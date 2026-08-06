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La curiosa comparación que realizó el técnico del Inter Miami para elogiar a Messi tras sus dos goles en la Leagues Cup

Guillermo Hoyos destacó el rendimiento de la Pulga, quien demostró un gran nivel a sus 39 años en el triunfo ante Atlético San Luis de México

Guillermo Hoyos destacó la actuación de la Pulga en el debut por la Leagues Cup
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El entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, dialogó en conferencia de prensa después de la victoria de su equipo ante Atlético San Luis de México por la primera jornada de la Leagues Cup 2026, que incluyó una actuación preponderante de la figura de la cancha, Lionel Messi, por sus dos goles y una asistencia en el Nu Stadium. A propósito de esto, el orientador se rindió a los pies de la Pulga después de una fabulosa presentación con una llamativa comparación.

No hay más calificativos, se agotan”, atinó a decir cuando le consultaron qué podía comentar del partido del 10, quien había sumado minutos ingresando desde el banco ante Columbus Crew por la MLS y volvió a la titularidad este miércoles después de su participación en el Mundial 2026 con la selección argentina.

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Hoyos destacó la definición de la Pulga en el primer gol, que significó el empate parcial 1-1 antes de completar el primer cuarto de hora: “Recién me mostraron el primer gol que hace, de aire. Los que jugamos al fútbol sabemos muy bien lo que es tener ese tiempo y espacio justo al golpeo, poner el pie en una pelota que viene de izquierda a derecha, golpea con la izquierda y la corta recta con un golpeo extraordinario”.

A continuación, remató su respuesta con un parangón entre Messi y un pintor español que fue uno de los creadores del cubismo y dejó su huella en el arte: “Si hablamos de pintura, sería Picasso”.

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*El resumen del partido

El capitán de las Garzas convirtió el primer y tercer gol de su equipo, sumado a entregar una asistencia para el 4-1 parcial convertido por Micael. De esta manera, registra 921 tantos en toda su trayectoria. Quedó a 79 gritos de alcanzar las cuatro cifras. Además, quedó igualado junto a Denis Bouanga como los máximos goleadores históricos de la Leagues Cup (14).

Por otro lado, Guillermo Hoyos analizó la victoria en la Florida: “Fue un partido muy bien jugado por los dos equipos, extenuante, con mucha posesión de los dos equipos. Tenemos un potencial ofensivo muy importante. Nuestro juego se basa en eso, corremos los riesgos de quedar expuestos, pero hay un juego. Muchas veces es un placer verlos jugar, eso me expresan ellos”. Cabe recordar que el duelo se suspendió promediando la segunda parte por actividad eléctrica en las cercanías al reducto y se reanudó media hora después.

Por último, Hoyos se refirió a la baja de Mateo Toto Silvetti, quien ingresó en el complemento, pero se retiró al cabo de unos minutos: “Los médicos solucionaron el problema en el vestuario: se había sacado el hombro. De acá le mandamos un abrazo, una pronta recuperación. Ojalá que se recupere muy pronto. La lesión del hombro es muy dolorosa”.

Inter Miami volverá a jugar este sábado a las 21:00 (hora argentina) contra Rayados de Monterrey y el próximo miércoles finalizará la primera fase a partir de las 20:30 contra León de México, ambos duelos en condición de local. Cabe recordar que los equipos de la MLS se miden a otros rivales de la Liga MX, se conforman dos tablas con los conjuntos de cada Federación y los cuatro mejores de cada tabla avanzan a los cuartos de final.

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