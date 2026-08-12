Impresionante operativo en Neuquén: caminaron durante ocho horas con raquetas en la nieve para rescatar a una mujer

El operativo de emergencia invernal en Junín de los Andes comenzó el martes por la noche y terminó cerca de las 5 del miércoles

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Rescatistas recorrieron cinco kilómetros con raquetas para evacuar a una adulta mayor en un paraje cordillerano de Neuquén que las intensas nevadas dejaron prácticamente incomunicado. El operativo, que comenzó pasadas las 21 del martes y concluyó cerca de las 5 de la madrugada del miércoles, reunió a efectivos de Protección Civil, el Hospital de Junín de los Andes y el área de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Lanín.

La alerta llegó desde el propio nosocomio. La médica de guardia activó el protocolo de emergencia invernal luego de que se detectara que una mujer adulta mayor, residente en el paraje Futacura, había sufrido una caída días antes y presentaba dificultades para mover sus piernas.

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El estado de salud exacto de la paciente era incierto, lo que sumó urgencia a una situación ya de por sí compleja por las condiciones climáticas.

Según explicó María José Mansilla, jefa de Defensa Civil de Junín de los Andes, al medio LM Neuquén, la localidad dispone de un protocolo especial de evacuación para los meses de invierno que permite articular en poco tiempo a los distintos organismos cuando una ambulancia no puede llegar por sus propios medios a zonas rurales o de montaña. Ese mecanismo fue el que se puso en marcha en la noche del martes.

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Protección Civil, el Hospital de Junín de los Andes y el ICE del Parque Nacional Lanín participaron del operativo de rescate en Neuquén

Los equipos partieron desde Junín de los Andes alrededor de las 21. El primer tramo del recorrido, de unos 60 kilómetros, transcurrió por el sector de Costa del Malleo hasta la zona de la confluencia. Desde ese punto, la columna avanzó en dirección a la cordillera, hacia el área de Huiquemenuco. Pero la nieve acumulada en el camino terminó por imponer un límite: llegó un momento en que los vehículos no pudieron seguir.

A partir de allí, los rescatistas se calzaron las raquetas y avanzaron cerca de cinco kilómetros a pie sobre la nieve hasta dar con la vivienda de la paciente. Fue la parte más exigente del operativo, con temperaturas propias de la noche cordillerana y un terreno cubierto que hacía imposible cualquier desplazamiento convencional.

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Cuando el equipo llegó hasta la mujer, confirmó que el traslado era necesario. Mansilla detalló a LM Neuquén que la paciente había recibido una medicación que le habría generado una reacción adversa, lo que explicaba la pérdida de movilidad en sus piernas. Ante esa situación, fue necesario recurrir a una camilla especial para retirarla del lugar. El personal sanitario y los rescatistas la cubrieron con mantas térmicas antes de iniciar el camino de regreso.

El trayecto de vuelta implicó recorrer nuevamente los cinco kilómetros a pie hasta el punto donde aguardaban las camionetas. Desde allí, el equipo pudo completar el recorrido hasta Junín de los Andes, donde la paciente ingresó al hospital para quedar bajo observación. El operativo completo demandó alrededor de ocho horas.

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En el dispositivo participaron enfermeros, choferes del hospital y personal especializado en rescate del ICE Lanín. La coordinación general estuvo a cargo de Protección Civil municipal. Según informó LM Neuquén, el sistema de emergencia invernal contempla también la intervención de Parques Nacionales y Bomberos, organismos que integran el protocolo junto con el hospital y la propia Defensa Civil.

Mansilla subrayó que este tipo de operativos pone en evidencia la necesidad del trabajo conjunto entre instituciones durante el invierno, especialmente en los parajes alejados del ejido urbano de Junín de los Andes. Las nevadas de los últimos días dejaron algunas viviendas prácticamente aisladas en esa zona, donde una atención médica puede convertirse en un despliegue de varias horas que involucra a múltiples organismos del Estado.

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El paraje Futacura, donde residía la paciente evacuada, es uno de los sectores de difícil acceso que quedan fuera del alcance de los servicios de emergencia convencionales cuando las condiciones climáticas se agravan en la provincia neuquina.