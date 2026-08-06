Más de la mitad de los nicaragüenses dice que dejaría el país si tuviera la oportunidad, según informe

El 54.0% de los nicaragüenses dijo que emigraría si tuviera la posibilidad, según el informe de Hagamos Democracia NIC-CR sobre Nicaragua. (Foto:cortesía)

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Más de la mitad de los nicaragüenses considera viable dejar su país si tuviera la posibilidad. El 54.0% de las personas consultadas por el Informe de Percepción de la Realidad Política, Social y Económica, desarrollado por Hagamos Democracia NIC-CR, expresó su intención de emigrar. Este indicador refleja la combinación de crisis económica y deterioro político que atraviesa Nicaragua.

La encuesta detalla que la idea de migrar ha dejado de ser una alternativa marginal para instalarse como una respuesta concreta ante las dificultades. El desgaste de las condiciones materiales y el malestar político sostienen esta perspectiva, que se extiende a distintos sectores y edades.

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El deseo de emigrar predomina entre los jóvenes y trabajadores informales

El grupo etario más inclinado a buscar una vida fuera del país es el de los jóvenes. Entre quienes tienen entre 18 y 25 años, el 86.4% admitió que dejaría Nicaragua si pudiera. En contraste, solo el 10.0% de las personas mayores de 66 años comparte esa actitud, de acuerdo con los resultados difundidos.

La intención de emigrar en Nicaragua dejó de ser una alternativa marginal y se consolidó como una respuesta a la crisis económica y al deterioro político. (Foto: cortesía)

La relación con el empleo también influye en la intención de migrar. Entre quienes se encuentran en el sector informal, la proporción que piensa en irse alcanza el 78.1%. Esta cifra supera ampliamente al 61.5% registrado entre empleados formales y al 50.0% entre trabajadores por cuenta propia.

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Estados Unidos lidera las preferencias como destino migratorio

En cuanto a los destinos más buscados, Estados Unidos encabeza la lista con el 57.3% de las preferencias. A continuación se ubican Costa Rica con 19.7% y España con 18.8%, según el informe citado por Nicaragua Investiga.

Las razones detrás de este deseo de emigrar están dominadas por la economía. El 75.2% señaló los problemas económicos como principal motivo para dejar el país. Además, el 42.1% de los encuestados mencionó la desesperanza ante la crisis política. Tanto la falta de empleo como la ausencia de libertades fueron señaladas en el 22.0% de las respuestas, mientras que el acoso o la intimidación llegaron al 8.4%.

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Remesas y migración efectiva en las familias

A pesar de que la voluntad de migrar supera la mitad de la muestra, la migración reciente registrada en las familias muestra una escala menor. Solo el 16.7% de los consultados indicó que algún pariente emigró en los últimos tres meses, lo que evidencia una brecha entre intención y salida efectiva.

Estados Unidos lidera las preferencias como destino de emigración de los nicaragüenses con el 57.3%, por delante de Costa Rica y España. (Foto: cortesía)

Entre los familiares que sí migraron, el 93.8% pertenece al rango de 20 a 50 años. Este dato confirma que el movimiento migratorio se concentra en la población económicamente activa, en línea con la presión económica descripta por el estudio.

Las remesas mantienen un papel relevante en los hogares nicaragüenses. El 40.7% de las familias recibe dinero del exterior. Entre quienes identificaron el origen de esos fondos, el 59.4% indicó que provienen de Estados Unidos, el 21.3% de Costa Rica y el 15.6% de España.

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El informe también señala diferencias entre mujeres y hombres en la recepción de remesas. El 49.2% de las mujeres reportó recibir estos envíos, mientras que entre los hombres la proporción fue del 33.8%, de acuerdo con los datos de Nicaragua Investiga.

La suma de estos factores indica que, aunque la migración efectiva es menor que la intención declarada, tanto la migración como las remesas tienen actualmente un papel relevante en la vida de numerosas familias nicaragüenses.