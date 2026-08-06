Boca Juniors anunció la contratación de Enner Valencia: cuándo llegará al país

Enner Valencia llegará este viernes a la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Boca Juniors sumó un nuevo refuerzo en este mercado de pases porque la entidad de Brandsen 805 acaba de oficializar el arribo de Enner Valencia, delantero de 36 años que viene de disputar el Mundial con la selección de Ecuador y con último paso por el Pachuca de México.

“Enner Valencia llegará mañana por la tarde al país y el sábado por la mañana se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será jugador de Boca”, aseguró el perfil de Esto es Boca, la cuenta oficial del club enfocada en el anuncio de las incorporaciones.

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El máximo goleador histórico de La Tri llegó a un acuerdo con la dirigencia Xeneize a principios de esta semana y llegará con el pase en su poder para firmar un contrato que lo unirá al club hasta diciembre de 2027.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena tendrá una alternativa más en el sector del ataque, más allá de Miguel Merentiel, Milton Giménez y Adam Bareiro. El caso del ex San Lorenzo es especial porque padece una hernia de disco y no tiene fecha precisa de regreso. Se sometió a un bloqueo en la zona afectada y, hasta el momento, descartó la intervención quirúrgica, pero la incertidumbre sobre su recuperación llevó al cuerpo técnico y a la dirigencia a actuar en el mercado. A esto, se suman los recurrentes problemas físicos de Giménez a lo largo de la temporada.

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La baja de Bareiro sin fecha de retorno confirmada obligó a Boca Juniors a buscar un reemplazante

Bajo este escenario, el Vasco le acercó el pedido al presidente Juan Román Riquelme y se barajaron diferentes nombres para reforzar ese puesto. Las opciones de David Romero, Luciano Gondou y Lucas Passerini estuvieron sobre la mesa, aunque ninguna se concretó. Y ganaron terreno dos apellidos con el pase en su poder: Valencia y Ezequiel “Chimy” Ávila. Más allá de la llegada de Enner, ESPN no descartó que puedan llegar los dos en esta ventana de transferencias.

La negociación con el ecuatoriano llegó a buen puerto gracias a las salidas de Iker Zufiaurre a préstamo al Albión de Uruguay y la venta de Marcelo Saracchi al Houston Dynamo de la MLS, que liberaron los espacios reglamentarios para sumar un jugador extranjero proveniente del exterior.

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Enner Valencia es el cuarto refuerzo de este mercado para Boca Juniors, luego de las presentaciones de Leandro Lozano, Álvaro Montero y Sebastián Villa. Será la primera experiencia en el fútbol argentino para el ex atacante del West Ham United y el Everton de la Premier League. También jugó en Tigres y Pachuca de México, Fenerbahçe de Turquía -donde anotó 59 goles en 116 partidos-, Inter de Porto Alegre y Emelec de Ecuador.

Su pasado más reciente lo encontró en su segunda etapa con los Tuzos y registró 8 goles en 22 partidos con esa camiseta durante la última temporada. Además, fue el centrodelantero titular de la selección ecuatoriana en la Copa del Mundo, pero no logró convertir en los cuatro duelos disputados de esta edición.

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Enner Valencia viene de jugar el último Mundial con la selección de Ecuador (Créditos: Reuters/Caean Couto)

En 2023, Riquelme se había mostrado elogioso con Valencia después de ser incorporado por el Inter, que alcanzó las semifinales de esa edición de la Copa Libertadores al igual que Fluminense (campeón), Palmeiras y el Xeneize: “Nos toca competir con tres equipos de Brasil, que ellos están económicamente muy fuertes. Si uno se pone a pensar, Inter llevó a la figura del Mundial (Qatar 2022), porque el delantero de Ecuador fue uno de los mejores delanteros del Mundial y la verdad que sigue sacando diferencia. Un gran futbolista”.

Se desconoce si el punta sudamericano estará presente en el estadio de Huracán para observar a sus nuevos compañeros en el encuentro de este sábado desde las 19:15 (hora argentina) ante Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Unos días después, el martes 11 de agosto a partir de las 19:00, el elenco porteño se medirá a Recoleta de Paraguay como local por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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