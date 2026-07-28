Crimen y Justicia
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Crimen y misterio en Pilar: asesinaron a un vendedor de terrenos y sospechan de un ataque vinculado a su actividad

El cuerpo de la víctima, de 80 años, fue hallado por su hermano. Presentaba lesiones en la cabeza y no se detectaron ingresos violentos al domicilio

Crimen de jubilado en Pilar
La zona donde ocurrió el crimen del jubilado
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Un jubilado de 80 años fue encontrado muerto en su vivienda del partido bonaerense de Pilar, con signos de violencia en la cabeza. La víctima, identificada como Miguel Ángel Libutti, se dedicaba a la venta de terrenos y las autoridades investigan la posible relación entre su actividad y el hecho.

Según fuentes policiales consultadas por Infobae, la autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por una fractura en la base del cráneo y múltiples lesiones en el rostro causadas por un elemento cortopunzante.

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El parte oficial también precisó que el cuerpo no presentaba signos de defensa y que en la casa, ubicada en Tomás de Anchorena al 1300, a metros de la esquina con Estados Unidos, no se detectaron accesos forzados.

Además, los agentes relevaron un dato más en la escena que llamó la atención: las llaves estaban en una reja interna.

De acuerdo con El Diario de Pilar, el hallazgo ocurrió el domingo pasado después de que el hermano de la víctima, domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires, ingresó a la propiedad y encontró a Libutti recostado en una cama, con un oso de peluche apoyado sobre la cabeza.

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El testigo observó manchas de sangre en distintos ambientes de la vivienda y dio aviso al 911. Así, personal de la Comisaría Octava de Pilar y de la Policía Científica acudió al lugar y trasladó el cuerpo a la morgue local.

Durante un segundo operativo en la casa, los investigadores secuestraron una tijera con manchas hemáticas, que podría ser el arma homicida. También un hacha y un pico con mango metálico para ser peritados.

Las fuentes detallaron a este medio que Libutti complementaba sus ingresos de la jubilación realizando operaciones de venta y reventa de lotes, una actividad que le provocó reiterados reclamos de compradores en diversas oportunidades.

Tras la autopsia, la causa, inicialmente caratulada como averiguación de causales de muerte, pasó a ser investigada como homicidio bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana.

Las tareas para esclarecer las circunstancias del crimen permanecen en curso junto a la SDDI local.

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