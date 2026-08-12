Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Juicio por Loan: el segundo de Walter Maciel detalló las primeras horas de la búsqueda y expuso dudas sobre el accionar policial

El debate por la desaparición del niño en Corrientes continuó este miércoles con las declaraciones de tres policías

Retrato de un hombre adulto con camisa verde oliva y un niño de cabello castaño claro con camiseta azul. El niño tiene la mano en la barbilla
Walter Maciel, uno de los imputados por la desaparición de Loan Peña
Guardar

El oficial subayudante Eduardo Rafael Torres, quien ocupaba el segundo lugar en la Comisaría de 9 de Julio bajo las órdenes del imputado Walter Maciel, brindó este miércoles en Corrientes un extenso testimonio en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña.

Frente al tribunal, Torres relató de forma pormenorizada las primeras horas del operativo policial tras la denuncia sobre la ausencia del niño el 13 de junio de 2024.

PUBLICIDAD

Aquel día se encontraba asignado a un operativo por una procesión en el pueblo cuando recibió la información acerca de la desaparición. Detalló que intentó contactar en varias oportunidades a Maciel, sin obtener respuesta telefónica, por lo que decidió ir hasta su domicilio para informarle personalmente lo ocurrido.

La llegada al campo junto a Maciel y otros efectivos se produjo cerca de las 16.30, aunque en la audiencia se exhibió un acta que consignaba el horario de arribo a las 17.10. Intentando reconstruir la comunicación interna entre los policías y el momento en que se sumaron al operativo de búsqueda, también se revisó el libro de guardia de la comisaría correspondiente al 14 de junio y se abordaron discrepancias en los horarios asentados en los registros oficiales, un aspecto que ya había originado cuestionamientos en la causa.

PUBLICIDAD

Juicio Caso Loan - 30 de junio
El tribunal está encabezado por el juez Fermín Amado Ceroleni

Torres también explicó que, ante la falta de información precisa, se comunicó con María Victoria Caillava, quien le transmitió que Loan estaba desaparecido desde las 14.30 y que familiares y allegados habían iniciado la búsqueda antes de dar aviso a la Policía. Según su versión, las directivas para los procedimientos posteriores, que incluyeron allanamientos y secuestro de vehículos y prendas, provenían directamente de Maciel.

Otro de los momentos destacados de la declaración se produjo cuando Torres relató la intervención junto a un menor en El Naranjal hacia las 21, acompañado por otros efectivos. El niño, hijo de Laudelina y Antonio Benítez, habría señalado el punto donde vio por última vez a Loan. Esta situación motivó la solicitud de citación de dos policías para aclarar detalles del procedimiento.

Durante el interrogatorio, el testigo además dijo que se enteró de la falsa alarma relacionada con la supuesta aparición de Loan por comentarios de terceros, ya que en ese entonces se encontraba en el campo con otros efectivos, dedicado a la búsqueda.

Los abogados de las partes buscaron establecer cómo fue posible que, siendo el segundo responsable de la dependencia, no estuviera al tanto de un episodio que modificó el despliegue policial.

Juicio Loan Peña - Corrientes
Loan desapareció el 13 de junio de 2024

Tras más de cuatro horas -incluidos dos cuartos intermedios-, llegó el turno de la segundo testigo de la jornada: Leslie Yuliana Rolón, efectivo del área de Delitos Complejos y Delitos Informáticos de la Policía de Corrientes que se dedica a la extracción de información de teléfonos celulares y búsqueda y recolección de cámaras de seguridad.

Su intervención en la causa estuvo vinculada principalmente a la manipulación de teléfonos celulares en busca de pruebas: recibió tres aparatos el 25 de junio de 2024, realizó copias forenses de la información utilizando la herramienta Mobile Edit Forensic (software que se utilizó en ese momento para el análisis de los celulares) y remitió los datos extraídos a la Fiscalía.

“Se extraen contactos, mensajes, llamadas. Todo eso queda registrado en el informe que genera el software. También queda almacenado en las computadoras de la dependencia”, explicó sobre su labor y aclaró que en este caso no recuerda la información precisa que se extrajo.

Lo que sí memorizó fue que “se realizó una búsqueda manual en el caso de la geolocalización, porque el software no lo había realizado”.

Oficiales de policía en uniforme negro y barreras metálicas en una calle urbana. Un SUV gris y una camioneta pickup negra son visibles
El debate se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en la ciudad de Corrientes

El último en prestar testimonio fue Luis Eduardo Cavalieri, cabo primero de la Policía Federal Argentina, con aproximadamente un año de antigüedad en la división de investigaciones al momento de los hechos.

Cavalieri participó el año pasado de rastrillajes alrededor de las cuatro lagunas cercanas al campo de los detenidos Pérez y Caillava.

También hizo consigna en el cementerio de 9 de Julio. “Fue una orden de nuestro jefe de brigada, quien nos había comentado que había una tumba en la que estaba removida la tierra, por lo que nos dijeron que custodiemos el lugar”, señaló sobre aquella orden.

Según declaró, no mantuvo vínculo alguno ni recibió comentarios sobre Maciel.

El debate continuará este jueves.

Temas Relacionados

Juicio por LoanLoan Danilo PeñaCorrientesLoan PeñaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Corrientes: condenaron a una docente que les exigía hasta 150 mil pesos a sus alumnas para aprobarlas

La Justicia de Corrientes la sentenció a tres años de prisión en suspenso y la inhabilitó para ejercer como profesora. Además, deberá pagarles a las víctimas y abonar una multa de 360 mil pesos

Corrientes: condenaron a una docente que les exigía hasta 150 mil pesos a sus alumnas para aprobarlas

Juicio a “Pity” Álvarez: con el músico un poco más lúcido, los primeros testigos reconstruyeron la noche del crimen

Cuatro personas contaron lo que pasó la madrugada del 12 de julio de 2018. Un vecino recordó haber escuchado el grito “¿Qué hiciste, Cristian?”, mientras otro allegado al músico contó que, minutos después del crimen, le dijo: “Maté a un chabón”

Juicio a “Pity” Álvarez: con el músico un poco más lúcido, los primeros testigos reconstruyeron la noche del crimen

“Ella no me conviene”: las cartas que escribió Julián Álvarez Guardia sobre su novia un año antes de que lo asesinara en Chaco

Este miércoles una de sus hermanas se presentó ante la fiscal y entregó dos manuscritos en los que el joven expresaba su dolor y sus sentimientos hacia Victoria Cantero. Qué arrojó el examen toxicológico a la víctima

“Ella no me conviene”: las cartas que escribió Julián Álvarez Guardia sobre su novia un año antes de que lo asesinara en Chaco

Caso Facundo Moyano: una evaluación a Candela Arizaga enumeró las razones por las que su relato podría estar condicionado

Se trata de un informe de un equipo especializado de la Fiscalía que atendió a la joven de 23 años tras el episodio con el dirigente sindical. Qué concluyó

Caso Facundo Moyano: una evaluación a Candela Arizaga enumeró las razones por las que su relato podría estar condicionado

Inseguridad en el Conurbano: un nene armado asaltó a un vecino en Tres de Febrero

El hecho ocurrió pasado el mediodía del martes y quedó registrado por una cámara de seguridad. El menor estaba acompañado de varios cómplices, que también robaron un auto en la zona

Inseguridad en el Conurbano: un nene armado asaltó a un vecino en Tres de Febrero

DEPORTES

Platense dejó escapar el triunfo e igualó 1-1 ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Platense dejó escapar el triunfo e igualó 1-1 ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Tigre perdió 1-0 ante Montevideo City Torque en el comienzo de la llave de octavos de la Copa Sudamericana

Abandono y un penal sin oposición: escándalo en la definición de un torneo en Europa

“Me fue inevitable llorar”: la reacción de uno de los históricos compañeros de Messi tras leer la carta de despedida a su padre

“¿Ves los partidos?“: el encendido debate entre Morena Beltrán y el Chavo Fucks sobre el nivel de Boca

TELESHOW

El ex Gran Hermano que abandonó OnlyFans: “Necesitaba falta plata fácil y la hice, pero la gente que lo consume es rara”

El ex Gran Hermano que abandonó OnlyFans: “Necesitaba falta plata fácil y la hice, pero la gente que lo consume es rara”

Sergio Lapegüe se emocionó hasta las lágrimas al leer al aire la carta de Lionel Messi para despedir a su padre

Juana Molina en Infobae a la Tarde: “En mi música me siento turista y guía a la vez”

Tato Algorta y Luz Tito confirmaron su romance desde las playas de Punta Cana: “Mi corazón está feliz”

Eva Bargiela sorprendió al contar una pesadilla recurrente: “Mi mayor miedo es ese”

INFOBAE AMÉRICA

“Ya enfrenté la justicia de EEUU, ahora toca la hondureña”, dice expresidente Juan Orlando Hernández en audiencia inicial

“Ya enfrenté la justicia de EEUU, ahora toca la hondureña”, dice expresidente Juan Orlando Hernández en audiencia inicial

Cómo un solo gen que regula el género de la flor de palta podría revolucionar su producción

El tribunal electoral de Guatemala descarta el voto electrónico para los connacionales en Estados Unidos en 2027

Régimen de Nicaragua difunde un video del obispo Abelardo Mata y lo presenta como “prueba de vida” ante presión internacional

Israel confirmó un ataque contra el jefe de una célula terrorista de Hamas en Gaza que planeaba atentar contra sus fuerzas