie Yuliana Rolón, efectivo del área de Delitos Complejos y Delitos Informáticos de la Policía de Corrientes que se dedica a la extracción de información de teléfonos celulares y búsqueda y recolección de cámaras de seguridad.

Su intervención en la causa estuvo vinculada principalmente a la manipulación de teléfonos celulares en busca de pruebas: recibió tres aparatos el 25 de junio de 2024, realizó copias forenses de la información utilizando la herramienta Mobile Edit Forensic (software que se utilizó en ese momento para el análisis de los celulares) y remitió los datos extraídos a la Fiscalía.

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“Se extraen contactos, mensajes, llamadas. Todo eso queda registrado en el informe que genera el software. También queda almacenado en las computadoras de la dependencia”, explicó sobre su labor y aclaró que en este caso no recuerda la información precisa que se extrajo.

Lo que sí memorizó fue que “se realizó una búsqueda manual en el caso de la geolocalización, porque el software no lo había realizado”.

El debate se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en la ciudad de Corrientes

El último en prestar testimonio fue Luis Eduardo Cavalieri, cabo primero de la Policía Federal Argentina, con aproximadamente un año de antigüedad en la división de investigaciones al momento de los hechos.

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Cavalieri participó el año pasado de rastrillajes alrededor de las cuatro lagunas cercanas al campo de los detenidos Pérez y Caillava.

También hizo consigna en el cementerio de 9 de Julio. “Fue una orden de nuestro jefe de brigada, quien nos había comentado que había una tumba en la que estaba removida la tierra, por lo que nos dijeron que custodiemos el lugar”, señaló sobre aquella orden.

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Según declaró, no mantuvo vínculo alguno ni recibió comentarios sobre Maciel.

El debate continuará este jueves.