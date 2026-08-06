Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

“No se lo merece”: el sentido mensaje de la familia con la que trabajaba la argentina detenida por ICE en EEUU

Iliana Noeli Lick era niñera de dos familias en Filadelfia y fue detenida por los servicios de inmigración el pasado 11 de julio cuando viajaba a Kansas City para ver a la selección argetina

Iliana Noeli Lick - Argentina arrestada ICE
Iliana Noeli Lick es la argentina de 30 años detenida por ICE
Guardar

La historia de Iliana Noeli Lick sigue todavía sin una definición, mientras permanece detenida desde el pasado 11 de julio por el Servicio de Control de Inmigración (ICE por sus siglas en inglés). Ahora, la familia con la que la niñera argentina trabajaba en la ciudad de Filadelfia realizó un posteo y pidió por su liberación a la espera del avance de su caso en la justicia norteamericana.

La publicación fue realizada por Britni Zahodnick, en un grupo de Facebook creado para juntar apoyo para el caso de Iliana, donde remarcó la relación que construyó con sus hijos y se definió como “su familia de Filadelfia”.

PUBLICIDAD

“Ella se encargó de mi hija cuando regresé al trabajo, y observó a nuestro hijo los viernes por la tarde durante el año escolar. Le encantaba ir a la biblioteca y al parque con ella. Cuando la conoció por primera vez, tenía 3 años en ese momento, y lo escuché decirle que era como una flor. Es un alma tan dulce y suave. Nuestros hijos la adoran, y nos encantó tenerla cerca de ellos. La extrañamos mucho”, escribió en el posteo.

Y añadió: “Es imposible para mí reconciliar a quién es con lo que está pasando ahora. No se lo merece y queremos que vuelva a casa a Filadelfia. ¡Te queremos, Iliana!“.

PUBLICIDAD

Mujer con gorra y campera clara junto a un niño con gorro y capucha en cochecito. La cara del niño está pixelada. Hay edificios de ladrillo y coches estacionados detrás.
“No se lo merece”, dijo la familia estadounidense que trabajaba como niñera

El caso de Lick se conoció en las últimas horas, pero todo ocurrió el mismo día que la selección argentina enfrentaba a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. La joven de 30 años esperaba salir desde el Aeropuerto Internacional de Filadelfia junto a un grupo de amigos para ir a Kansas City cuando fue detenida por las autoridades en los controles de seguridad.

Su pareja, Steaven Melchiorre, contó cómo fueron los instantes previos a enterarse de la detención. El último intercambio de mensajes que tuvieron ambos fue antes de que llegara a la puerta de embarque. “¿Encontraste tu puerta de embarque? Te quiero. Que tengas un buen vuelo", fue lo que el hombre le escribió a su novia y no obtuvo respuesta.

Iliana Noeli Lick - Argentina arrestada ICE
Iliana y su pareja, Steaven Melchiorre

Lick contaba con una visa vencida después de su ingreso como turista en 2023. Sin embargo, Melchiorre afirmó que pudo prorrogar la autorización y presentó toda la documentación necesaria para obtener un permiso de trabajo.

En diálogo con medios estadounidenses, su pareja relató cómo fue el momento en el que se enteró del arresto: “Lo cojo y es Iliana llorando, diciendo que el ICE me arrestó. Me cayó como un jarro de agua fría. En ese momento me sentí devastado porque sabía que todo había cambiado”.

Desde el día del arresto, Lick fue trasladada por varios centros de detención: primero en Pensilvania, luego en Luisiana y Texas, y actualmente se encuentra detenida en Nuevo México, a la espera de una audiencia ante el tribunal de inmigración que ha sido postergada en reiteradas ocasiones. La incertidumbre sobre los plazos y el resultado del proceso judicial mantiene en vilo tanto a su pareja como a su entorno en Filadelfia y a su familia en Argentina.

Iliana Noeli Lick - Argentina arrestada ICE
La mujer entró a EEUU en 2023 con una visa de turista

Oriunda de Buenos Aires, Lick residía en el sur de Filadelfia desde septiembre de 2024 y trabajaba como niñera para dos familias del barrio de Point Breeze. Cuidaba a tres niños de entre uno y cuatro años, a quienes sus empleadores describieron como profundamente apegados a ella.

Según la campaña de GoFundMe lanzada por su pareja y allegados para costear la defensa legal, Lick no tiene antecedentes penales y es descrita por quienes la conocen como una persona solidaria con fuertes lazos en la comunidad local. La recaudación ya superó los USD 16.000 al momento de la publicación de esta nota, con fondos destinados a honorarios legales, una posible fianza migratoria y gastos vinculados al proceso judicial.

Temas Relacionados

ArgentinaICEIliana Noeli Lickúltimas noticiasEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un tren de carga chocó con un colectivo en el barrio porteño de La Boca: siete personas heridas fueron hospitalizadas

El accidente ocurrió en la calle Olavarría entre Juan de Dios Filiberto y Garibaldi, a metros de la cancha de Boca Juniors

Un tren de carga chocó con un colectivo en el barrio porteño de La Boca: siete personas heridas fueron hospitalizadas

Otro asesinato en La Matanza: ya hubo siete crímenes en nueve días

Ocurrió en San Justo. La víctima fue un empleado de una distribuidora de bebidas. El fiscal Diego Rulli se dirige a la escena del hecho

Otro asesinato en La Matanza: ya hubo siete crímenes en nueve días

Alerta por un camión que derramó oxígeno líquido en Monte Castro: evacuaron una cuadra entera

El vehículo se encontraba en la salida del Hospital General de Agudos Vélez Sarsfield. El chofer dijo que al intentar cambiar un tanque, se rompió una válvula

Alerta por un camión que derramó oxígeno líquido en Monte Castro: evacuaron una cuadra entera

Bandas criminales se enfrentaron entre sí y con la Policía en San Martín: un menor detenido y varias armas secuestradas

Una madrugada violenta en Villa La Catanga y Villa La Tranquila terminó con un adolescente bajo arresto, el decomiso de armas de fuego y dos jóvenes hospitalizados tras una serie de tiroteos vinculados a disputas entre grupos rivales

Bandas criminales se enfrentaron entre sí y con la Policía en San Martín: un menor detenido y varias armas secuestradas

Quién es Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE en el aeropuerto de Miami

Tiene 34 años y hace siete que vive en Estados Unidos. Jugó en el ascenso argentino y hoy compite en la tercera división del fútbol estadounidense

Quién es Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE en el aeropuerto de Miami

DEPORTES

El golazo desde la mitad de cancha que Aldosivi le convirtió a Rosario Central: “Le pegó desde Mar del Plata”

El golazo desde la mitad de cancha que Aldosivi le convirtió a Rosario Central: “Le pegó desde Mar del Plata”

Las divertidas reacciones de los pilotos de F1 al tratar de recordar el número de Colapinto en un juego: “Es horrible”

Nuevo escándalo en la Federación de Corea del Sur: investigan pagos de servicios sexuales para árbitros internacionales

Uno de los titulares de la selección argentina en la final contra España dijo que disputó su último Mundial: “No me da para otro”

Boca Juniors anunció la venta de un futbolista a la MLS: el impacto que generó su salida en el plantel

TELESHOW

Un nuevo ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales: “Ni tiempo en la agenda para él”

Un nuevo ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales: “Ni tiempo en la agenda para él”

Andrea Bursten presentó a su nuevo novio con un romántico carrete de fotos: tragos, días de playa y relax en Brasil

El curioso método con el que le anticiparon a La Joaqui su ruptura con Luck Ra: “Cada uno tira para un lado distinto”

La reacción de Loli Bahía, la novia de Rosalía, a su despedida de Buenos Aires: “Menos fotitos”

El día que Leandro Rud habló de su lucha por conseguir la medicación contra el cáncer: “Imposible vivir así todo el tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones

Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica crean siete innovaciones para enfrentar problemas de salud que afectan a miles de ticos

Advierten retroceso en Panamá con reforma que permitirá a diputados gestionar proyectos estatales

En historia: Centroamérica cumple 39 años de su plan para cerrar las guerras civiles

Estados Unidos y Honduras refuerzan cooperación para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad