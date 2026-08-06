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Uruguay confirmó a un histórico futbolista como nuevo director técnico de la selección: “La leyenda regresa a casa”

La Celeste hizo oficial que Diego Forlán tomará el mando del combinado absoluto y de la Sub-20 de forma inmediata tras el paso de Marcelo Bielsa

Uruguay confirmó a Diego Forlán como flamante entrenador de la selección Mayor y Sub-20 (@Uruguay)
Uruguay confirmó a Diego Forlán como flamante entrenador de la selección Mayor y Sub-20 (@Uruguay)
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Luego de un convulsionado ciclo de Marcelo Bielsa y una temprana eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, la selección de Uruguay hizo oficial que Diego Forlán asumirá como el director técnico de la Mayor y la Sub-20. El histórico delantero, de 47 años, será presentado oficialmente el lunes 10 de agosto a las 14:00 en el hall del palco oficial de la Tribuna América del Estadio Centenario.

La AUF oficializó el regreso del exdelantero con una serie de publicaciones en redes sociales y dejó frases contundentes sobre uno de los jugadores más importantes de la historia de los Charrúas: “Diego Forlán vuelve a casa” y “La leyenda regresa a casa”. El exjugador del Atlético de Madrid, Manchester United e Independiente será el director técnico de la Sub-20 y de la selección Mayor. Según informaron portales locales, Cachavacha dirigirá a la absoluta de forma interina.

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La Casa Madre del fútbol uruguayo informó en su comunicado oficial que Forlán “comenzará a trabajar de inmediato con la Sub-20” y que el objetivo de su contratación se centrará en “liderar un proyecto que buscará potenciar a los jóvenes talentos, acompañar su desarrollo y fortalecer el camino hacia la selección Mayor”.

Diego Forlán debutará en la Mayor en la fecha FIFA de septiembre-octubre (REUTERS/Marco Bello)
Diego Forlán debutará en la Mayor en la fecha FIFA de septiembre-octubre (REUTERS/Marco Bello)

“Su primer desafío al frente de la absoluta llegará durante la ventana internacional de septiembre-octubre, cuando Uruguay dispute los encuentros amistosos correspondientes a la Fecha FIFA. Será el comienzo de una nueva era, con uno de sus máximos ídolos nuevamente como protagonista”, señaló la AUF.

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Su estreno en la absoluta ya tiene fechas: Uruguay jugará ante Japón el jueves 24 de septiembre en el Q&A Stadium Miyagi, en Rifu. Cuatro días después, el equipo enfrentará a Corea del Sur, aunque ese partido todavía no tiene estadio ni horario confirmados. En el plano de la Sub 20, su primer objetivo será el Mundial juvenil de 2027 que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán entre mayo y junio del año que viene.

Autor de 36 goles en 112 partidos con Uruguay, Campeón de América en 2011 y figura decisiva del histórico cuarto puesto conseguido en Sudáfrica, Forlán conoce como pocos el significado de representar al país. Su regreso reafirma la identidad, la ambición y el compromiso de la AUF con un proyecto que une formación, experiencia y sentido de pertenencia”, destacó la AUF sobre la llegada de Forlán, tercer máximo goleador histórico del combinado Celeste.

El cuerpo técnico anunciado por el organismo tendrá a Santiago Espasandín y Diego Pérez como asistentes técnicos, a Marco Mansulino como preparador físico, a Ignacio Bordad como entrenador de arqueros y a Gabriel Skrilec como videoanalista.

Diego Forlán convirtió el empate para Uruguay en los cuartos de final ante Ghana - crédito AFP
Diego Forlán convirtió 36 goles en 112 partidos con Uruguay (AFP)

Para Forlán será su primera experiencia como seleccionador. Sus antecedentes como entrenador se limitan al fútbol uruguayo: en 2020 dirigió a Peñarol durante 11 partidos, con cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas, en un ciclo de seis meses; en 2021 asumió en Atenas de San Carlos, en la Segunda División, donde sumó cuatro triunfos, cinco igualdades y tres caídas.

El camino hasta esta decisión no fue lineal. Según detalló el portal El País de Montevideo, el Ejecutivo de la AUF analizó la situación de Marcelo Broli, campeón mundial sub-20 con Uruguay en Argentina 2023 y luego entrenador de la sub-23 de Emiratos Árabes Unidos. Este presentó una planificación con horizonte hasta 2030, pero la AUF entendió que ese proyecto excedía los tiempos institucionales del organismo, con elecciones próximas en el calendario. Aun así, en la entidad consideran que es “uno de los entrenadores uruguayos con mayor proyección” y mantendrán su nombre bajo seguimiento para un eventual ciclo futuro en la mayor.

Con la expectativa de Diego Forlán en el banco de suplentes, Uruguay afrontará un ciclo de cuatro años clave antes del próximo Mundial 2030. En las últimas dos ediciones (2022 y 2026), la Celeste quedó eliminada en la fase de grupos. Además, pese a la gran actuación en la Copa América 2024 con el tercer puesto que obtuvo con Marcelo Bielsa a la cabeza, no logró completar grandes actuaciones desde su consagración en 2011: cayó en primera ronda en 2016 y quedó afuera en los cuartos de final en 2015, 2019 y 2021.

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