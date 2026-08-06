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El áspero cruce entre el Chavo Fucks y Diego Latorre al analizar a Boca: “Vos sos el vivo que viene a iluminarnos”

El periodista y el ex futbolista debatieron en torno al rendimiento del equipo del Vasco Arruabarrena

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Diego Latorre y Diego Chavo Fucks protagonizaron una tensa discusión en el programa F90 de ESPN al analizar el rendimiento de algunos jugadores de Boca Juniors, que ayer logró su primera victoria en el Torneo Clausura al vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata con un gol de Santiago Ascacíbar. El fuerte intercambio de opiniones tuvo como eje central la aparición del juvenil delantero Leonel Flores en el equipo del Vasco Arruabarrena y sus mejores actuaciones que las del colombiano Sebastián Villa.

“Acá todo es una sentencia. Vos decís que Villa es menos que Flores, es una gran apreciación”, intervino Latorre cuando Fucks ratificó que cree que, en proyección, Flores es mejor que Villa. “No me voy a bancar que nos tomes por boludos a todos. Me parece una locura”, se defendió el Chavo. En el intercambio, Gambeta explicó que él estaba analizando lo que dijo anteriormente su compañero y sus exageraciones: “Tengamos un poco más de reparo en lo que decimos... Analizá las irregularidades del fútbol, no la linealidad del porque en todos los programas das una sentencia. Parece que las zonas intermedias no existen, nadie te puede contrarrestar lo que decís. Mantengamos una coherencia en lo que decimos hoy con respecto a lo que podamos decir en dos semanas”.

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“La parte que te discuto a vos es que nosotros somos todos boludos y vos sos el vivo que venís a iluminarnos. No estoy de acuerdo con eso”, lanzó Fucks luego de que Latorre pusiera en duda que Flores sea mejor jugador que Villa. El ex futbolista analizó otras declaraciones que había hecho el periodista y le recordó que anteriormente dijo que el Changuito Zeballos había mejorado su nivel por ir al gimnasio y que luego se lesionó. “Seguís tomándonos de boludos a todos, a mí en este caso. Lo que dije es que Zeballos se aguantaba los embates de los marcadores, todos los jugadores van al gimnasio para mantener su físico”, se explayó el Chavo, quien luego le dijo a Latorre que vaya a “leer los diarios” para informarse sobre la situación contractual del Changuito en el Xeneize que explica por qué no es tenido en cuenta.

*La opinión de Diego Latorre

No es la primera vez que Latorre y Fucks tienen acalorados intercambios al aire en el programa de ESPN. Ambos tuvieron un álgido debate en febrero y Gambeta le dijo al Chavo que empezara a “estudiar” y hablara del juego en lugar de cuestiones físicas, como el uso del GPS, por ejemplo. El experimentado periodista contraatacó en la siguiente emisión y expuso a su compañero.

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“Ayer me mandaron a la escuela. Es muy gracioso que manden a la escuela a un tipo que cubrió siete Mundiales y escribió cinco libros, pero no importa, hay que ser siempre humilde. Por eso traje acá algunos libros”, comenzó Fucks mostrando algunas bibliografías, algunas de su autoría. El Chavo mostró en primera instancia la obra de Martí Perarnau llamada La evolución táctica del fútbol. “Lo voy a leer de nuevo”, avisó.

En otra de las chicanas sobre la discusión del día anterior con Gambeta Latorre, el Chavo Fucks mostró otro libro llamado Dios salve a Pep. “Acá está Gvardiol, ya que preguntaban, antes de la lesión. También Rubén Dias, antes de la lesión. Es un libro espectacular que cuenta la etapa de Guardiola en el City desde que llegó hasta que ganó la Champions. Es un libro espectacular que me deja la duda de la discusión que tuvimos porque si él (por Latorre) admira tanto a Guardiola, es todo lo contrario...”, lanzó.

*El contraataque del Chavo Fucks a Latorre

Por último, en su monólogo, Fucks sacó un ejemplar de la revista española Líbero en la cual tenía como nota de tapa a 20 mejores futbolistas de la Argentina, con la opinión de cuatro periodistas nacionales de los cuales dos estaban presentes en el programa F90. Uno era él y el otro Daniel Arcucci. “Así que muchachos, antes de decir algunas cositas hay que fijarse a quién se la decimos y por qué. Voy a ir a la escuela, voy a aprender con todos esos libracos que traje”, cerró el Chavo.

De todas maneras, aclaró que tiene una buena relación con Latorre y que ayer se fueron hablando hasta el estacionamiento sobre la discusión que habían mantenido al aire. “Es un tipo bárbaro y lo quiero mucho. Todo lo que él dice lo piensa de verdad, porque es genuino por más que esté equivocado. Pero es lo que piensa”, completó.

*El álgido debate entre Latorre y Fucks en febrero de 2026

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