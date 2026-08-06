La Cuerpo habló sobre Zulma Lobato tras su hallazgo en situación de calle: “Me bloqueó de WhatsApp, no volví a saber de ella”

Zulma Lobato fue encontrada en situación de calle en la provincia de Entre Ríos

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Zulma Lobato fue hallada en situación de calle en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en la noche del miércoles. Personal del área de Desarrollo Humano del Municipio de Paraná la encontró en la vereda del hospital San Martín con signos de desorientación y sin poder explicar con claridad cómo había llegado hasta allí. Solo llevaba bolsas de consorcio con ropa y medicamentos. La artista, de 67 años, había sido desalojada semanas antes de su vivienda en Buenos Aires, y su aparición en Entre Ríos en esas condiciones desató una ola de reacciones en redes sociales, entre ellas un comunicado de Jazmín Salinas, conocida como “La Cuerpo”, quien había liderado una campaña de recaudación para ayudarla y que ahora salió a explicar públicamente por qué perdió todo contacto con ella.

Fue precisamente la viralización de fotos de Lobato en Paraná lo que llevó a Salinas a romper el silencio. A través de sus redes sociales, La Cuerpo publicó un comunicado oficial en el que aclaró su vínculo con la artista y el desenlace de la ayuda que le había brindado. “A raíz de las fotos que están circulando de Zulma Lobato, quiero hacer una aclaración”, escribió al inicio del texto.

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En el comunicado, Salinas detalló que la asistió hasta donde le fue posible y que la campaña que impulsó junto a sus seguidores tuvo un resultado concreto: “Gracias al acompañamiento de muchísimas personas, logramos recaudar 11 millones de pesos para ella”. Esa cifra fue el resultado de una movilización masiva en redes que se activó semanas atrás, cuando Lobato apareció en un video publicado desde la cuenta de La Cuerpo para pedir ayuda tras perder su vivienda. “Me desalojaron, estoy en la calle y perdí todo”, había dicho la artista en aquel momento, y agregó: “Necesito la ayuda de los medios para ver si la gente deposita en mi alias y puedo conseguir una habitación para tener todas mis cosas”.

El comunicado de La Cuerpo tras la aparición de Zulma Lobato en situación de calle

Sin embargo, Salinas explicó que una vez alcanzado el objetivo de la recaudación, la relación con Lobato se cortó de manera abrupta y unilateral. “Una vez que ese objetivo se cumplió, Zulma dejó de tener contacto conmigo. Me bloqueó de WhatsApp y, desde ese momento, no volví a saber de ella”, afirmó en el comunicado. El único dato que La Cuerpo pudo aportar sobre el paradero de la artista fue el que había trascendido antes del corte de comunicación: “Lo último que supe fue que había viajado a Entre Ríos porque había conocido a un hombre”.

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A partir de ese punto, Salinas fue categórica respecto de su situación actual con Lobato: “Por ese motivo, desconozco cuál es su situación actual y no tengo ningún tipo de vínculo ni información reciente sobre ella”. Con esa declaración, La Cuerpo dejó en claro que no tiene responsabilidad ni participación en lo ocurrido en Paraná y que su vínculo con la artista quedó roto por decisión de la propia Lobato.

Para terminar, en su cuenta de Instagram, Salinas expresó: “sin más nada que agregar, les mando un abrazo a todos. Por favor dejen de manchar mi nombre. Atentamente, La Cuerpo”.

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Zulma Lobato en Paraná junto a otra mujer

El comunicado llegó en un contexto de alta exposición mediática para el caso. Cuando el equipo municipal de Paraná la halló frente al hospital San Martín, Lobato estaba acompañada por dos personas en situación de calle de la zona de la Terminal. Contó que había logrado ingresar al hospital para bañarse y lavar ropa: “Hace cuatro días que no me bañaba y tenía toda la ropa sucia”, relató. Desde entonces, fue derivada a un dispositivo municipal de atención transitoria donde comparte alojamiento con unas 12 personas y tres niños, y un equipo interdisciplinario de especialistas en salud, género y asistencia social intervino para evaluar su estado.

Las autoridades trabajan para establecer contacto con familiares o amigos de Lobato con el objetivo de garantizar un acompañamiento adecuado y, eventualmente, una solución habitacional estable. La artista, cuyo nombre real es Zulma Nélida Dekleva, nació el 8 de diciembre de 1958 y se convirtió en un fenómeno de la cultura popular digital tras su aparición en 2009 en el ciclo televisivo conducido por Anabella Ascar en Crónica TV. En los últimos años, un violento asalto en la vía pública le dejó secuelas graves en la visión, lo que agravó su vulnerabilidad. El desalojo en Buenos Aires terminó de arrebatarle sus pertenencias y la llevó a depender de la solidaridad ajena para cubrir necesidades básicas.

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