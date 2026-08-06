“No se lo merece”: el sentido mensaje de la familia con la que trabajaba la argentina detenida por ICE en EEUU

Iliana Noeli Lick es la argentina de 30 años detenida por ICE

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La historia de Iliana Noeli Lick sigue todavía sin una definición, mientras permanece detenida desde el pasado 11 de julio por el Servicio de Control de Inmigración (ICE por sus siglas en inglés). Ahora, la familia con la que la niñera argentina trabajaba en la ciudad de Filadelfia realizó un posteo y pidió por su liberación a la espera del avance de su caso en la justicia norteamericana.

La publicación fue realizada por Britni Zahodnick, en un grupo de Facebook creado para juntar apoyo para el caso de Iliana, donde remarcó la relación que construyó con sus hijos y se definió como “su familia de Filadelfia”.

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“Ella se encargó de mi hija cuando regresé al trabajo, y observó a nuestro hijo los viernes por la tarde durante el año escolar. Le encantaba ir a la biblioteca y al parque con ella. Cuando la conoció por primera vez, tenía 3 años en ese momento, y lo escuché decirle que era como una flor. Es un alma tan dulce y suave. Nuestros hijos la adoran, y nos encantó tenerla cerca de ellos. La extrañamos mucho”, escribió en el posteo.

Y añadió: “Es imposible para mí reconciliar a quién es con lo que está pasando ahora. No se lo merece y queremos que vuelva a casa a Filadelfia. ¡Te queremos, Iliana!“.

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“No se lo merece”, dijo la familia estadounidense que trabajaba como niñera

El caso de Lick se conoció en las últimas horas, pero todo ocurrió el mismo día que la selección argentina enfrentaba a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. La joven de 30 años esperaba salir desde el Aeropuerto Internacional de Filadelfia junto a un grupo de amigos para ir a Kansas City cuando fue detenida por las autoridades en los controles de seguridad.

Su pareja, Steaven Melchiorre, contó cómo fueron los instantes previos a enterarse de la detención. El último intercambio de mensajes que tuvieron ambos fue antes de que llegara a la puerta de embarque. “¿Encontraste tu puerta de embarque? Te quiero. Que tengas un buen vuelo", fue lo que el hombre le escribió a su novia y no obtuvo respuesta.

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Iliana y su pareja, Steaven Melchiorre

Lick contaba con una visa vencida después de su ingreso como turista en 2023. Sin embargo, Melchiorre afirmó que pudo prorrogar la autorización y presentó toda la documentación necesaria para obtener un permiso de trabajo.

En diálogo con medios estadounidenses, su pareja relató cómo fue el momento en el que se enteró del arresto: “Lo cojo y es Iliana llorando, diciendo que el ICE me arrestó. Me cayó como un jarro de agua fría. En ese momento me sentí devastado porque sabía que todo había cambiado”.

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Desde el día del arresto, Lick fue trasladada por varios centros de detención: primero en Pensilvania, luego en Luisiana y Texas, y actualmente se encuentra detenida en Nuevo México, a la espera de una audiencia ante el tribunal de inmigración que ha sido postergada en reiteradas ocasiones. La incertidumbre sobre los plazos y el resultado del proceso judicial mantiene en vilo tanto a su pareja como a su entorno en Filadelfia y a su familia en Argentina.

La mujer entró a EEUU en 2023 con una visa de turista

Oriunda de Buenos Aires, Lick residía en el sur de Filadelfia desde septiembre de 2024 y trabajaba como niñera para dos familias del barrio de Point Breeze. Cuidaba a tres niños de entre uno y cuatro años, a quienes sus empleadores describieron como profundamente apegados a ella.

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Según la campaña de GoFundMe lanzada por su pareja y allegados para costear la defensa legal, Lick no tiene antecedentes penales y es descrita por quienes la conocen como una persona solidaria con fuertes lazos en la comunidad local. La recaudación ya superó los USD 16.000 al momento de la publicación de esta nota, con fondos destinados a honorarios legales, una posible fianza migratoria y gastos vinculados al proceso judicial.