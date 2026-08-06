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Facundo Medina cambia de club tras jugar el Mundial con la selección argentina: las impactantes cifras del pase

El defensor de 27 años firmará en el Bayer Leverkusen en las próximas horas

Facundo Medina se muda del fútbol francés al alemán (REUTERS/Marco Bello)
Facundo Medina se muda del fútbol francés al alemán (REUTERS/Marco Bello)
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El Olympique de Marsella cerró un acuerdo con el Bayer Leverkusen para el traspaso del defensor argentino Facundo Medina por 25 millones de euros, una operación que incluye bonificaciones por objetivos cumplidos. De esta manera, el futbolista que acaba de participar en su primera Copa del Mundo, cambiará de liga europea por primera vez en su carrera. Medina, que disputó cinco partidos en el Mundial 2026 (incluida la final), se despide del Marsella con 26 partidos jugados en la última temporada.

En las últimas horas, el Leverkusen aceleró las gestiones tras una primera oferta rechazada por el Marsella. La segunda propuesta fue aceptada y Medina firmará un contrato de cinco años una vez que termine sus vacaciones. Según la información que brindó el medio francés L’Equipe, el pase se desglosa en 23 millones de euros fijos y otros 2 millones en variables. La entidad marsellesa lo considera una venta clave para sus finanzas. El zaguero zurdo que también puede desempeñarse como lateral izquierdo tiene 27 años y ya dio el visto bueno a su salida rumbo a Alemania.

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Medina surgió de las divisiones inferiores de River Plate, pasó por Talleres de Córdoba y por Lens de Francia antes de llegar al club marsellés. En el Mundial 2026 fue titular ante Argelia, Austria y Cabo Verde, e ingresó sobre el final contra Egipto. No sumó minutos frente a Jordania, Suiza e Inglaterra. En Alemania jugará junto a otro futbolista de la selección argentina como Exequiel Palacios, más otro compatriota como Equi Fernández.

Así las cosas, Medina pasará a ser otro de los futbolistas subcampeones del mundo con la selección argentina que cambian de equipo en este mercado. Anteriormente ya estaban confirmados Marcos Senesi (del Bournemouth a Tottenham), Nicolás Otamendi (de Benfica a River) y Nahuel Molina (de Atlético Madrid a Roma). En tanto, otros dos futbolistas del Aleti que se marcharían son Julián Álvarez (con chances de ir a Barcelona) y Thiago Almada (casi cerrado a River). Además, el Dibu Martínez abandonaría Aston Villa (suena en la Juventus), Gerónimo Rulli podría irse del Olympique de Marsella (al Manchester City), el Cuti Cristian Romero dirá adiós al Tottenham y Enzo Fernández se alejaría del Chelsea.

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Facundo Medina se marcha del Marsella: jugará en Bayer Leverkusen (REUTERS/Manon Cruz)
Facundo Medina se marcha del Marsella: jugará en Bayer Leverkusen (REUTERS/Manon Cruz)

Hace unos días, el ex River y Talleres de Córdoba negó las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026 y contó que incluso discutió el tema con su madre, en medio de una polémica que se instaló tras la derrota de Argentina ante España y que el defensor atribuyó por completo a razones deportivas. El zaguero, que jugó 50 minutos en la final tras ingresar por la lesión de Cristian Romero, dijo que en su propia familia aparecieron dudas por la circulación de fotos y videos previos al partido.

“Le dije: ‘Dale, ¿vos también te vas a prender en eso? ¡Dejate de joder!’. ‘¡Dejate de hinchar los huevos!’, le digo”, contó Medina ante una pregunta en el programa de Ferné con Grego. En otro tramo del adelanto, agregó: “‘Sos un boludo’, le digo. ‘¿Por qué pensás que vamos nosotros a qué?’, le digo, en el partido. ‘Queremos ganar como todos ¿Qué te pensás?’, le digo. ‘¿Yo sabés qué?, estaría feliz. Pero nos tocó perder y hay que aceptarlo’“.

En esa entrevista, Medina también habló sobre su historia personal, que se inició en Villa Fiorito, lugar donde también nació Diego Armando Maradona, en la provincia de Buenos Aires. Medina recordó que antes de consolidarse como futbolista trabajó como cartonero junto a su familia para sobrevivir en el barrio. Contó que entre los 12 y 13 años salía con un carrito junto a sus tíos y combinaba esa rutina con la escuela y los entrenamientos. Al hablar de ese período, evitó presentar su recorrido como una epopeya individual y puso el foco en quienes lo rodearon.

“Que digan ‘el jugador que cartoneó y llegó a Francia, y llegó al Mundial...’ No fue tan así, porque ellos eran los que se ensuciaban las manos por mí”, señaló. Después, al referirse a su madre, añadió: “Mi vieja querida. Me emociono porque hay días que no comía por darme a mí, ¿me entendés?“.

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