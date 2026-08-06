Crecimiento moderado y dólar estable: los empresarios de IDEA mantienen sus expectativas cautas para el año electoral

Los empresarios se muestran cautos a la hora de visualizar la marcha de la economía hacia adelante (Christian Heit)

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El 80% de los ejecutivos de empresas socias del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea) espera que la situación económica mejore en los próximos 12 meses, apunta al mantenimiento del rumbo económico y confía en la recuperación de las principales variables macroeconómicas, aunque con una mirada más cauta que en años anteriores. El índice de expectativas proyectado para este año cerró 10 puntos por debajo de lo que habían previsto en 2025, al alcanzar los 62 puntos contra los 72 esperados.

Así surge de la Encuesta de Expectativas de Ejecutivos IDEA 2026, realizada entre el 25 de junio y el 22 de julio entre 218 directivos de distintos sectores y tamaños de empresa.

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El relevamiento, que cada año mide la percepción del empresariado sobre la economía argentina, muestra expectativas moderadas hacia adelante. El índice proyectado para los próximos 12 meses se ubica en 71 puntos. El 68% de los consultados —entre los que hay referentes de industrias y servicios— espera una mejora moderada para 2027 y el 12% una mejora sustancial, mientras que el 6% anticipa un escenario negativo. El restante 14% sostuvo que permanecerá sin cambios.

De cara a los próximos 12 meses, el 68% de los ejecutivos proyecta una baja de la inflación —el 5% de forma pronunciada y el 63% de manera moderada—, aunque el consenso de la encuesta ubica el índice de precios para 2026 en torno al 30%, 10 puntos por encima de lo proyectado en la medición anterior.

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Para el dólar, el 84% anticipa una suba gradual y sin sobresaltos. La proyección de cierre de año se ubica en $1.663, en línea con un escenario de estabilidad cambiaria. Para el PBI, el 74% prevé un aumento —el 70% de forma moderada y el 4% de manera más marcada—, aunque el 26% espera estancamiento o contracción. La tasa de interés también genera expectativas de baja: el 57% de los directivos proyecta una disminución, frente al 43% que estima que se mantendrá o subirá.

El 68% de los directivos proyecta un aumento de ventas para los próximos doce meses y el 43% prevé incrementar la inversión. Las perspectivas de empleo muestran menos acuerdo: un 36% espera que el desempleo aumente, otro 36% que se mantenga estable y un 28% que disminuya.

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Un año más difícil de lo esperado

La evaluación de 2026 respecto al período anterior fue menos optimista. El 59% de los encuestados reconoció un escenario moderadamente mejor y un 6% sostuvo que es mucho mejor, mientras que un 21% respondió que el panorama es peor y un 14% que se mantuvo igual. Entre quienes tienen una mirada positiva, los factores más mencionados son el ordenamiento macroeconómico, la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la acumulación de reservas —condiciones que, aseguran, deben mantenerse a largo plazo, independientemente del gobierno de turno—. El segmento más crítico apunta a la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo como los principales problemas.

Según reconoció Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, “2026 no fue tan bueno como se esperaba, pero hay expectativa de que se mantenga el rumbo. La macro y la no volatilidad cambiaria parecen ser lo más importante. Nadie espera ni una crisis ni una explosión en el crecimiento”. Mignone también señaló que el país atraviesa el tramo final de un proceso de sinceramiento de precios y variables económicas en el que “no todos estaban bien parados en términos de productividad”, y agregó: “Se puede empezar a planificar. Todavía no a largo plazo, porque la inflación todavía es del 30%”.

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Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina

Respecto a las elecciones del año que viene, Mignone insistió en la necesidad de continuar con el rumbo económico actual, generar consensos y procurar que “la economía no siga el vaivén de la política”. Sostuvo que es una consigna que no solo tiene que entender la sociedad, sino también todo el arco político.

La industria aparece como el sector más rezagado. Mientras que el 51% de los ejecutivos del área de servicios considera que su empresa está mejor que el año anterior, ese porcentaje cae al 26% entre los industriales. La brecha también se refleja en la capacidad instalada: en servicios, el 51% de las empresas opera cerca del techo de su capacidad, contra el 35% en la industria. En paralelo, la inversión anual sobre facturación retrocedió del 14% en 2025 al 10% en 2026, aun cuando aumentó la proporción de empresas que operan cerca de su capacidad máxima: del 36% al 46 por ciento.

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La carga impositiva encabeza la lista de obstáculos para el crecimiento, mencionada por el 72% de los encuestados. La siguen la inflación, citada por el 30%, y el exceso de regulaciones, señalado por el 27%. Más atrás aparecen la infraestructura de servicios públicos y la inestabilidad o incertidumbre, ambas con el 13%, y los problemas con canales de venta, con el 11%. En materia de inversión extranjera, el 83% de los ejecutivos considera que instrumentos como el RIGI o el Súper RIGI tendrán un impacto positivo o moderadamente positivo en la capacidad de Argentina para atraer capitales.

“Los resultados muestran una expectativa favorable, pero también una mirada realista sobre los desafíos que todavía enfrenta la economía. La mayor estabilidad macroeconómica es una oportunidad para avanzar hacia una etapa de reformas estructurales, especialmente en el sistema tributario, que sigue siendo considerado como un obstáculo para el crecimiento por la mayor parte del sector privado”, dijo Mignone.

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La encuesta fue realizada de forma online entre el 25 de junio y el 22 de julio de 2026, con 218 ejecutivos y ejecutivas de empresas socias de IDEA de distintos tamaños y sectores. La organización representa a cerca de 600 empresas que, en conjunto, producen el 50% del PBI y del empleo privado a nivel nacional.