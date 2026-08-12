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Continúa la ampliación de la flota en el tren San Martín para mejorar las frecuencias

La línea que une Retiro con Pilar y Cabred agregó una nueva locomotora con el objetivo de ampliar el servicio en el marco de la Emergencia Ferroviaria

Es la tercera incorporación para la línea que une Retiro con Pilar/Cabred
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La línea San Martín sumó una tercera locomotora nueva a su flota operativa, en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, con el objetivo de mejorar la regularidad del servicio que une Retiro con Pilar y Cabred. La primera de estas unidades tractivas había entrado en funciones el 28 de mayo pasado.

La incorporación de esta nueva unidad no es un hecho aislado: responde a un plan de refuerzo escalonado que la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía puso en marcha como parte de las acciones para la recuperación de la seguridad operacional del sistema ferroviario metropolitano.

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Según informó Trenes Argentinos, la medida apunta a ampliar la disponibilidad de material operativo, fortalecer la respuesta ante contingencias y mejorar el cumplimiento de los horarios.

La nueva locomotora del tren San Martín se incorporó en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional
La nueva locomotora del tren San Martín se incorporó en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional

Con tres locomotoras en servicio, la línea gana margen para una planificación más ordenada de sus frecuencias. La nueva unidad tractiva permitirá proyectar avances progresivos en la operación diaria, en función tanto de la demanda como de las condiciones de infraestructura disponibles.

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El impacto esperado se traduce en tiempos de circulación más regulares para los pasajeros que utilizan este ramal a diario, ya sea para trabajos, estudios, trámites o incluso actividades recreativas.

Desde junio de 2024, cuando se decretó la Emergencia Ferroviaria, el sistema ferroviario metropolitano fue escenario de múltiples intervenciones. Trenes Argentinos detalló en su comunicado oficial que entre las obras ejecutadas se encuentran la renovación integral de vías del ramal Tigre, la modernización del sistema de señales en el ingreso a Retiro de la línea Mitre, y la actualización de los tendidos de vías en los ramales La Plata y Bosques de la línea Roca. La línea Sarmiento y la propia línea San Martín también recibieron trabajos de modernización del señalamiento.

El proceso de adquisición de repuestos para el mantenimiento preventivo del material rodante sigue su curso. De acuerdo con Trenes Argentinos, esa gestión busca fortalecer la confiabilidad de los servicios y reducir los tiempos de inmovilización de los trenes por fallas técnicas, uno de los factores que históricamente afectó la regularidad de la red.

Justamente, a fines de junio, el Gobierno defendió la Emergencia Ferroviaria. La situación se declaró en 2024 luego de un accidente entre trenes en Palermo, con formaciones que eran del ramal San Martín. La Auditoría General de la Nación (AGN) elaboró un informe en el que señaló diversas irregularidades detectadas en esta línea.

La nueva locomotora del tren San Martín se incorporó en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional
La nueva locomotora del tren San Martín se incorporó en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, indicó mediante un comunicado que la medida establecida por el Decreto 525/2024, publicado en junio de 2024, apunta a priorizar inversiones y acelerar intervenciones sobre los componentes más sensibles para la seguridad y la confiabilidad de los servicios.

En ese marco, detallaron que se concretaron más de 300 acciones en el sistema ferroviario, con foco en infraestructura crítica, material rodante, señalamiento, comunicaciones, sistemas de seguridad y mantenimiento. Luego retomaron el informe de la AGN y respondieron: “Las cuestiones difundidas públicamente coinciden, en gran medida, con los problemas estructurales que la actual gestión identificó desde el inicio y que motivaron la implementación de este programa integral de recuperación ferroviaria”.

De acuerdo con el informe publicado por el organismo estatal, se hallaron deficiencias en los mecanismos de fiscalización del mantenimiento y en las prácticas operativas del Tren San Martín.

Desde la Secretaría sostuvieron que las medidas adoptadas avanzan en la misma dirección que varias de las recomendaciones formuladas por la AGN, orientadas a reforzar los mecanismos de control, el mantenimiento de la infraestructura y del material rodante, la actualización de la normativa técnica y la modernización de los sistemas de seguridad y señalamiento.

En ese contexto, el organismo concluyó que las observaciones del ente de control “no contradicen el rumbo adoptado por esta gestión, sino que reafirman la necesidad de continuar profundizando las acciones impulsadas en el marco de la Emergencia Ferroviaria”.

Para el caso específico de la Línea San Martín, durante ese período se ejecutaron distintas acciones para fortalecer la operación y mejorar las condiciones de mantenimiento. A su vez, se avanzó en los procesos de adquisición de repuestos críticos y equipamiento técnico destinado al mantenimiento ferroviario. En paralelo, se desarrollan intervenciones vinculadas a la implementación del sistema de frenado automático ATS, la modernización de sistemas de señalamiento, la recuperación de material rodante y la ejecución de obras prioritarias sobre infraestructura ferroviaria.

Respecto de algunos indicadores difundidos públicamente, la Secretaría aclaró que estos comprenden distintas categorías de eventos operativos y que su evolución “no implica necesariamente un incremento de los eventos de mayor gravedad para la seguridad ferroviaria, como choques o descarrilamientos”.

La Secretaría añadió que parte de las variaciones registradas responden a hechos externos a la operación ferroviaria y que gran parte de las inversiones en curso tomaron forma a partir de la declaración de la emergencia, por lo que sus resultados deberán analizarse a medida que avance el proceso de recuperación.

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