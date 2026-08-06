“Mamá, yo te amo”: Familia exige justicia y apoyo para repatriar a El Salvador a un menor asesinado en Virginia

Miguel Alexander Rubio Cabrera, de 16 años, perdió la vida la madrugada del sábado 1 de agosto tras recibir un disparo en la cabeza en Woodbridge, Virginia.

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Una noche de exhibición de vehículos se transformó en una devastadora tragedia para una familia salvadoreña radicada en Virginia. Miguel Alexander Rubio Cabrera, un joven de apenas 16 años, perdió la vida la madrugada del pasado sábado 1 de agosto tras recibir un disparo en la cabeza durante una concentración clandestina de automóviles celebrada en el estacionamiento de la cuadra 14100 de Crossing Place, en Woodbridge, Condado de Prince William.

Lo que debía ser un encuentro de fin de semana terminó en luto, conmoción e impunidad, mientras las autoridades locales investigan el móvil del crimen y buscan al responsable de apretar el gatillo.

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De acuerdo con los informes de la Policía del Condado de Prince William, cerca de 100 personas se congregaron en el lugar para presenciar maniobras ilegales conocidas en el ambiente de las carreras nocturnas como piruetas, “maretas” o “donas”. En el asfalto del estacionamiento aún permanecen marcadas las huellas del hule quemado como mudo testimonio de la exhibición clandestina.

Amigos y familiares piden apoyo a la comunidad para repatriar el cuerpo del joven salvadoreño (Cortesía: Comité Unidos por Corinto).

En medio del encuentro masivo, se desencadenó una fuerte discusión por razones que las autoridades continúan indagando. El altercado escaló rápidamente hasta convertirse en una balacera. En el caos generalizado, el joven salvadoreño fue alcanzado a quema ropa por un impacto de bala en la cabeza.

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Tras escucharse las detonaciones, la gran mayoría de los asistentes huyó en pánico, dejando al adolescente herido en el suelo. Únicamente una joven permaneció a su lado para socorrerlo mientras llegaban los servicios de emergencia. El menor fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde los médicos no pudieron salvarle la vida a causa del severo traumatismo que le provocó un paro respiratorio.

“Mamá, yo estoy bien, yo te amo”: El doloroso testimonio de su madre

Olga Cabrera de Rubio, madre de la víctima, relató entre lágrimas los últimos e imborrables minutos en los que conversó telefónicamente con su hijo, poco antes de que ocurriera la tragedia. Con la intención de protegerlo, le había pedido que regresara a casa.

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La madre, quien al momento del aviso se encontraba trabajando a 40 minutos de distancia, también describió la angustia insoportable mientras esperaba confirmación sobre el estado de su hijo.

Miguel Alexander Rubio Cabrera, un adolescente salvadoreño de 16 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza durante una concentración ilegal de automóviles en Woodbridge, Virginia. Su madre, desconsolada, comparte su última conversación con él y exige justicia.

Miguel Alexander Rubio Cabrera nació el 22 de septiembre de 2009 en Corinto, departamento de Morazán, El Salvador. Estaba a pocas semanas de celebrar su cumpleaños número 17, y se encontraba cursando el penúltimo año de bachillerato y soñaba con un futuro brillante. Quienes convivieron con él lo recuerdan como un joven activo, apasionado por el gimnasio, el baile, el fútbol y los viajes por carretera en compañía de su madre.

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A pesar del inmenso dolor, la familia Rubio Cabrera decidió alzar la voz frente a los medios para enviar un mensaje contundente a los jóvenes que acuden a este tipo de reuniones clandestinas o “chipeos”. Exhortaron a la juventud a tomar conciencia, no exponerse a ambientes peligrosos y evitar que otros padres pasen por una agonía semejante. Asimismo, hicieron un llamado al agresor para que se entregue a las autoridades y responda por el crimen.

Mientras la policía concluye los peritajes y espera los resultados finales de la autopsia en las próximas semanas, la familia salvadoreña enfrenta una segunda y dura batalla: recaudar más de 20,000 dólares para solventar los gastos fúnebres y la repatriación del cuerpo hacia su natal Corinto, Morazán, donde será sepultado junto a sus familiares.

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Con este propósito, la familia abrió una campaña de apoyo en la plataforma GoFundMe, apelando a la solidaridad de la comunidad hispana en Estados Unidos y El Salvador.