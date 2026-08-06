Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Honduras: COPECO descarta por ahora una crisis alimentaria por la sequía, pero mantiene vigilancia en zonas afectadas

Advirten que el riesgo persiste y que las evaluaciones en campo serán determinantes para definir nuevas acciones de respuesta en los municipios más afectados por el déficit de lluvias.

La FAO activó un programa de emergencia para 20.000 personas del Corredor Seco hondureño con asistencia económica, insumos agrícolas y sistemas de riego. REUTERS/Toby Melville
La FAO activó un programa de emergencia para 20.000 personas del Corredor Seco hondureño con asistencia económica, insumos agrícolas y sistemas de riego. REUTERS/Toby Melville
Guardar

En constante evaluación así califica la Comisión Permanente de Contigencias COPECO el impacto de la sequía en los medios de vida de la población, en especial en las comunidades que dependen de la agricultura de subsistencia, mientras más de 200 municipios siguen bajo distintos niveles de alerta y vigilancia.

El jefe de Alerta Temprana de Copeco, Juan José Reyes, explicó que la institución continúa desarrollando una evaluación técnica sobre los efectos de la sequía en los medios de vida de la población, especialmente en las comunidades que dependen de la agricultura de subsistencia.

Según el funcionario, la información recopilada permitirá elaborar una hoja de ruta para orientar las medidas de atención y reducir el impacto que la falta de lluvias pueda generar en la producción de alimentos y en las condiciones de vida de las familias.

PUBLICIDAD

Aunque reconoció que la amenaza continúa, Reyes sostuvo que, por ahora, la disponibilidad de la cosecha obtenida el año anterior ha contribuido a evitar un deterioro inmediato de la seguridad alimentaria.

“No descartamos que pueda existir algún impacto, pero primero debemos completar las valoraciones correspondientes junto con las instituciones competentes antes de determinar una situación de inseguridad alimentaria”, manifestó.

Más de 200 municipios bajo alerta

Actualmente, el organismo preventivo mantiene 75 municipios en Alerta Amarilla, 48 en Alerta Verde y 108 municipios bajo vigilancia permanente, debido a las condiciones de sequía que afectan diferentes regiones del territorio nacional.

Las autoridades también informaron que la asistencia se concentra inicialmente en seis o siete municipios considerados prioritarios, aunque la cobertura aumentará conforme avance la distribución de ayuda y concluyan las evaluaciones técnicas.

PUBLICIDAD

Reyes pidió comprensión a los gobiernos locales al señalar que la respuesta se desarrolla de manera gradual para atender primero las zonas con mayores afectaciones.

Un campo agrícola con suelo agrietado y cultivos marchitos; un tractor se observa en el fondo bajo un cielo despejado.
La FAO y el Sistema de Naciones Unidas amplían la prevención ante el riesgo alimentario en Honduras.

Además, adelantó que el informe técnico sobre el impacto de la sequía estará listo en los próximos días y servirá como base para definir las intervenciones que implementará el Gobierno.

Organismos refuerzan acciones

Desde la institución afirma que la situación permanece bajo control, organismos internacionales han reforzado sus acciones preventivas ante el riesgo de que la escasez de lluvias agrave la inseguridad alimentaria en distintas regiones del país.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) puso en marcha recientemente un programa de emergencia dirigido a 20.000 personas del Corredor Seco hondureño, una de las zonas más vulnerables a la variabilidad climática. La iniciativa contempla asistencia económica, entrega de insumos agrícolas, sistemas de riego, apoyo pecuario y fortalecimiento de bancos comunitarios de granos para evitar que las familias pierdan sus medios de vida durante los meses de mayor escasez.

El Sistema de Naciones Unidas activó desde abril un mecanismo de acciones anticipatorias en coordinación con COPECO para proteger a 65.000 personas en municipios de Francisco Morazán y El Paraíso, mediante intervenciones en seguridad alimentaria, salud, agua, saneamiento y nutrición antes de que la sequía provoque una emergencia humanitaria.

Agricultura, el sector más expuesto

La falta de lluvias continúa siendo una de las principales amenazas para la producción agrícola nacional, especialmente en el Corredor Seco, donde miles de pequeños productores dependen del comportamiento del invierno para garantizar las cosechas de maíz y frijol destinadas tanto al consumo familiar como al abastecimiento de los mercados.

Tierra marrón agrietada con plantas de arroz secas y doradas en un campo bajo el sol poniente.
Un campo de arroz seco muestra la tierra agrietada por la prolongada falta de agua, con espigas doradas bajo la intensa luz solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas han advertido que la prolongación de los períodos secos puede traducirse en menores rendimientos agrícolas, pérdidas económicas para los productores y un incremento en la presión sobre los precios de los alimentos, especialmente si las precipitaciones no logran recuperarse durante las próximas semanas.

Las autoridades señalaron que los resultados de las evaluaciones permitirán establecer el nivel real de afectación provocado por la sequía y orientar la distribución de ayuda humanitaria hacia las comunidades con mayores necesidades.

Mientras concluye ese proceso, COPECO mantiene el monitoreo permanente de las condiciones climáticas y reitera que continuará coordinando acciones con otras instituciones del Estado y organismos internacionales para reducir el impacto de la sequía sobre la población más vulnerable y proteger la seguridad alimentaria del país.

Temas Relacionados

HondurasCOPECOFAOsequíainformevigilancia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se hizo pasar por inspector bancario y lo capturaron por estafa en Guatemala

Según la PNC, Denis “N” extorsionaba a una empresa de microcréditos al suplantar a un inspector de la Superintendencia de Bancos en San Pedro Sacatepéquez

Se hizo pasar por inspector bancario y lo capturaron por estafa en Guatemala

República Dominicana: La Romana se fortalece como puerto base de cruceros

MSC Group anunció el nuevo destino cerca de La Romana, con visitas del MSC Opera en cada itinerario y opción de crucero back-to-back de 14 noches

República Dominicana: La Romana se fortalece como puerto base de cruceros

“El arte puede expresar lo que las palabras no alcanzan”: cómo el arte transforma la salud mental en El Salvador

La especialista explica que la creación visual permite expresar recuerdos y emociones difíciles de verbalizar, y señaló que la elección de materiales como lápiz, acuarela o barro debe ajustarse al perfil y necesidades de cada paciente

“El arte puede expresar lo que las palabras no alcanzan”: cómo el arte transforma la salud mental en El Salvador

Operación Centauro incauta en Panamá 785 paquetes de sustancias ilícitas y reparte condenas de prisión por 96 meses

En otra acción judicial el modus operandi de los aprehendidos consistía en que utilizaban la fachada de comerciantes ambulantes para la venta de sustancias ilícitas

Operación Centauro incauta en Panamá 785 paquetes de sustancias ilícitas y reparte condenas de prisión por 96 meses

Honduras: Capturan a supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro en Yoro

La DPI capturó a un supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro agravado en Yoro, donde los responsables exigían L3 millones (USD 112.164) por la liberación de la víctima.

Honduras: Capturan a supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro en Yoro

TECNO

Meta confirma que uno de sus modelos de IA atacó a una empresa real

Meta confirma que uno de sus modelos de IA atacó a una empresa real

Qué pasa con los correos de Hotmail hoy y cómo usarlos

Códigos gratis de Free Fire para hoy, 7 de agosto de 2026: consigue recompensas exclusivas sin pagar

Cómo saber saber si tengo activadas las alertas de sismos y de emergencias en mi celular Android

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

ENTRETENIMIENTO

Las primeras palabras de Perez Hilton tras su crisis de salud mental: “Necesito ayuda”

Las primeras palabras de Perez Hilton tras su crisis de salud mental: “Necesito ayuda”

Netflix estrenará en septiembre un documental íntimo sobre Fito Páez

“Sterling Point”, el nuevo drama juvenil de Prime Video que apunta al maratón

¿Se define otro X-Men? Crecen los rumores sobre Kit Connor como el nuevo Cíclope de Marvel

Los estrenos más esperados de la semana: de ‘El último mono’ con Juan Dávila a los tiburones de ‘En mar abierto’

MUNDO

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

El OIEA advirtió sobre el aumento de los cortes de energía en la central nuclear de Zaporizhzhia

Hallaron muertos en su casa a los abuelos del autor de la masacre en la escuela de Tailandia

Cumbre en La Meca: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un pacto de defensa que puede marcar a Medio Oriente

Los rebeldes hutíes apoyados por Irán golpearon de nuevo en Yemen: al menos tres soldados muertos en Marib