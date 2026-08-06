Las acciones de Mercado Libre cayeron 6% en Wall Street tras la presentación del balance trimestral

Mercado Libre es la empresa argentina de mayor capitalización bursátil: USD 91.600 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este jueves Mercado Libre destaca entre los activos bursátiles argentinos que son cotizados en dólares en las bolsas de Nueva York, con un descenso del 6%, en los 1.808 dólares.

El movimiento bajista abrupto para los títulos de la empresa de Marcos Galperin es una respuesta a la presentación del balance trimestral al cierre de los negocios del miércoles.

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“Mercado Libre presentó el balance correspondiente al segundo trimestre de 2026, con un crecimiento que volvió a superar ampliamente al consenso en ingresos y volúmenes transaccionados. El mercado, sin embargo, reaccionó con una caída, en línea con la compresión de márgenes que viene mostrando la compañía en los últimos trimestres”, afirmó IOL en un informe de estrategias de inversión.

Un punto bajo análisis de los inversores pasa por la calidad de cartera y márgenes de crédito: la mora de 15 a 90 días se redujo a 7% del portfolio -desde 8% en el primer trimestre- “no obstante en el plazo mayor a 90 días ascendió a 18,7%”, observaron desde IOL. “El margen de interés neto se recuperó secuencialmente 3 puntos porcentuales hasta 20,7%, aunque todavía comprime 2 puntos contra el año pasado por el mayor peso de la tarjeta de crédito (47% del book). El crédito total alcanzó los USD 16.400 millones (+75% interanual)” detalló IOL.

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Evolución de la acción de Mercado Libre este jueves en Wall Street.

El informe consignó que “el trimestre confirma que Mercado Libre sigue ganando escala a un ritmo muy elevado, con Brasil como motor principal y una recuperación visible en la rentabilidad del crédito. El aumento en los costos por posicionamiento de mercado, y la consecuente compresión de márgenes, explicarían por qué el mercado no premió el beat de ingresos”.

Mercado Libre tiene ahora un PER (price earning forward) de 41. Este indicador divide el precio actual de una acción entre el beneficio por acción estimado que la empresa ganará en los próximos doce meses. Son “múltiplos que seguirían exigiendo tasas de crecimiento elevadas y poco margen de error en la ejecución de la estrategia de captura de market share. Hacia adelante, convendría monitorear si la reinversión en Brasil y México se traduce en apalancamiento operativo”, completó IOL.

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Motivos de la baja bursátil

La caída en las acciones de la compañía líder en comercio electrónico en América Latina responde a factores operativos, de estrategia financiera y del contexto competitivo:

Compresión de los márgenes de ganancia: Aunque la empresa continúa registrando récords en facturación y crecimiento de usuarios, su margen de ganancia operativa (EBIT) se redujo por debajo de las previsiones de Wall Street: cayó al 6,7% (frente al 12,2% registrado en el mismo trimestre del año anterior). El resultado operativo total bajó un 17% interanual hasta los USD 683 millones. A los inversores de corto plazo les preocupa la menor rentabilidad relativa respecto a periodos anteriores.

Estrategia de inversión agresiva a largo plazo: La dirección de la compañía ha priorizado deliberadamente reinvertir en el ecosistema antes que optimizar los márgenes de corto plazo. Destacan desembolsos masivos en: Infraestructura logística (envíos más rápidos y subvencionados). La rápida expansión de la cartera de tarjetas de crédito exigió un mayor nivel de previsiones contables. Desarrollo tecnológico e inteligencia artificial de más de USD 80 millones para acelerar la productividad y optimizar la plataforma. Captación de clientes y fidelización en sus mercados principales (Brasil y México).

Crecimiento de la cartera de crédito (Mercado Pago): La expansión de las tarjetas de crédito y préstamos requiere realizar provisiones contables por incobrabilidad desde el momento en que se emiten. Esto genera una presión temporal explícita sobre los márgenes operativos.

Presión competitiva e incertidumbre macroeconómica: La creciente competencia con actores globales del e-commerce en América Latina y las fluctuaciones en las tasas de interés y tipos de cambio de la región agregan cautela entre los analistas internacionales.

Lo positivo: récord de ingresos y usuarios

Ingresos históricos: La compañía superó los 10.170 millones de dólares (+50% interanual), superando las estimaciones de los analistas (USD 9.780 millones) y marcando su 30° trimestre consecutivo con crecimiento de ventas superior al 30%.

Ganancia por acción (EPS): Alcanzó los 9,19 dólares , por encima de los USD 8,65 esperados por el consenso del mercado.

Ecosistema fintech (Mercado Pago): El volumen total de pagos procesados superó por primera vez los USD 100.000 millones en un solo trimestre (+56% interanual). Su cartera de crédito creció un 75% hasta alcanzar los USD 16.400 millones