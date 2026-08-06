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La mamá de Wanda Nara habló de la reacción de Mauro Icardi tras el robo en Italia: “Esperaba un abrazo”

Nora Colosimo abrió su corazón y expresó el afecto que siente hacia su exyerno aun en medio del difícil divorcio con su hija. También acerca de su nuevo proyecto laboral en un canal de streaming

La mamá de Wanda Nara contó lo que esperaba del delantero y explicó cómo es su relación (Video: Intrusos-América TV)
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Nora Colosimo regresó a la Argentina después de vivir uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos: un robo en la casa de campo que Wanda Nara tiene a las afueras de Milán, donde estaba junto a cuatro de sus cinco nietos. El episodio,que ocurrió el día de la final del Mundial 2026, no solo dejó a la familia sacudida emocionalmente, sino que desató un nuevo enfrentamiento judicial entre Wanda y Mauro Icardi por los pasaportes robados de las niñas, un conflicto que finalmente se resolvió a favor de Nara. De regreso al país, Colosimo habló sin filtro Intrusos (América TV): de lo que esperaba de Icardi y no recibió, del vínculo que construyó con él durante diez años y de cómo quedó la relación entre ellos después del episodio.

Lo primero que Nora dejó en claro fue la magnitud de su decepción con Mauro. Adrián Pallares le preguntó qué había esperado del padre de sus nietas tras el robo. La respuesta fue directa y cargada: “Otra cosa. El abrazo, que no estuvo. La contención, que no estuvo. Y fundamentalmente, ahí era importante decirles: ‘Tranquilas, no pasó nada, ya vuelven a casa’. Y fue exactamente al revés. Eso dolió mucho. La pasamos muy mal”.

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Nora subrayó que lo que más le pesó no fue lo que le tocó a ella sino a las niñas. “Te repito, si eso me lo hacen a mí o a mi hija es distinto, pero fue a las nenas, ¿entendés? Y entonces me duele mucho”, dijo. Y remató: “Lastimarlas así es duro”.

La mamá de Wanda Nara cambió de opinión y habló contra su exyerno

Natalie Weber le planteó una pregunta incómoda: en algún momento circuló la versión de que el robo había sido armado por Wanda. “No sé quién pudo decirlo. Seguramente el que pensó eso es una mente oscura, porque no se me cruza, no se me cruza. Es una mala persona, realmente, las que pensaron, y fueron varias. Tengo muy claro quiénes fueron las que pensaron eso. Pero bueno, se los dejo a su conciencia y les deseo de corazón que jamás pase nadie de su familia por una situación igual”, respondió.

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Pallares entonces abrió otro capítulo: el vínculo de Nora con Mauro. Le recordó que cuando Wanda viajó a la Argentina por primera vez para hacer La Máscara, Colosimo se quedó varios meses con Icardi, y que siempre que habla de él lo hace con una mirada más piadosa que la de su propia hija. Le preguntó por qué lo defendía. Nora lo explicó con honestidad: “Yo siempre quedé en la familia como un poco la mediadora. Siempre creí que no tenía que meterme, que son cosas de un matrimonio. Me sentí en algunas oportunidades un poco mamá de él. Esa es la realidad”.

Pero esa cercanía no la dejó sin criterio. “Vos podés amarlos, yo los amo, pero lo que está bien, está bien y lo que está mal, está mal. Y la verdad que como él procedió esta última vez, está mal, muy mal”, sentenció.

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Durante los años, Nora y Mauro tuvieron una gran relación

Pallares le preguntó si creía que Icardi actuaba por cuenta propia o si era un hombre influenciado. Nora no respondió directamente esa pregunta, pero fue clara sobre lo que importaba: “Mis nietas tendrían que haber vuelto a su país, a su hogar en tiempo y forma”. Y cuando Pallares insistió, ella esquivó: “No sé. No, eso ya... No me cambia. No cambia la situación de lo que vivieron las chicas”.

El conductor le señaló que durante diez años Icardi se había comportado como buen padre, tanto con sus hijas como con los hijos de Wanda. Nora no lo aceptó del todo: “No siempre. No siempre. A veces somos humanos y nos equivocamos. No considero que siempre, pero bueno, es hablando puntualmente de esto que a mí me compete, porque fui parte de este mal momento que viví con mis nietas. Me hubiese gustado el consuelo y el abrazo. ¿Entendés? Y no lo tuvieron”.

Más adelante, Nora aclaró que en este momento la comunicación era inexistente con el futbolista. “Lo que pasa es que las veces que yo le hablé, él no me contestó, entonces no. No creo que estoy bloqueada. Ni yo a él ni él a mí. Trato de no meterme. Yo lo respeto y lo quiero. Yo sí lo quiero. Él no sé, yo hablo por mí”. Y agregó: “Por supuesto, que se esté equivocando no anula el amor de una persona. Es el papá de mis nietas y lo va a ser siempre”.

Antes de despedirse, la madre de Wanda y de Zaira contó que esta tarde comienza su primer programa en un stream llamado Mucha Merde desde la mansión de APTRA y que se encuentra muy expectante y feliz ante este nuevo desafío.

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Nora ColosimoWanda NaraMauro IcardiIntrusosRoboItaliaMilánRobo a la casa de Wanda Nara

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