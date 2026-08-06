Política
Agregar Infobae enGoogle

El bioeticista argentino Fishel Szlajen presentó en Lima un modelo de gobernanza de la IA para la libertad religiosa

Propuso una metodología para que gobiernos, parlamentos, universidades, empresas y organizaciones civiles conviertan los derechos fundamentales en criterios operativos para diseñar, regular y supervisar sistemas de inteligencia artificial

Rabino Dr. Fishel Szlajen - Gobernanza de la IA para la Libertad Religiosa
Rabino Dr. Fishel Szlajen - Gobernanza de la IA para la Libertad Religiosa
Guardar

El Simposio Internacional de Libertad Religiosa, celebrado en Lima el 4 y 5 de agosto bajo el lema “Construyendo Puentes para Fortalecer y Promover la Libertad de Religión y de Creencias”, reunió a magistrados, legisladores, funcionarios, diplomáticos, académicos y líderes religiosos para debatir la autonomía de las comunidades de fe, la cooperación con el Estado, la no discriminación, la paz, las políticas públicas y el impacto tecnológico sobre la dignidad humana.

Entre otras personalidades estuvieron Gary Doxey, director del ICLRS; Francielli Gusso, Comisión de Derecho y Libertad Religiosa, Brasil; Paulina Gálvez, Centro Derecho y Religión, Chile; Natalia Sosa, defensora del Pueblo, Paraguay; la senadora colombiana Lorena Ríos; Jorge Arenas, Tribunal Supremo del Perú; Omar Gaibur, FIDELA; Pedro Chávez, Tribunal Constitucional de Perú; Hugo de la Fuente, Ministerio de Energía de Bolivia; Iñigo Crespo, magistrado de Ecuador; Franco Fiumara, juez de Argentina; David Frol, presidente del CALIR; Pilar Bosca, directora general de cultos del GCABA; Juan Pablo Villar, presidente del Área Sudamérica de la Iglesia de Jesucristo; y Mons. Salvador Piñeiro, presidente del Consejo Interreligioso del Perú.

PUBLICIDAD

Uno de los núcleos más innovadores fue la sesión plenaria “Fe y Dignidad en la era de la IA”. Allí, el rabino, filósofo y bioeticista argentino Fishel Szlajen, miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano y de la Comisión Nacional de Bioética de Argentina, presentó un instrumento que desplaza el debate desde la mera protección de los datos hacia la protección de la conciencia.

Los sistemas algorítmicos, explicó, ya no sólo procesan información entregada voluntariamente: pueden reconstruir creencias religiosas, convicciones morales y pertenencias comunitarias a partir de lugares frecuentados, consumos, festividades, lecturas, vínculos u horarios de desconexión. El problema no es sólo evitar una discriminación posterior, sino impedir que la interioridad humana sea objeto de inferencia, clasificación, predicción y manipulación.

PUBLICIDAD

Frente a los enfoques limitados a principios generales, Szlajen presentó la Evaluación de Impacto Algorítmico sobre Conciencia y Religión, una herramienta institucional para detectar riesgos desde el diseño, la adquisición o la contratación de un sistema, antes de que se produzca el daño.

Disertantes internacionales en el Simposio Internacional de Libertad Religiosa, Lima, Perú
Disertantes internacionales en el Simposio Internacional de Libertad Religiosa, Lima, Perú

La propuesta integra derechos humanos, bioética, gobernanza tecnológica y conocimiento interno de las tradiciones religiosas. Examina cómo funciona un sistema, qué finalidad persigue, qué categorías utiliza, qué identidades atribuye y cómo afecta la autonomía personal y comunitaria.

Consultado por Infobae sobre la diferencia con los marcos regulatorios centrados en la privacidad, Szlajen explicó:

La privacidad protege información, pero la libertad de conciencia protege a la persona como autora de sus propias convicciones. Un sistema puede inferir aquello que alguien nunca declaró, atribuirle una identidad religiosa y utilizarla para decidir qué información recibirá, qué oportunidades se le ofrecerán o qué mensajes se diseñarán para influir sobre él. Una inferencia puede ser estadísticamente correcta y, aun así, resultar moral y jurídicamente ilegítima”.

La metodología se articula sobre cinco principios: el derecho a no ser utilizado como objeto de predicción o control; la indisponibilidad algorítmica de la conciencia; la protección reforzada de la libertad religiosa; la distinción entre autonomía operativa y moral; y la responsabilidad humana indelegable.

Rabino Dr. Fishel Szlajen en el Simposio Internacional de Libertad Religiosa, Lima, Perú
Rabino Dr. Fishel Szlajen en el Simposio Internacional de Libertad Religiosa, Lima, Perú

Estos principios se traducen en obligaciones verificables: prohibir inferencias religiosas injustificadas; permitir impugnar identidades atribuidas por algoritmos; detectar variables neutrales que encubran pertenencias confesionales; exigir auditorías independientes y reparación; y conservar una autoridad humana capaz de explicar, revisar, detener y corregir los efectos del sistema.

La herramienta permite elaborar mapas de riesgo, revisar sistemas antes de implementarlos, establecer indicadores, capacitar equipos, diseñar auditorías y formular recomendaciones regulatorias. Puede aplicarse a selección de personal, beneficios, admisión universitaria, seguridad, salud, educación, comunicación política, perfilamiento de usuarios y contratación pública.

No se trata de añadir una reflexión ética cuando la tecnología ya fue desarrollada, sino de convertir los derechos fundamentales en criterios operativos para su diseño, regulación, adquisición y supervisión.

Sobre las instituciones que deberían incorporarla, Szlajen respondió:

“El instrumento resulta aplicable a toda organización que diseñe, contrate, regule o utilice inteligencia artificial para adoptar decisiones relevantes: parlamentos, organismos públicos, universidades, empresas, instituciones sanitarias y comunidades religiosas. La ética no puede agregarse al final como una certificación decorativa; debe intervenir desde la propia arquitectura, definición del problema y de la finalidad tecnológica”.

Su exposición introdujo además una distinción decisiva entre información y autoridad: que un sistema produzca una respuesta no lo legitima para decidir, clasificar o determinar qué es valioso para una persona o comunidad.

La inteligencia artificial puede procesar textos religiosos con aparente solvencia, pero carece de conciencia, pertenencia comunitaria y responsabilidad moral. Puede asistir a quien interpreta, no sustituir a la comunidad, la conciencia ni la autoridad legítima.

La distinción excede lo religioso: las decisiones algorítmicas afectan concepciones de la persona, criterios de justicia, libertades y relaciones de poder. Su gobernanza debe integrar tecnología, ética, bioética, derecho, religión, derechos humanos y políticas públicas.

La cuestión central, hoy, concluyó Szlajen, ya no es sólo cómo proteger nuestros datos, sino cómo preservar la libertad interior frente a tecnologías capaces de anticipar decisiones, atribuir identidades e intervenir en nuestras conciencias.

Temas Relacionados

IAInteligencia artificialBioética

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Una gran mesa antikirchnerista”: el bloque político que gobernadores le proponen a la Casa Rosada para 2027

No es una posición unánime, pero un sector cree que el Gobierno debe hacer una convocatoria para mostrar alineamientos entre oficialismo y oposición. La posibilidad de un peronismo-kirchnerista competitivo, la gran causante

“Una gran mesa antikirchnerista”: el bloque político que gobernadores le proponen a la Casa Rosada para 2027

Pablo Moyano se refirió al episodio de su hermano Facundo con Candela Arizaga: “Hace rato que no hablo”

El dirigente camionero fue consultado durante la marcha de San Cayetano por la situación de su familiar. Evitó profundizar sobre el caso, pidió que actúe la Justicia y respondió con una frase que expuso una relación distante

Pablo Moyano se refirió al episodio de su hermano Facundo con Candela Arizaga: “Hace rato que no hablo”

Javier Milei se reunió con el nuevo presidente de Colombia y profundiza su alianza regional

El mandatario argentino viajó con Karina Milei y el canciller Pablo Quirno y mantuvo dos encuentros de alto nivel antes de la investidura del nuevo jefe de Estado colombiano. Además, el jefe de Estado argentino recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali

Javier Milei se reunió con el nuevo presidente de Colombia y profundiza su alianza regional

Reparto de culpas en la Casa Rosada por la Ley de Tierras: críticas internas, fallas en la comunicación y tensión en la calle

Tras el revés legislativo, el oficialismo busca responsables por el fracaso del proyecto y cuestiona el rol de Sturzenegger y Bullrich. En Balcarce 50 admitieron errores en la estrategia para defender la iniciativa y minimizaron el alcance de las protestas

Reparto de culpas en la Casa Rosada por la Ley de Tierras: críticas internas, fallas en la comunicación y tensión en la calle

En la carrera para lograr la reelección, Rogelio Frigerio se prepara para eliminar las PASO en Entre Ríos

El gobernador tiene los votos en la Legislatura para dejar sin efecto las primarias del año próximo. En el horizonte está la posibilidad de un nuevo mandato con o sin alianza con La Libertad Avanza

En la carrera para lograr la reelección, Rogelio Frigerio se prepara para eliminar las PASO en Entre Ríos

DEPORTES

Un futbolista argentino fue detenido por ICE en el aeropuerto de Miami cuando viajaba a jugar un partido

Un futbolista argentino fue detenido por ICE en el aeropuerto de Miami cuando viajaba a jugar un partido

La millonaria cifra a la que se vendería la pelota que usó Maradona para sus dos goles ante Inglaterra en el Mundial 1986: cuándo será la subasta

Se confirmó que Boca jugará un tercer partido en Huracán: la explicación sobre la “obra demorada por 30 años” en la Bombonera

Quiénes son los jugadores mejores pagos de la NBA para la temporada 2026/27 y cuál supera los USD 60 millones

Estudiantes hizo oficial la llegada de un campeón con la Selección que regresa al fútbol argentino tras 12 años

TELESHOW

El día que Leandro Rud habló de su lucha por conseguir la medicación contra el cáncer: “Imposible vivir así todo el tiempo”

El día que Leandro Rud habló de su lucha por conseguir la medicación contra el cáncer: “Imposible vivir así todo el tiempo”

Erika Mitdank estalló en sus redes contra su hermana: “La persona que más daño me causó en esta vida”

Joaquín Cavanna: “Vivir esta fama después de los 40 es una fantasía”

La Joaqui defendió a Luck Ra y confirmó que lo bloqueó: “Me dolía ver las fotos de una persona que tenía que dejar ir”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa hablaron de su relación: “¿Por qué hay que ponerle un título?"

INFOBAE AMÉRICA

Abrir una cuenta en redes sociales antes de los 14 años podría afectar el rendimiento escolar, según un estudio

Abrir una cuenta en redes sociales antes de los 14 años podría afectar el rendimiento escolar, según un estudio

En fotos: nuevos soldados se sumarán al Plan Control Territorial para reforzar las tareas de seguridad en El Salvador

Sandinismo familiar: ¿Cómo Ortega convirtió la revolución en un régimen de pareja?

Werner Herzog recibirá la mayor distinción honorífica del Festival de Cine de San Sebastián

“El Niño” aumenta la vigilancia en Hawái por un posible ciclón tropical que podría acercarse a las islas en agosto