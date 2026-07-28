Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Robó una moto en Parque Chas, escapó hasta Lanús y cayó tras una persecución: tenía un pedido de captura y antecedentes

El delincuente, de 21 años, intentó darse a la fuga a toda velocidad, pero perdió el control del rodado. Luego buscó ocultarse en una vivienda, aunque finalmente fue capturado

Fachada de un kiosco con letreros, ventana enrejada, graffiti en la pared, personas de pie, una silla y banderines rojos por la noche
La fachada iluminada de un kiosco en Lanús, con personas en la vereda, ilustra el lugar de la detención de un ladrón de motocicletas.
Guardar

Un delincuente de 21 años fue detenido por la Policía de la Ciudad en el partido bonaerense de Lanús luego de robar una moto en el barrio porteño de Parque Chas y escapar hacia la provincia de Buenos Aires. El sospechoso fue localizado gracias al seguimiento de las cámaras del Anillo Digital y, al ser identificado, los efectivos comprobaron que tenía un pedido de captura vigente y un amplio historial delictivo.

Todo comenzó con el robo de una motocicleta Honda XR 150L en la calle Bauness al 1000. Tras recibir la denuncia, personal de la División Patrulla Control de Accesos Norte emitió la alerta a través del sistema Anillo Digital, que permitió detectar el paso del vehículo por la intersección de las avenidas Perito Moreno y Bonorino.

PUBLICIDAD

A partir de ese momento, los operadores reconstruyeron el recorrido de la moto por las avenidas Castañares y Cámpora, en dirección al Puente Olímpico y con destino al partido de Lanús.

Cuando el motociclista eludir un control de seguridad ubicado en el límite entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, se inició una persecución hacia el territorio bonaerense, en la que intervinieron efectivos de la Comisaría Vecinal 4 B.

PUBLICIDAD

Un hombre con rostro borroso es sujetado por un agente de policía junto a un vehículo policial blanco con puerta abierta, en una calle de noche
El detenido tenía cinco antecedentes por robos y hurtos cometidos entre 2024 y 2025 y un pedido de captura vigente desde hace más de un año

El seguimiento finalizó en la intersección de las calles Rucci y Hornos, en Lanús, donde el delincuente perdió el control del rodado y cayó sobre el asfalto. Luego intentó escapar a pie e ingresó a una vivienda para ocultarse, aunque fue alcanzado y detenido por los efectivos.

Al identificarlo, los policías constataron que el sospechoso registraba cinco antecedentes por robos y hurtos cometidos entre 2024 y 2025, además de una contravención contra el orden público.

También comprobaron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente dispuesto el 17 de julio de 2025 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires. Además, tenía un procesamiento con prisión preventiva por una causa de robo tramitada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2, dictado en 2024.

Una motocicleta negra marca Honda modelo XR está estacionada sobre el asfalto. Al fondo se observan escombros y restos de construcción
La Honda XR 150L robada y recuperada

Durante la inspección de la moto recuperada, los efectivos verificaron que el rodado presentaba el sistema de arranque violentado, maniobra utilizada por el delincuente para ponerla en marcha tras el robo.

Consultado el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de Manuel De Campos, con intervención de la Secretaría N° 116 de Tamara García, se dispuso la detención del imputado y el secuestro de la motocicleta. La causa quedó caratulada como robo. También tomó intervención la UFI N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de la doctora Yanina Estévez.

Temas Relacionados

Parque ChasLanúsPolicía de la CiudadÚltimas NoticiasAnillo Digital

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crimen y misterio en Pilar: asesinaron a un vendedor de terrenos y sospechan de un ataque vinculado a su actividad

El cuerpo de la víctima, de 80 años, fue hallado por su hermano. Presentaba lesiones en la cabeza y no se detectaron ingresos violentos al domicilio

Crimen y misterio en Pilar: asesinaron a un vendedor de terrenos y sospechan de un ataque vinculado a su actividad

Detuvieron en Santa Fe a un pediatra acusado de abusar sexualmente de la madre de una paciente

La joven de 26 años hizo la denuncia luego de la consulta sobre un problema de salud de su hija y afirmó que el médico tiene antecedentes de episodios similares

Detuvieron en Santa Fe a un pediatra acusado de abusar sexualmente de la madre de una paciente

La familia del secretario estudiantil de la Universidad de La Plata pidió que el caso sea juzgado como un crimen de odio

La querella acompañó el pedido de la fiscalía para que la causa avance hacia el debate oral, aunque planteó una diferencia respecto a la figura penal aplicable y reclamó que el hecho sea considerado motivado por odio a la identidad sexual

La familia del secretario estudiantil de la Universidad de La Plata pidió que el caso sea juzgado como un crimen de odio

“Cuando estaba sola con los chicos era otra persona”: habló el ex de la mujer detenida por la muerte de su hija en Villa Gesell

Héctor Picart convivió años con Lucía Sosa, perdió a dos hijas durante esa relación y estuvo preso casi dos años por una acusación de la que fue absuelto, junto a ella, mientras la mujer enfrenta ahora una nueva detención por el deceso de su hija Isabella

“Cuando estaba sola con los chicos era otra persona”: habló el ex de la mujer detenida por la muerte de su hija en Villa Gesell

Fue a juicio por abusar de su bebé y la absolvieron: el fallo que dejó libre a madre de la nena que murió en Villa Gesell

El Tribunal Oral de Mar del Plata absolvió a Lucía Sosa y a su entonces pareja, Héctor Javier Picart, al concluir que la acusación no había sido probada. Hoy, la mujer enfrenta una nueva causa por la muerte de Isabella, de 2 años

Fue a juicio por abusar de su bebé y la absolvieron: el fallo que dejó libre a madre de la nena que murió en Villa Gesell

DEPORTES

San Lorenzo empata contra Gimnasia de Mendoza en el inicio de la segunda fecha del Torneo Clausura

San Lorenzo empata contra Gimnasia de Mendoza en el inicio de la segunda fecha del Torneo Clausura

Nuevo dolor de cabeza para Boca: una figura se lesionó y quedó descartada para la revancha ante a O’Higgins por la Sudamericana

Una playa “arriba” de un F1 y bromas con sus mecánicos: las perlitas de Colapinto, que fue el más rápido en los test en Hungría

Tigre pierde con Nacional de Uruguay por un lugar en los octavos de la Copa Sudamericana

El equipo que enamoró a un grupo de amigos a más de 2.000 kilómetros y creó una rebelión contra el fútbol global

TELESHOW

Mauro Icardi compartió fotos subidas de tono de la China Suárez y le dejó una declaración de amor

Mauro Icardi compartió fotos subidas de tono de la China Suárez y le dejó una declaración de amor

Ian Lucas celebró un nuevo mes de amor con su novia y publicó una romántica foto: “Te amo”

Chiche Gelblung continúa internado por un cuadro febril: cómo evoluciona su salud

Lourdes Fernández sufrió un accidente y lo repasó con humor: “Me duele la dignidad”

Así llegaron Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina: apuro y silencio

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos interceptó un “ataque sorpresa” con misiles balísticos lanzado desde Irán contra sus fuerzas en Medio Oriente

Estados Unidos interceptó un “ataque sorpresa” con misiles balísticos lanzado desde Irán contra sus fuerzas en Medio Oriente

Padrastro fue condenado a 20 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra en Costa Rica

Ministerio Público de Costa Rica responde al Gobierno y rechaza críticas por el caso de alias “Diablo”: “Debilitan la lucha contra el crimen organizado”

República Dominicana: Salud Pública confirma dos casos de viruela símica en San Cristóbal

Alza en los combustibles y temor a las extorsiones paralizan el transporte colectivo en dos municipios clave de Guatemala