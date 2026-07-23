El Gobierno volvió a colocar en Plaza de Mayo las piedras que recuerdan a las víctimas del COVID-19

Las piedras en homenaje a las víctimas del COVID-19 volvieron a Plaza de Mayo por decisión de la Presidencia de la Nación. (presidencia)

Las piedras en homenaje a las víctimas del COVID-19 volvieron a Plaza de Mayo. Presidencia de la Nación confirmó su restitución al mismo lugar donde estaban emplazadas originalmente, luego de que fueran retiradas de forma preventiva ante los festejos masivos que se produjeron tras la consagración de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026. El operativo de reinstalación se realizó en conjunto con personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Las piedras habían sido colocadas en la plaza desde 2021 por ciudadanos autoconvocados que perdieron familiares y amigos durante la pandemia. Su presencia frente a la Casa Rosada no respondió únicamente al duelo: también fue una manifestación de disconformidad con la gestión sanitaria del entonces gobierno de Alberto Fernández. Con el paso del tiempo, ese conjunto de rocas con nombres y recuerdos grabados se convirtió en un memorial permanente en uno de los espacios públicos más concurridos del país.

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El retiro temporal, dispuesto días antes de la final del Mundial, generó atención pública. Aunque la medida fue anunciada con anticipación y se comunicó a los familiares de las víctimas, la decisión de apartar el memorial durante una celebración deportiva reabrió, aunque sea por unos días, la memoria de un proceso que marcó profundamente a miles de familias argentinas.

Personal militar restituye las piedras que homenajean a las víctimas de Covid-19 al pie de un monumento en Plaza de Mayo, Buenos Aires. (Presidencia)

La Presidencia de la Nación precisó, según el comunicado oficial, que la retirada obedeció a sugerencias de las fuerzas de seguridad y que su “única finalidad” fue preservar las piedras de posibles daños durante las concentraciones masivas previstas. El traslado se efectuó junto a personal del Gobierno porteño, y las piezas fueron resguardadas en la Casa Rosada mientras duró el operativo de seguridad montado para los festejos.

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Con la final disputada y las celebraciones concluidas, las piedras fueron devueltas al mismo sitio donde se encontraban: alrededor del monumento a Manuel Belgrano, en el corazón de Plaza de Mayo. La restitución se realizó este miércoles, según lo informado por la Presidencia, que subrayó que la medida siempre fue concebida como provisoria.

Piedras con nombres y fechas honran a las víctimas de Covid-19 en el memorial restituido en la Plaza de Mayo de Argentina. (Presidencia)

El origen de ese memorial se remonta a agosto de 2021, cuando vecinos autoconvocados comenzaron a depositar piedras frente a la Casa Rosada en el marco de lo que se denominó la “Marcha de las Piedras”. La consigna, difundida por redes sociales, convocaba a llevar “una piedra por cada familiar o amigo que perdimos durante esta pandemia”, según los folletos que circularon en aquel momento. La primera edición se realizó el 16 de agosto de ese año; una segunda tuvo lugar el 4 de septiembre, con nuevas concentraciones en Plaza de Mayo y otros puntos del país.

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En aquella instancia, el Gobierno nacional de entonces retiró las piedras depositadas en agosto y las trasladó al Salón de los Patriotas, dentro de la Casa Rosada. Esa decisión generó rechazo entre los participantes. “Lo único que le pido a Alberto Fernández es que no pongan las piedras en la Casa Rosada, porque no los vamos a dejar pasar. Queremos que se haga un monumento en la Plaza de Mayo, como se merecen todas las víctimas de esta enfermedad”, declaró una mujer presente en la segunda marcha aquel 4 de septiembre de 2021.

Presidencia de la Nación retiró de forma preventiva el memorial de las víctimas del COVID-19 antes de los festejos por la Copa del Mundo 2026. (Presidencia)

Las marchas reunieron a personas con historias de pérdida directa. “Tengo mucha tristeza y bronca, porque nosotros tuvimos más de 20 personas fallecidas en mi familia. Murieron mi esposo, mi suegra y mis primos”, relató entre lágrimas otra de las asistentes, también según Infobae. En ese momento, Argentina acumulaba más de 112 mil muertes atribuidas al COVID-19.

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El retiro de las piedras en julio de 2026 se produjo en un contexto operativo muy distinto al de 2021. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó 1.000 efectivos de la Policía porteña para el operativo de seguridad de la final mundialista en la zona del Obelisco, según informó Infobae antes del partido. El esquema incluyó personal de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), la Policía Motorizada, brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y las comisarías vecinales 1B y 1D, además de drones y helicópteros del Escuadrón Aéreo.