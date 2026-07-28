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Un hombre sufrió dos paros cardíacos y lo dieron por muerto pero tres personas lo salvaron con maniobras de RCP

Sucedió en Córdoba. Una mujer que salía del trabajo, un agente de seguridad y un bombero fuera de servicio confluyeron junto a José, de 54 años, que estaba sin signos vitales y sostuvieron la reanimación cardiopulmonar hasta revertir un diagnóstico de muerte dado por los paramédicos

Las maniobras de RCP realizadas durante los primeros minutos fueron determinantes hasta la llegada de los equipos médicos.

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Un hombre de 54 años llamado José se desvaneció durante un paseo en bicicleta por las inmediaciones de la Universidad Nacional de Córdoba. Había sufrido un paro cardíaco que lo dejó sin signos vitales en la vía pública. Una primera ambulancia lo declaró muerto. Según la reconstrucción realizada por El Doce TV, quienes estaban a su lado se negaron a aceptar el trágico final y no dejaron de practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante casi 40 minutos. Ese gesto cambió todo.

El hombre estaba desvanecido en una rotonda próxima a una de las facultades cuando Fernanda, que salía de trabajar, lo encontró. Vio que algo no estaba bien, siguió unos metros y dio media vuelta. “Él me saca un papel con el número del hijo. Me quedé con él, llamé a la ambulancia y a la policía”, relató Fernanda en una entrevista con El Doce. Fue el primer eslabón de una cadena de decisiones que, minutos después, marcarían la diferencia entre la vida y la muerte.

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Casi al mismo tiempo, Laureano, un trabajador de seguridad perteneciente a la Subdirección de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) que cumplía un servicio adicional en la universidad, fue alertado por otro uniformado sobre la presencia de un hombre desvanecido. Al llegar al lugar, constató que el hombre no presentaba signos vitales e inició de inmediato maniobras de RCP de alta calidad. “Intentamos hasta el final hasta que lo trasladaron, gracias a Dios pudieron volver los signos vitales de José”, recordó Laureano.

Entonces llegó Daniel, un bombero que estaba en horario de relevo cuando escuchó por radio que había una persona con fuerte dolor en el pecho. Salió en su vehículo particular y, al arribar, encontró a José en el piso mientras Laureano le practicaba la reanimación. “Yo me acoplo a la situación y entro con las maniobras”, contó Daniel. Las continuó durante 38 minutos.

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Tres personas sostuvieron las maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 38 minutos hasta que una segunda ambulancia trasladó al hombre al centro médico
Tres personas sostuvieron las maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 38 minutos hasta que una segunda ambulancia trasladó al hombre al centro médico

Lo que ocurrió a continuación fue uno de los momentos más tensos de esa tarde. La primera ambulancia en llegar evaluó a José y lo dio por muerto. Fernanda lo recordó con precisión: “Primero vino una ambulancia que lo dio por muerto, pero el bombero y Laureano insistían en que estaba vivo y siguieron haciendo el RCP hasta que llegó la otra ambulancia”. Ni Laureano ni Daniel cedieron. “Yo estaba con que lo quería sacar de esa situación, así que no me fijé si estaba cansado, tuve toda la fuerza para poder sacarlo a José porque tenía que sacarlo”, expresó el bombero.

La segunda ambulancia llegó y encontró lo que los primeros transeúntes habían sostenido: José tenía vida. Fue trasladado al Hospital San Roque, donde los médicos le colocaron un stent. Antes de llegar, sufrió un segundo paro cardíaco dentro del vehículo de emergencias. Pese al cuadro, logró recuperarse sin secuelas.

Días después del alta, José quiso hacer una sola cosa: encontrar a quienes habían estado con él en ese momento. El reencuentro se produjo y fue televisado. “Volví a nacer”, dijo en El Show del Lagarto. “Yo les digo a ellos que les debo la vida. Fue una catarata de coincidencias, si ellos no hubieran pasado yo no estaría acá”, sostuvo.

“Estoy viviendo gratis”, afirmó, y subrayó la cadena de factores que confluyeron aquella tarde: “Si se hubieran detenido no estaría acá”. Cada uno de los tres —Fernanda, Laureano y Daniel— tomó una decisión distinta en un momento distinto, y cada una de esas decisiones fue necesaria.

Al reflexionar sobre lo ocurrido, José también se refirió a su propio descuido previo. Había retomado el ciclismo para mantenerse activo, pero sin haberse hecho un chequeo médico antes. “No hay que esperar a los síntomas. No me había hecho un chequeo previo y ese fue el error”, admitió. Y cerró: “Nací de vuelta, tengo dos cumpleaños a partir de ahora. Fueron demasiadas coincidencias y una sola que no estuviera ya no estaría acá”.

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