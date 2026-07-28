Un hombre de 40 años vivía en la calle con su perro y murió dentro de un cajero automático en Neuquén

Encontraron muerto a un hombre en un cajero bancario de Neuquén (NoticiasNqn)

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Carlos, un hombre de 40 años, fue hallado muerto dentro de un cajero automático del banco ICBC en el centro de la ciudad de Neuquén durante la mañana de este martes. Personal de limpieza de la sucursal, ubicada sobre la calle Juan B. Justo al 50, intentó despertarlo al llegar a su turno y notó que no respondía. El hombre no portaba documentación que permitiera identificarlo de inmediato.

Vivía en la calle y solía dormir acompañado por su perro. Habría ingresado al local para resguardarse del frío y la lluvia. Tras el hallazgo, el animal permaneció durante horas deambulando por el centro neuquino, esperando a quien ya no volvería a salir del lugar que había elegido para pasar la noche. Según explicó el comisario Marcos Mazzone ante la consulta de Infobae, el cuerpo “no presentaba signos de criminalidad”.

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La Policía provincial desplegó un operativo en la zona y la Fiscalía ordenó el traslado del cuerpo al Cuerpo Médico Forense para determinar la causa de la muerte.

Carlos era conocido por los equipos de asistencia social de la provincia. La secretaria de Emergencia y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, confirmó a Diario Río Negro que lo habían atendido en la última semana por una herida y que le habían realizado las curaciones correspondientes. Equipos de la Secretaría y voluntarios lo veían con frecuencia en el desayunador de la catedral y en distintos puntos de la ciudad.

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Ortiz Luna señaló que el año anterior el hombre había asistido al refugio de invierno, pero que esta temporada declinó regresar. “Él prefería quedarse en el cajero con su perro”, afirmó la funcionaria, según consignó en mismo medio. Los equipos le ofrecieron el ingreso al dispositivo de la Ruta 7, alternativa que según la funcionaria él decidió no aceptar. “Lo habíamos atendido ya varias veces con el SIEN, lo atendíamos en el desayunador, y él no quería ir al refugio”, recordó.

El refugio de la Ruta 7 en Neuquén recibió a unas 350 personas este invierno y llegó a ocupar cerca de 90 camas en las noches de mayor demanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a las causas del fallecimiento, la secretaria consideró poco probable un cuadro de hipotermia, dado que el cajero contaba con calefacción y que las noches recientes no registraron temperaturas extremadamente bajas. Indicó además que el hombre tenía consumos problemáticos y que el equipo ya lo había acompañado en ese contexto. La autopsia dispuesta por la Fiscalía provincial buscará establecer si existieron factores externos que influyeron en la muerte o si se trató de una causa natural.

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Tras conocerse el deceso, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos difundió un comunicado en el que expresó su pesar. Ortiz Luna remarcó que el acceso al refugio es voluntario: “Es un lugar para dormir. La gente viene si quiere, no se los puede obligar”, señaló, según Diario Río Negro. Subrayó que ninguna persona puede ser forzada a ingresar o permanecer en el dispositivo, aun en situaciones de extrema vulnerabilidad o con padecimientos de salud mental y consumos problemáticos.

El área de gobierno indicó que el refugio de la Ruta 7 funciona como un dispositivo de bajo umbral que recibe a personas sin discriminar por consumo, enfermedades ni antecedentes penales. Añadieron que desde su apertura en este invierno, registró alrededor de 350 personas y en las noches de mayor demanda se ocuparon cerca de 90 camas, de acuerdo a la publicación de Diario Río Negro. El equipo incluye médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y referentes de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Todos los días, a partir de las 19, un minibús parte desde la catedral para trasladar a quienes se acerquen al lugar.

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La muerte de Carlos expuso además una realidad que, según trabajadores bancarios, forma parte de la rutina de muchas sucursales de la ciudad. El secretario general adjunto de La Bancaria, Adrián Medina, dijo a LM Neuquén que el fenómeno no es reciente y que algunas entidades ya comenzaron a bloquear el acceso a los cajeros durante determinadas franjas horarias. Medina destacó el impacto emocional que el hallazgo dejó en los trabajadores que llegaron a la sucursal esa mañana. “Es una situación que impacta mucho y genera tristeza. Más allá de las causas de la muerte, habla de una persona que estaba en una situación de completa vulnerabilidad”, expresó a LM Neuquén.