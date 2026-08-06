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Luli Fernández pasó por Infobae en Vivo, presentó su nuevo ciclo “Ellos” y anunció su primer invitado

La conductora habló en Infobae al Mediodía y trazó los lineamientos de su nuevo programa de Infobae Studio, enfocado en la dimensión humana de sus entrevistados más que el en perfil público

Luli Fernández contó cómo será "Ellos", su nuevo programa para Infobae Studio, en la entrevista que le hicieron en Infobae en Vivo
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Luli Fernández visitó el estudio de Infobae en Vivo para presentar “Ellos”, su nuevo ciclo de entrevistas en Infobae Studio, que debuta este viernes 8 de agosto con Julián Weich como primer invitado. La conductora dialogó con Maru Duffard, Facundo Kablan y Fede Mayol, y adelantó los ejes de un programa donde la vulnerabilidad masculina ocupa el centro de la escena.

El formato llega como la contracara natural de Ellas, el ciclo que Fernández conduce desde hace dos temporadas y que puso a las mujeres en el centro del relato. La conductora contó que la idea nació de una conversación con su equipo: “Yo llegué un día acá y me senté con Cami (Hadad) y le dije: ‘Estoy para que hagamos Ellos’”. La propuesta, dijo, partió de la misma lógica que motivó el ciclo femenino: la percepción de que faltaba un espacio donde los varones pudieran hablar con tiempo y sin presiones de temas que también los atraviesan.

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Fernández trazó con precisión la línea que separa a Ellos de otros formatos de entrevista. No se trata de un espacio de confrontación ni de denuncia, sino de un territorio donde la historia personal del invitado prevalece sobre su imagen pública. “La protagonista o el protagonista es la historia detrás del personaje”, dijo. Y agregó que, tras dos temporadas de Ellas, donde recibió figuras en medio de escándalos públicos y casi no se habló de eso, quedó convencida de que el público responde cuando las conversaciones son genuinas: “Tenemos notas de seis millones de views con perfiles que por ahí hace años que no estaban en ningún lado y tienen historias tan interesantes para contar”.

La conductora también explicó qué la llevó a dar el salto hacia el universo masculino después del recorrido de Ellas. “Del mismo modo que en su momento sentía que faltaba un espacio donde las mujeres podamos hablar con tiempo y con templanza de temas que a veces nos atraviesan y que son incómodos, lo mismo sentía con los varones”, afirmó. Y añadió, con una sonrisa: “Después de haber logrado un espacio donde han venido y me han contado tantas cosas tan lindas y otras tan difíciles, dije: bueno, capaz ahora se animan algunos”.

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Mujer sonriente en un estudio de televisión con suéter beige y micrófono. Detrás hay una laptop, pantalla borrosa con texto y cortinas. Incluye rótulos gráficos
Luli Fernández presenta Ellos en Infobae en Vivo

Sobre el clima que busca generar en cada entrevista, Fernández fue clara: la clave está en el tiempo y en la templanza. En un contexto mediático donde los formatos son cada vez más cortos y fragmentados, Ellos propone lo contrario: conversaciones de entre 30 y 35 minutos donde el invitado pueda bajar la guardia. “En tiempos en donde no hay tiempo, encontrar un espacio la verdad que nos gusta”, resumió.

La preparación detrás de cada entrevista

Duffard reveló en el estudio que Fernández llega a cada entrevista con un trabajo de investigación exhaustivo. “Sabe todo de lo que está público, y capaz alguna cosita más también”, dijo la conductora de Infobae en Vivo. La propia Fernández lo confirmó: “Se hace como un trabajo de investigación para ver qué hay de interesante para conocer de esa persona”, con especial atención a historias que circularon alguna vez pero que nunca se desarrollaron en profundidad.

Sobre el perfil de los invitados, Fernández fue directa: su lista es “ambiciosa”. Ante la consulta de si habrá políticos, aclaró que algunos perfiles del ámbito público le interesan no por su rol político sino por su trayectoria previa en otros rubros. La prioridad, en todos los casos, es la dimensión humana por encima del personaje público.

La presentación de Ellos, el nuevo ciclo de Luli Fernández en Infobae Studio

Julián Weich: la muerte, el vacío y el deseo de volver a ser padre

Durante el vivo se emitió un fragmento de la primera entrevista de Ellos, con Julián Weich como invitado. En el corte, el conductor habló de sus dos divorcios, de su incapacidad para estar solo y de una frase que detuvo la conversación en el estudio: “Todos los días son un gran día para morir y eso me hace vivir feliz”. También disparó contra el ego: “No pego, me agote del ego”.

Fernández explicó por qué eligió a Weich como primer invitado. Ambos trabajaron juntos en Justo a Tiempo por Telefé cuando ella era muy joven, y cuando le propuso abrir el ciclo, él aceptó de inmediato. “Él tiene una historia, hizo un cambio de vida tan grande hace diez años y la gente no lo conoce”, dijo. Lo describió como “un tipo tan sabio” al que se escucha “desde un lugar de tanta templanza”.

Lo que no se vio en el corte al aire también generó conversación. Fernández adelantó que Weich, que tiene cuatro hijos —la mayor de unos 38 años—, habla de su deseo de volver a ser padre. Está en pareja con una mujer dieciocho años menor que él, que no tiene hijos, y en la entrevista completa dice algo que Fernández citó textualmente: “Es la primera vez que me siento en pareja”, porque, según explicó el conductor, siente que “va parejo” en esta relación.

Kablan señaló la coherencia interna de ese deseo: Weich reconoce en la entrevista que no disfrutó a sus hijos durante su etapa de mayor exposición mediática. “Quizás tiene una lógica querer tener nuevos hijos, porque él dice que no los disfrutaba, que no la pasaba bien”, observó el periodista.

El primer invitado de Luli Fernández en Ellos será Julián Weich (Adrián Escándar)
El primer invitado de Luli Fernández en Ellos será Julián Weich (Adrián Escándar)

El memento mori y la reflexión sobre el vacío material

El fragmento de Weich desencadenó un intercambio entre los conductores y Fernández sobre uno de los temas más densos de la entrevista: la relación entre el éxito material y la insatisfacción. Weich habló de haber tenido “todo” —el auto, los picos de rating, el reconocimiento— y de haberse sentido igualmente vacío. “Teniendo, teniendo, teniendo, se sentía tan vacío”, resumió Fernández.

Kablan mencionó el concepto del memento mori al referirse a la frase de Weich sobre la muerte, y Fernández amplió el argumento: “Cuando vos de verdad tomás conciencia de que nos vamos a morir todos y de que en definitiva no te llevás nada, empezás a vivir con mucha más conciencia de cómo querés vivir”. Weich, según contó, sostiene que la cultura enseña a acumular y a llegar a ciertos estatus, pero nadie enseña a morir —en el sentido filosófico del término— ni a prepararse para una buena despedida.

Fede Mayol cerró el bloque con una lectura del estado actual de Weich: “Se nota que está en equilibrio, tranquilo con lo que es, con lo que tiene, con las decisiones que tomó”.

Disponible desde este viernes

Ellos se emite cada viernes a las nueve de la mañana por el canal de YouTube de Infobae. Las entrevistas completas, de entre 30 y 35 minutos, también están disponibles en Spotify. El primer episodio, con Julián Weich, se publica este viernes 8 de agosto.

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