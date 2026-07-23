Sociedad

El Gobierno volvió a colocar en Plaza de Mayo las piedras que recuerdan a las víctimas del COVID-19

Fueron colocadas durante la pandemia por familiares de las personas que murieron por la enfermedad, a modo de protesta por la gestión sanitaria. Habían sido retiradas por los festejos que tuvieron lugar durante el mundial y este miércoles las repusieron

Guardar
Google icon
Cinco soldados con uniforme camuflado manipulan piedras y bolsas negras en el suelo, con la Casa Rosada y un camión militar en el fondo
Las piedras en homenaje a las víctimas del COVID-19 volvieron a Plaza de Mayo por decisión de la Presidencia de la Nación. (presidencia)

Las piedras en homenaje a las víctimas del COVID-19 volvieron a Plaza de Mayo. Presidencia de la Nación confirmó su restitución al mismo lugar donde estaban emplazadas originalmente, luego de que fueran retiradas de forma preventiva ante los festejos masivos que se produjeron tras la consagración de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026. El operativo de reinstalación se realizó en conjunto con personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Las piedras habían sido colocadas en la plaza desde 2021 por ciudadanos autoconvocados que perdieron familiares y amigos durante la pandemia. Su presencia frente a la Casa Rosada no respondió únicamente al duelo: también fue una manifestación de disconformidad con la gestión sanitaria del entonces gobierno de Alberto Fernández. Con el paso del tiempo, ese conjunto de rocas con nombres y recuerdos grabados se convirtió en un memorial permanente en uno de los espacios públicos más concurridos del país.

PUBLICIDAD

El retiro temporal, dispuesto días antes de la final del Mundial, generó atención pública. Aunque la medida fue anunciada con anticipación y se comunicó a los familiares de las víctimas, la decisión de apartar el memorial durante una celebración deportiva reabrió, aunque sea por unos días, la memoria de un proceso que marcó profundamente a miles de familias argentinas.

Grupo de personas con uniforme militar camuflado ordena piedras lisas en la base escalonada de un monumento al aire libre
Personal militar restituye las piedras que homenajean a las víctimas de Covid-19 al pie de un monumento en Plaza de Mayo, Buenos Aires. (Presidencia)

La Presidencia de la Nación precisó, según el comunicado oficial, que la retirada obedeció a sugerencias de las fuerzas de seguridad y que su “única finalidad” fue preservar las piedras de posibles daños durante las concentraciones masivas previstas. El traslado se efectuó junto a personal del Gobierno porteño, y las piezas fueron resguardadas en la Casa Rosada mientras duró el operativo de seguridad montado para los festejos.

PUBLICIDAD

Con la final disputada y las celebraciones concluidas, las piedras fueron devueltas al mismo sitio donde se encontraban: alrededor del monumento a Manuel Belgrano, en el corazón de Plaza de Mayo. La restitución se realizó este miércoles, según lo informado por la Presidencia, que subrayó que la medida siempre fue concebida como provisoria.

Montículo de piedras diversas, muchas con nombres y fechas escritas. Se observa una placa de madera y un trozo de tela con la bandera argentina
Piedras con nombres y fechas honran a las víctimas de Covid-19 en el memorial restituido en la Plaza de Mayo de Argentina. (Presidencia)

El origen de ese memorial se remonta a agosto de 2021, cuando vecinos autoconvocados comenzaron a depositar piedras frente a la Casa Rosada en el marco de lo que se denominó la “Marcha de las Piedras”. La consigna, difundida por redes sociales, convocaba a llevar “una piedra por cada familiar o amigo que perdimos durante esta pandemia”, según los folletos que circularon en aquel momento. La primera edición se realizó el 16 de agosto de ese año; una segunda tuvo lugar el 4 de septiembre, con nuevas concentraciones en Plaza de Mayo y otros puntos del país.

En aquella instancia, el Gobierno nacional de entonces retiró las piedras depositadas en agosto y las trasladó al Salón de los Patriotas, dentro de la Casa Rosada. Esa decisión generó rechazo entre los participantes. “Lo único que le pido a Alberto Fernández es que no pongan las piedras en la Casa Rosada, porque no los vamos a dejar pasar. Queremos que se haga un monumento en la Plaza de Mayo, como se merecen todas las víctimas de esta enfermedad”, declaró una mujer presente en la segunda marcha aquel 4 de septiembre de 2021.

Efectivos militares en uniforme camuflado colocan piedras en la base de un monumento ecuestre frente a la Casa Rosada en Plaza de Mayo
Presidencia de la Nación retiró de forma preventiva el memorial de las víctimas del COVID-19 antes de los festejos por la Copa del Mundo 2026. (Presidencia)

Las marchas reunieron a personas con historias de pérdida directa. “Tengo mucha tristeza y bronca, porque nosotros tuvimos más de 20 personas fallecidas en mi familia. Murieron mi esposo, mi suegra y mis primos”, relató entre lágrimas otra de las asistentes, también según Infobae. En ese momento, Argentina acumulaba más de 112 mil muertes atribuidas al COVID-19.

El retiro de las piedras en julio de 2026 se produjo en un contexto operativo muy distinto al de 2021. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó 1.000 efectivos de la Policía porteña para el operativo de seguridad de la final mundialista en la zona del Obelisco, según informó Infobae antes del partido. El esquema incluyó personal de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), la Policía Motorizada, brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y las comisarías vecinales 1B y 1D, además de drones y helicópteros del Escuadrón Aéreo.

Temas Relacionados

Casa RosadaPlaza de MayoCOVID-19Marcha de las piedrasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cinco meses de investigación, escuchas y GPS: desbarataron una banda que trasladaba 200 kilos de cocaína de Salta a Buenos Aires

El operativo fue encabezado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y terminó con la detención de siete personas. También se secuestraron armas, dinero y cinco vehículos

Cinco meses de investigación, escuchas y GPS: desbarataron una banda que trasladaba 200 kilos de cocaína de Salta a Buenos Aires

Guanacos y pumas en medio de la ruta: la inusual escena en medio de las intensas nevadas en la cordillera

La Secretaría de Ambiente fue notificada luego de reportes en la Ruta Nacional 150, en Iglesia, y en el campamento minero Los Azules

Guanacos y pumas en medio de la ruta: la inusual escena en medio de las intensas nevadas en la cordillera

Un pueblo rural anunció que regalará oro a los turistas que lo visiten durante las vacaciones de invierno

Se trata de la localidad de San Luis, La Carolina, que fue fundada en 1792 sobre uno de los puntos más explotados por el virreinato del Río de la Plata para la extracción de este metal. Cuáles son los requisitos para poder participar

Un pueblo rural anunció que regalará oro a los turistas que lo visiten durante las vacaciones de invierno

Denuncian agresiones contra argentinos en España tras la final del Mundial: “Empezaron a tratarnos de genocidas y de racistas”

La asociación MARES aseguró que recibió entre 24 y 26 denuncias de argentinos residentes en distintas ciudades y advirtió que el clima de hostilidad, alimentado por discursos de odio en redes sociales, terminó trasladándose al espacio público tras la final del Mundial

Denuncian agresiones contra argentinos en España tras la final del Mundial: “Empezaron a tratarnos de genocidas y de racistas”

El Museo del Subte abrirá sus puertas con una programación especial por las vacaciones de invierno

Habrá talleres especiales para menores, actividades recreativas y exposiciones. También se celebrarán los 50 años de la Asociación Amigos del Tranvía

El Museo del Subte abrirá sus puertas con una programación especial por las vacaciones de invierno

DEPORTES

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

Thiago Almada visitó a la Difunta Correa y San Expedito en San Juan para cumplir una promesa

La singular teoría de un famoso panelista español sobre el origen de las críticas a Argentina en el Mundial: el factor Messi

El fin del “ganar ya”: por qué el tenis argentino cambia la forma de detectar y formar a sus talentos

La descarnada carta con la que Otamendi se despidió de la selección argentina: “Defendí la camiseta con el alma”

TELESHOW

Griselda Siciliani, fuerte en medio de la polémica de Argentina tras el Mundial: “La campaña de estigmatización es un asco”

Griselda Siciliani, fuerte en medio de la polémica de Argentina tras el Mundial: “La campaña de estigmatización es un asco”

El enojo de Jimena Barón con su hijo Momo luego de que gastara miles de pesos sin su permiso

Se estrena la película sobre Ricardo Barreda: Luis Machín, Mercedes Morán y Carla Peterson en una visión feminista del caso

Jimena Monteverde recordó el look que utilizaba en los inicios de su carrera para molestar a un compañero: “Entangada”

Murió Alberto José Ovando, exintegrante de Los Fronterizos y emblema del folclore nacional

INFOBAE AMÉRICA

Ministerio de Educación de Costa Rica suspende lecciones por dos días en comunidades afectadas por fuertes lluvias

Ministerio de Educación de Costa Rica suspende lecciones por dos días en comunidades afectadas por fuertes lluvias

El Mossad desmanteló una red iraní que usaba narcotraficantes como pantalla para planear atentados en Israel

Las autoridades de los 48 Cantones dan al Gobierno de Guatemala 72 horas para quitar aranceles al combustible

“Estamos avanzando a buen ritmo”, afirma el número dos del FMI sobre acuerdo con El Salvador

Panamá activa la búsqueda de diez integrantes de una peligrosa pandilla que opera en la capital