Alza en los combustibles y temor a las extorsiones paralizan el transporte colectivo en dos municipios clave de Guatemala

La suspensión del transporte de pasajeros en Antigua Guatemala y Mixco dejó sin servicio a miles de usuarios este martes. (Facebook)

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La suspensión del transporte de pasajeros en Antigua Guatemala y Mixco dejó este martes sin servicio a miles de usuarios y expuso dos presiones distintas sobre la movilidad cotidiana: las extorsiones denunciadas por trabajadores de buses entre la ciudad colonial y, en la capital, el alza del combustible que paralizó las unidades Express en el municipio de Mixco.

En el caso de Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, las unidades que cubren la ruta hacia la Ciudad de Capital no salieron por segundo día consecutivo.

La medida fue adoptada por los trabajadores ante el temor de ataques contra buses, pilotos, ayudantes y pasajeros por parte de grupos delincuenciales. Sin embargo, también manifestaron su rechazo por el alza en los combustibles.

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La interrupción obligó a parte de los usuarios a buscar opciones privadas para llegar a sus trabajos, centros de estudio y otros destinos. Los viajes alternativos elevaron de inmediato el costo del traslado: algunos vehículos cobraban Q20 hasta San Lucas Sacatepéquez y otros ofrecían el recorrido completo a la capital por entre Q40 y Q50.

El problema del transporte público en Antigua Guatemala dejó a decenas de pasajeros sin un medio para movilizarse desde la madrugada de este martes 28 de julio. (Facebook)

El paro de Express Mixco respondió al aumento del combustible y a los costos de operación

En Mixco, la suspensión comenzó este martes y afectó a usuarios que dependen de las unidades Express para movilizarse dentro del municipio.

De acuerdo con el vocero de la Municipalidad de Mixco, Mynor Espinoza, los empresarios del transporte detuvieron operaciones por el encarecimiento del combustible y por la ausencia de una respuesta del Gobierno central ante esa subida.

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El portavoz municipal indicó además que varias unidades permanecían estacionadas en distintas estaciones. La comuna aclaró que los buses Express no son propiedad municipal, sino que están a cargo de empresarios privados, aunque aseguró que ha realizado gestiones para que el servicio funcione en el territorio.

Los transportistas sostienen que el aumento en el precio del combustible, sumado a los gastos de mantenimiento y reparación, ha puesto en riesgo la continuidad del servicio. Su planteamiento es que se adopten medidas que les permitan seguir operando sin interrumpir las rutas.

Los buses entre Antigua Guatemala y la Ciudad de Guatemala pararon por segundo día por temor a ataques vinculados a extorsiones. (Municipalidad de Mixco)

A través de un video publicado en las redes sociales, el alcalde de Mixco Neto Bran pidió a los empresarios que reanuden labores. También anunció que presentará una propuesta ante el Concejo Municipal para aliviar la situación.

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Bran explicó que solicitará restablecer de forma temporal la tarifa que estaba vigente antes de la aplicación del subsidio a los combustibles. La iniciativa será discutida en una reunión extraordinaria del Concejo Municipal, con la intención de evitar que los vecinos enfrenten más dificultades para trasladarse o tengan que pagar tarifas más altas en otros medios.

El alcalde también pidió al Gobierno central intervenir ante la problemática. Advirtió que las protestas y suspensiones del servicio de transporte podrían extenderse a otros sectores del país por el aumento en el precio de los combustibles.

El paro de Express Mixco respondió al aumento del combustible y a los costos de mantenimiento y reparación que afectan a los empresarios del transporte. (Municipalidad de Mixco)

Extorsiones: más de 60 muertos en lo que va del año

Los datos de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano ubican el paro de Antigua Guatemala dentro de un escenario más amplio de violencia en el transporte público. En los primeros seis meses de 2026 se registró la muerte de 60 personas en hechos violentos ocurridos en vehículos colectivos de pasajeros, además de 44 heridos.

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Los usuarios fueron el grupo más afectado entre los lesionados y fallecidos reportados en esos ataques, con 22 heridos y nueve muertos. También fueron asesinados 17 pilotos de mototaxi, ocho de autobuses extraurbanos, seis de taxis colectivos, tres de taxis no autorizados y tres supuestos delincuentes.