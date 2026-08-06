La vicepresidenta Karin Herrera viaja a Colombia para representar a Guatemala en la investidura de Abelardo De la Espriella

Karin Herrera viaja a Colombia para representar a Guatemala en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto de 2026. (Vicepresidencia de la República de Guatemala)

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La vicepresidenta Karin Herrera viaja a Colombia para representar oficialmente a Guatemala en la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, una misión encargada por el presidente Bernardo Arévalo que la acredita como jefa de la delegación especial del Estado guatemalteco para la ceremonia del 7 de agosto de 2026, en un contexto de cambio de gobierno en Bogotá y de búsqueda de nuevos espacios de cooperación bilateral.

El acto marcará el inicio del período constitucional 2026-2030 de De la Espriella, ganador de la segunda vuelta del 21 de junio con 49,66% de los votos y una ventaja de 0,96 puntos porcentuales sobre el candidato izquierdista Iván Cepeda. La investidura se celebrará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde el mandatario electo prestará juramento ante el Congreso de la República y asumirá formalmente el cargo.

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Herrera llevará las cartas credenciales que la acreditan como representante del Estado de Guatemala ante los actos de transmisión de mando. Su participación incluirá los actos protocolarios previstos por el relevo presidencial.

La agenda oficial contempla además un posible encuentro con la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, INL, dependencia del Departamento de Estado de Estados Unidos. La presencia de esa oficina en el marco de la posesión abre un espacio para tratar asuntos de cooperación en seguridad.

Karin Herrera viaja a Colombia para representar a Guatemala en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto de 2026. (Vicepresidencia de Guatemala)

La delegación guatemalteca incluirá funcionarios de Comunicación Social y de la Vicepresidencia

La representación guatemalteca estará integrada también por José Gálvez director de Comunicación Social y por Edna Marroquín asesora de la Secretaría Particular de la Vicepresidencia. Herrera encabezará la misión como enviada oficial del Gobierno de Bernardo Arévalo.

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La asistencia de Guatemala a la ceremonia responde a una decisión formal de la presidencia y constituye la respuesta directa a la representación del país en el cambio de mando colombiano: la vicepresidenta será la voz oficial del Estado guatemalteco en la investidura de De la Espriella y en los actos diplomáticos vinculados con ese relevo.

Esta salida se suma a otras misiones internacionales de alto nivel que Herrera ha encabezado en los últimos meses por encargo de Arévalo. A finales de julio estuvo en Lima para la transmisión de mando de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, donde también fue acreditada como jefa de la delegación especial guatemalteca.

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En esa visita a Lima, la vicemandataria sostuvo reuniones bilaterales con autoridades de organismos internacionales, entre ellas la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Perú. Antes, en julio, encabezó la representación de Guatemala en la Conferencia Global 2026 del Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible organizada por la UNESCO en París.

La posesión de De la Espriella reunirá a jefes de Estado y a la monarquía española

Durante la cita en París, Herrera expuso la postura de Guatemala sobre la ciencia como motor del desarrollo sostenible y se reunió con el director general del organismo, Khaled El-Enany. Ese mismo mes también participó en el Diálogo Regional de Política sobre Mujeres, Productividad y Crecimiento del BID en Ciudad de Panamá.

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La posesión de De la Espriella contará con una presencia internacional amplia. Entre los asistentes confirmados figuran el rey Felipe VI de España, Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador, José Antonio Kast de Chile y Rodrigo Paz de Bolivia, citados por Infobae.

De la Espriella pertenece al movimiento ultraderechista Defensores de la Patria. La participación de Guatemala en su investidura reafirma los vínculos diplomáticos entre ambos países y la disposición del gobierno de Arévalo de fortalecer la cooperación con Colombia en el nuevo escenario político abierto por el cambio de administración.