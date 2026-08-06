Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

La vicepresidenta Karin Herrera viaja a Colombia para representar a Guatemala en la investidura de Abelardo De la Espriella

La misión fue encomendada por el presidente Bernardo Arévalo, quien la acreditó como jefa de una delegación especial que asistirá a los actos protocolarios del relevo presidencial del 7 de agosto de 2026

Mujer de cabello castaño sentada en una mesa. Hay un micrófono, un vaso con líquido, papeles y carteles con nombres, uno de Miriam Wittrais
Karin Herrera viaja a Colombia para representar a Guatemala en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto de 2026. (Vicepresidencia de la República de Guatemala)
Guardar

La vicepresidenta Karin Herrera viaja a Colombia para representar oficialmente a Guatemala en la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, una misión encargada por el presidente Bernardo Arévalo que la acredita como jefa de la delegación especial del Estado guatemalteco para la ceremonia del 7 de agosto de 2026, en un contexto de cambio de gobierno en Bogotá y de búsqueda de nuevos espacios de cooperación bilateral.

El acto marcará el inicio del período constitucional 2026-2030 de De la Espriella, ganador de la segunda vuelta del 21 de junio con 49,66% de los votos y una ventaja de 0,96 puntos porcentuales sobre el candidato izquierdista Iván Cepeda. La investidura se celebrará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde el mandatario electo prestará juramento ante el Congreso de la República y asumirá formalmente el cargo.

PUBLICIDAD

Herrera llevará las cartas credenciales que la acreditan como representante del Estado de Guatemala ante los actos de transmisión de mando. Su participación incluirá los actos protocolarios previstos por el relevo presidencial.

La agenda oficial contempla además un posible encuentro con la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, INL, dependencia del Departamento de Estado de Estados Unidos. La presencia de esa oficina en el marco de la posesión abre un espacio para tratar asuntos de cooperación en seguridad.

El borrado masivo de estudiantes se produce en medio de la crisis institucional de la USAC desde la elección del rector Walter Mazariegos y del reclamo por sanciones contra la disidencia estudiantil.
Karin Herrera viaja a Colombia para representar a Guatemala en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto de 2026. (Vicepresidencia de Guatemala)

La delegación guatemalteca incluirá funcionarios de Comunicación Social y de la Vicepresidencia

La representación guatemalteca estará integrada también por José Gálvez director de Comunicación Social y por Edna Marroquín asesora de la Secretaría Particular de la Vicepresidencia. Herrera encabezará la misión como enviada oficial del Gobierno de Bernardo Arévalo.

PUBLICIDAD

La asistencia de Guatemala a la ceremonia responde a una decisión formal de la presidencia y constituye la respuesta directa a la representación del país en el cambio de mando colombiano: la vicepresidenta será la voz oficial del Estado guatemalteco en la investidura de De la Espriella y en los actos diplomáticos vinculados con ese relevo.

Esta salida se suma a otras misiones internacionales de alto nivel que Herrera ha encabezado en los últimos meses por encargo de Arévalo. A finales de julio estuvo en Lima para la transmisión de mando de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, donde también fue acreditada como jefa de la delegación especial guatemalteca.

En esa visita a Lima, la vicemandataria sostuvo reuniones bilaterales con autoridades de organismos internacionales, entre ellas la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Perú. Antes, en julio, encabezó la representación de Guatemala en la Conferencia Global 2026 del Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible organizada por la UNESCO en París.

La posesión de De la Espriella reunirá a jefes de Estado y a la monarquía española

Durante la cita en París, Herrera expuso la postura de Guatemala sobre la ciencia como motor del desarrollo sostenible y se reunió con el director general del organismo, Khaled El-Enany. Ese mismo mes también participó en el Diálogo Regional de Política sobre Mujeres, Productividad y Crecimiento del BID en Ciudad de Panamá.

La posesión de De la Espriella contará con una presencia internacional amplia. Entre los asistentes confirmados figuran el rey Felipe VI de España, Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador, José Antonio Kast de Chile y Rodrigo Paz de Bolivia, citados por Infobae.

De la Espriella pertenece al movimiento ultraderechista Defensores de la Patria. La participación de Guatemala en su investidura reafirma los vínculos diplomáticos entre ambos países y la disposición del gobierno de Arévalo de fortalecer la cooperación con Colombia en el nuevo escenario político abierto por el cambio de administración.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloVicepresidenta de GuatemalaKarin HerreraColombiaAbelardo De la Espriella

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se hizo pasar por inspector bancario y lo capturaron por estafa en Guatemala

Según la PNC, Denis “N” extorsionaba a una empresa de microcréditos al suplantar a un inspector de la Superintendencia de Bancos en San Pedro Sacatepéquez

Se hizo pasar por inspector bancario y lo capturaron por estafa en Guatemala

República Dominicana: La Romana se fortalece como puerto base de cruceros

MSC Group anunció el nuevo destino cerca de La Romana, con visitas del MSC Opera en cada itinerario y opción de crucero back-to-back de 14 noches

República Dominicana: La Romana se fortalece como puerto base de cruceros

“El arte puede expresar lo que las palabras no alcanzan”: cómo el arte transforma la salud mental en El Salvador

La especialista explica que la creación visual permite expresar recuerdos y emociones difíciles de verbalizar, y señaló que la elección de materiales como lápiz, acuarela o barro debe ajustarse al perfil y necesidades de cada paciente

“El arte puede expresar lo que las palabras no alcanzan”: cómo el arte transforma la salud mental en El Salvador

Operación Centauro incauta en Panamá 785 paquetes de sustancias ilícitas y reparte condenas de prisión por 96 meses

En otra acción judicial el modus operandi de los aprehendidos consistía en que utilizaban la fachada de comerciantes ambulantes para la venta de sustancias ilícitas

Operación Centauro incauta en Panamá 785 paquetes de sustancias ilícitas y reparte condenas de prisión por 96 meses

Honduras: Capturan a supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro en Yoro

La DPI capturó a un supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro agravado en Yoro, donde los responsables exigían L3 millones (USD 112.164) por la liberación de la víctima.

Honduras: Capturan a supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro en Yoro

TECNO

Meta confirma que uno de sus modelos de IA atacó a una empresa real

Meta confirma que uno de sus modelos de IA atacó a una empresa real

Qué pasa con los correos de Hotmail hoy y cómo usarlos

Códigos gratis de Free Fire para hoy, 7 de agosto de 2026: consigue recompensas exclusivas sin pagar

Cómo saber saber si tengo activadas las alertas de sismos y de emergencias en mi celular Android

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Netflix estrenará en septiembre un documental íntimo sobre Fito Páez

“Sterling Point”, el nuevo drama juvenil de Prime Video que apunta al maratón

¿Se define otro X-Men? Crecen los rumores sobre Kit Connor como el nuevo Cíclope de Marvel

Los estrenos más esperados de la semana: de ‘El último mono’ con Juan Dávila a los tiburones de ‘En mar abierto’

Los hijos de Perez Hilton abandonaron su casa momentos antes de que sufriera una “grave crisis de salud mental”

MUNDO

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

El OIEA advirtió sobre el aumento de los cortes de energía en la central nuclear de Zaporizhzhia

Hallaron muertos en su casa a los abuelos del autor de la masacre en la escuela de Tailandia

Cumbre en La Meca: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un pacto de defensa que puede marcar a Medio Oriente

Los rebeldes hutíes apoyados por Irán golpearon de nuevo en Yemen: al menos tres soldados muertos en Marib