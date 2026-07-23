Un pueblo rural anunció que regalará oro a los turistas que lo visiten durante las vacaciones de invierno

La Carolina, un pueblo de 300 habitantes en San Luis, sortea todos los días una muestra de oro de 18 quilates entre sus visitantes de invierno

La municipalidad de La Carolina, un pueblo de San Luis de apenas 300 habitantes, lanzó una propuesta tan inusual como fiel a su identidad: sortear todos los días una muestra de oro de 18 quilates entre los turistas que lo visiten durante las vacaciones de invierno. El metal no proviene de una joyería ni de un proveedor externo, sino de los propios arroyos del lugar, extraído por pirquineros locales que mantienen viva una tradición artesanal de más de dos siglos. La iniciativa comenzó el pasado sábado 18 de julio y se extenderá durante 10 días consecutivos.

El pueblo, ubicado a 82 kilómetros al noreste de la ciudad de San Luis, a 1.600 metros sobre el nivel del mar, lleva el peso de una historia minera que marcó su fundación y que, de algún modo, nunca terminó de irse. Fue precisamente esa identidad la que la municipalidad decidió poner en el centro de su estrategia turística para la temporada alta, cuando los pueblos serranos de la provincia reciben el mayor flujo de visitantes del año. Desde el gobierno local explicaron que la propuesta busca premiar a quienes elijan el destino y condensar en un solo objeto la historia y el espíritu del lugar.

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Detrás del sorteo hay algo más que una ocurrencia: cada pepita que se entrega como premio será extraída de los arroyos de la zona por los propios pirquineros del pueblo, la misma actividad artesanal que marcó la historia minera de La Carolina durante el siglo XIX. En ese sentido, el premio no es un objeto cualquiera, sino un fragmento literal del territorio. La propuesta ya trascendió las fronteras provinciales y comenzó a circular en medios y redes sociales de todo el país.

Roxana Lucero Zavala, secretaria de Turismo de la localidad, explicó el funcionamiento del sorteo ante la Agencia de Noticias de San Luis y añadió un dato fundamental: cuantos más días se visite el pueblo, más chances hay de ganar.

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Cómo participar por el oro

El mecanismo de participación no exige inscripción previa ni ningún trámite adicional. El único requisito es visitar La Carolina y conservar el ticket del estacionamiento del Pueblo Peatonal, el comprobante que habilita la participación en el sorteo.

Ese sistema de estacionamiento funciona en la entrada del pueblo durante los fines de semana, feriados y temporadas altas, como parte de la peatonalización parcial del casco urbano impulsada por la municipalidad con apoyo del Ministerio de Turismo de San Luis, la Legislatura Provincial y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación.

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El oro que se entrega como premio fue extraído de los arroyos del lugar por pirquineros locales, la misma actividad artesanal que marcó la historia del pueblo desde el siglo XVIII

Los sorteos se realizan en vivo todos los días a las 17:00 en la oficina de Informes Turísticos. Cada tarde entran en juego únicamente los tickets emitidos ese mismo día, lo que significa que los visitantes de jornadas anteriores no acumulan chances sobre las siguientes. El ganador debe presentar su comprobante para retirar el premio. El ciclo se repite durante 10 jornadas consecutivas desde el 18 de julio.

El oro que se entrega es de 18 quilates y fue extraído de los arroyos de la zona por pirquineros del lugar. Cada muestra representa, en términos concretos, el mismo metal que durante décadas fue el motor económico de esta comunidad serrana y que hoy sobrevive en manos de unos pocos lugareños que aún esperan, con paciencia, que las crecidas del río arrastren nuevas pepitas desde los cerros.

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La historia de La Carolina

La Carolina integra el listado de mejores pueblos turísticos de la Organización Mundial del Turismo desde 2023, por su preservación cultural, su arquitectura y su entorno natural

El vínculo entre este pueblo y el oro se remonta a 1792, cuando el virrey Rafael de Sobremonte, gobernador intendente de Córdoba del Tucumán, cambió el nombre del paraje —antes conocido como San Antonio de las Invernadas— por el de La Carolina, en honor al rey Carlos III de España.

El detonante había sido el hallazgo de Tomás Lucero, un vecino del lugar que llevó oro a aquilatar a Córdoba y desató el interés de las autoridades virreinales. Sobremonte ordenó estudiar el terreno, instaló un trapiche y dio inicio a una explotación que duraría poco más de 60 años.

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La extracción intensiva atrajo a mineros, piqueteros solitarios y lavadores que fueron agotando las vetas una a una. A mediados del siglo XIX, las bocaminas quedaron exhaustas y la fiebre del oro se apagó. Lo que quedó fue el pueblo, sus casas revestidas en piedra originaria, sus calles empedradas y una memoria colectiva que se transmite de generación en generación. Hoy, la antigua mina puede recorrerse en excursiones guiadas por un túnel de unos 400 metros, donde se conservan las características del trabajo minero de hace 200 años.

Desde 2023, La Carolina figura en el listado Best Tourism Villages de la Organización Mundial del Turismo (OMT), reconocimiento que distingue a pueblos rurales por su turismo sostenible, preservación cultural, arquitectura y compromiso comunitario. Para acceder a esa distinción, los pueblos deben tener una baja densidad demográfica —máximo 15.000 habitantes— y contar con actividades tradicionales como agricultura, ganadería o minería. La Carolina, con sus 300 habitantes y su historia minera intacta, cumplió con todos los criterios.

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