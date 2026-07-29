Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

El comunicado del gobernador de San Juan tras el trágico accidente aéreo en el que murieron siete personas

Marcelo Orrego se expresó en redes sociales poco después de confirmarse la noticia. El helicóptero caído viajaba hacia La Rioja para combatir los incendios forestales

Helicóptero San Juan
Un helicóptero que viajaba a combatir incendios en La Rioja cayó en San Juan: murieron los 7 tripulantes
Guardar

Un helicóptero que había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias cayó este miércoles en la provincia de San Juan y los siete ocupantes murieron. Las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona del Parque Provincial Ischigualasto para intentar llegar a la zona del accidente. “Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos”, señaló el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.

Según informaron fuentes oficiales, la aeronave había sido contratada por el organismo para brindar una capacitación en San Juan y luego tenía como destino la provincia de La Rioja, para combatir los incendios forestales que afectan a la zona de Chilecito, cerca de la cordillera.

PUBLICIDAD

De acuerdo a lo trascendido, el último contacto del helicóptero fue a las 10:26 y luego se perdió el rastro. Posteriormente, otra aeronave que pasaba por la zona localizó los restos y avisó a las autoridades para que comience el proceso de búsqueda de los tripulantes.

La aeronave había partido desde la ciudad de San Juan con personal que se dirigía hacia Valle Fértil para participar de una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Tras perderse el contacto y comprobarse que no había arribado a destino, se activó el protocolo de emergencia.

PUBLICIDAD

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron las identidades de los fallecidos: se trata del comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto de la aeronave; y los brigadistas de la AFE Andrés y Rodrigo Aimeta.

Medios provinciales informaron que la aeronave fue hallada impactada unos 20 metros por debajo del nivel del terreno, y desde el aire se habrían observado tres cuerpos. Se trata de una de las tragedias más impactantes en la historia de San Juan.

Marcelo Orrego
Marcelo Orrego, gobernador de la provincia de San Juan

El comunicado del gobernador

Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos. Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones.

También acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos.

El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria.

Temas Relacionados

san juanla riojatragedia aéreaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un helicóptero que viajaba a combatir incendios en La Rioja cayó en San Juan: murieron los 7 tripulantes

El trágico siniestro ocurrió en la mañana de este miércoles en la zona del Parque Provincial Ischigualasto. La aeronave había sido contratada por el Gobierno y se desplegó un amplio operativo para llegar al lugar del accidente

Un helicóptero que viajaba a combatir incendios en La Rioja cayó en San Juan: murieron los 7 tripulantes

Operativo policial en la Embajada de los Estados Unidos por una amenaza de bomba

Ocurrió en la tarde de este miércoles. En el lugar trabaja la Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina

Operativo policial en la Embajada de los Estados Unidos por una amenaza de bomba

Horror en Lomas de Zamora: dijeron que su bebé de un año se había caído de la cama y terminaron detenidos por su muerte

La pareja aseguró que la niña no reaccionaba tras una caída, pero la médica que la revisó encontró varios golpes en su cuerpo. La causa quedó caratulada como homicidio agravado por el vínculo

Horror en Lomas de Zamora: dijeron que su bebé de un año se había caído de la cama y terminaron detenidos por su muerte

La Asociación de Amigos de la Universidad Ben-Gurión llevó a cabo el evento “Unidos por la paz” en la Legislatura porteña

La organización convocó a representantes diplomáticos, religiosos y políticos en un llamado para reafirmar el compromiso con el diálogo y el respeto entre naciones. Además, se le entregó una placa al embajador de Israel en la Argentina que termina con su misión en el país

La Asociación de Amigos de la Universidad Ben-Gurión llevó a cabo el evento “Unidos por la paz” en la Legislatura porteña

Caso Facundo Astudillo Castro: investigan la desaparición de su certificado de defunción

El documento original nunca fue incorporado al expediente. El juez federal Walter López Da Silva dispuso una investigación para reconstruir su recorrido y determinar qué ocurrió con él

Caso Facundo Astudillo Castro: investigan la desaparición de su certificado de defunción

DEPORTES

Independiente confirmó el fichaje de Santiago Mele, el arquero de la selección uruguaya: qué pasará con Rodrigo Rey

Independiente confirmó el fichaje de Santiago Mele, el arquero de la selección uruguaya: qué pasará con Rodrigo Rey

La impactante historia familiar de Mikel Amondarain, la joya que se convirtió en una de las ventas más caras de Estudiantes

Defensa y Justicia se enfrenta con Deportivo Riestra por la segunda fecha del Torneo Clausura

Cuáles son las sanciones que podría imponer la FIFA en la investigación que abrió sobre Paredes, Almada, Molina y la AFA

El divertido video del “trabajo extra” que tuvo que realizar Franco Colapinto para Alpine en pleno descanso de la Fórmula 1

TELESHOW

La reflexión de Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez: “Dejemos de romantizar a un padre por cumplir”

La reflexión de Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez: “Dejemos de romantizar a un padre por cumplir”

El primer día de esquí de Sarah Burlando: la emoción de Barby Franco por la hazaña en la nieve

El romántico mensaje de Nico Vázquez a Dai Fernández: “Me encanta compartir con vos arriba y abajo del escenario”

Wanda Nara y Mauro Icardi, sin tregua: el nuevo round de reproches y comunicados en redes

Evangelina Anderson enterneció con una foto de su niñez: “Mini you”

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Guatemala presenta un plan para digitalizar el ciclo diversificado, con la entrega de equipos y plataformas

El gobierno de Guatemala presenta un plan para digitalizar el ciclo diversificado, con la entrega de equipos y plataformas

Implante de desfibrilador automático en mujer de 73 años marca avance en el Hospital Rosales de El Salvador

La salud mental infantil sigue sin prioridad pública en República Dominicana, alerta una fundación

Honduras vuelve al mercado avícola internacional tras superar brote de influenza aviar

Las autoridades de seguridad en Guatemala reportan el impacto a 53 estructuras criminales en siete meses