Tragedia aérea en San Juan: cómo era el modelo del helicóptero que cayó y cómo es la zona del accidente

El helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias cayó en Valle Fértil, San Juan, y murieron sus siete ocupantes

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Este miércoles, un helicóptero que había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias cayó en la zona de Valle Fértil, dentro de la provincia de San Juan, y los siete ocupantes murieron en el accidente. Las autoridades desplegaron un amplio operativo.

El último contacto con el helicóptero se registró a las 10:26, momento a partir del cual se perdió todo rastro de la aeronave. Fue otra aeronave que sobrevolaba la zona la que localizó los restos y alertó a las autoridades para que iniciaran las tareas de búsqueda de los tripulantes.

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La aeronave había partido desde la ciudad de San Juan con personal que viajaba hacia Valle Fértil para participar de una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. El objetivo final era ayudar en incendios en la provincia de La Rioja. Al comprobarse que no había llegado a destino y que no respondía a los intentos de comunicación, se activó de inmediato el protocolo de emergencia.

La zona de Valle Fértil donde cayó el helicóptero está en el límite entre San Juan y La Rioja y se caracteriza por su paisaje árido, serrano y desértico

El área de Valle Fértil, en la que cayó el helicóptero, está en el límite de las provincias de San Juan y La Rioja. Allí, justamente, se encuentra un valle que está rodeado de sierras y vegetación como cardones, jarillas, cactus y algarrobos. Es una zona que se explota por su turismo en la naturaleza.

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Dentro de la zona, y más cerca del punto exacto en el que se registró el accidente fatal, se encuentra el Parque Natural Provincial Ischigualasto. Está al nordeste de la provincia y hay un pequeño pueblo que es el centro de la zona, que se encuentra a pocos kilómetros de La Rioja.

Por sus características, es conocido también como el “Valle de la Luna”. Es una zona desértica con clima cálido y árido, con matorrales. Hay montañas de color rojizo.

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En una zona de esas condiciones fue que se accidentó el helicóptero que había solicitado la Agencia Federal de Emergencias para ayudar ante los incendios forestales. Se trataba de un modelo Bell 412.

Está matriculado como LV-KGR, con número de serie de fabricación 36696, tiene un historial de registros que se remonta a su primer vuelo en 2010. Antes de operar en Argentina, estuvo matriculado en Canadá y Estados Unidos bajo la patente N536LW, que fue cancelada el 17 de noviembre de 2022 al momento de su exportación al país.

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El último contacto con el helicóptero en San Juan se registró a las 10:26 y otra aeronave localizó los restos en la zona del accidente

Desde esa fecha, la aeronave quedó registrada a nombre de la empresa Jasfly S.A. El aparato cuenta con dos turbinas Pratt & Whitney.

Se trata de una aeronave que está hecha para atender emergencias de todo tipo, como rescates, emergencias médicas y, como en este caso, combatir focos ígneos.

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De acuerdo con el sitio oficial del fabricante, tiene el equipamiento necesario para mejorar el flujo de aire alrededor del tubo de cola para ofrecer confiabilidad en el manejo, da estabilidad y elevación incluso a pesar de vientos cruzados a altas velocidades o “en condiciones de calor y altura”.

Tiene una capacidad máxima de 14 personas y alcanza velocidad de hasta 228 kilómetros por hora. Además, cuenta con dos motores dobles que “brindan suficiente potencia a grandes altitudes y una clasificación de despegue igualmente alta”.

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El helicóptero accidentado en San Juan estaba matriculado como LV-KGR, había volado por primera vez en 2010 y quedó registrado en Argentina a nombre de Jasfly S.A

Qué se sabe de las víctimas

Siete personas murieron en un accidente de helicóptero ocurrido en la provincia de San Juan, según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad provincial. La aeronave fue hallada impactada unos 20 metros por debajo del nivel del terreno, y desde el aire se observaron tres cuerpos.

Las víctimas identificadas son el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la AFE Andrés y Rodrigo Aimeta.

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El siniestro es considerado una de las tragedias más graves registradas en la historia de San Juan.

El gobernador Marcelo Orrego se pronunció a través de sus redes sociales: “Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas”.

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“Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”, añadió el mandatario.