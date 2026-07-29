El comunicado del gobernador de San Juan tras el trágico accidente aéreo en el que murieron siete personas

Un helicóptero que viajaba a combatir incendios en La Rioja cayó en San Juan: murieron los 7 tripulantes

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Un helicóptero que había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias cayó este miércoles en la provincia de San Juan y los siete ocupantes murieron. Las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona del Parque Provincial Ischigualasto para intentar llegar a la zona del accidente. “Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos”, señaló el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.

Según informaron fuentes oficiales, la aeronave había sido contratada por el organismo para brindar una capacitación en San Juan y luego tenía como destino la provincia de La Rioja, para combatir los incendios forestales que afectan a la zona de Chilecito, cerca de la cordillera.

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De acuerdo a lo trascendido, el último contacto del helicóptero fue a las 10:26 y luego se perdió el rastro. Posteriormente, otra aeronave que pasaba por la zona localizó los restos y avisó a las autoridades para que comience el proceso de búsqueda de los tripulantes.

La aeronave había partido desde la ciudad de San Juan con personal que se dirigía hacia Valle Fértil para participar de una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Tras perderse el contacto y comprobarse que no había arribado a destino, se activó el protocolo de emergencia.

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Fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron las identidades de los fallecidos: se trata del comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto de la aeronave; y los brigadistas de la AFE Andrés y Rodrigo Aimeta.

Medios provinciales informaron que la aeronave fue hallada impactada unos 20 metros por debajo del nivel del terreno, y desde el aire se habrían observado tres cuerpos. Se trata de una de las tragedias más impactantes en la historia de San Juan.

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Marcelo Orrego, gobernador de la provincia de San Juan

El comunicado del gobernador

Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos. Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones.

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También acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos.

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El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria.