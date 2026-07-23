Sociedad

Denuncian agresiones contra argentinos en España tras la final del Mundial: “Empezaron a tratarnos de genocidas y de racistas”

La asociación MARES aseguró que recibió entre 24 y 26 denuncias de argentinos residentes en distintas ciudades y advirtió que el clima de hostilidad, alimentado por discursos de odio en redes sociales, terminó trasladándose al espacio público tras la final del Mundial

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La asociación MARES denunció agresiones contra argentinos en España tras la final del Mundial 2026 y reportó entre 24 y 26 casos

Golpizas en la vía pública, insultos, denuncias por acoso laboral y hasta el apuñalamiento de un joven forman parte de los episodios que la comunidad argentina asegura haber sufrido en España tras la final del Mundial 2026. Según un relevamiento realizado por la Asociación de Migrantes de Argentina Residentes en España (MARES), la organización recibió entre 24 y 26 denuncias de distintos hechos de violencia ocurridos durante los días posteriores al torneo.

En diálogo con Infobae al Regreso, el presidente de la entidad, Nicolás Cabrera, sostuvo que la situación encendió las alarmas entre los argentinos que viven en ese país. “Llevamos unos días muy malos”, resumió. “Somos alrededor de medio millón de argentinos en España. Si esto fuera algo masivo estaríamos hablando de otra situación completamente distinta. Son hechos aislados, pero nos preocupan por la gravedad que tuvieron”, explicó.

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El caso que más inquietud generó, según relató, ocurrió en la Puerta del Sol, en Madrid, donde un joven argentino fue apuñalado en la garganta días después del partido entre Argentina e Inglaterra. Para Cabrera, el episodio resulta especialmente impactante porque se produjo en una ciudad donde este tipo de ataques son poco frecuentes.

(Infobae en Vivo)
Los argentinos residentes en España denunciaron golpizas, insultos, acoso laboral y un apuñalamiento después del partido entre Argentina e Inglaterra (Infobae en Vivo)

Ese hecho no fue el único. MARES también recibió denuncias por agresiones contra personas que llevaban la camiseta de la Selección Argentina. Entre ellas, Cabrera mencionó el caso de un hombre que aseguró haber sido golpeado por seis personas luego de ser identificado con los colores argentinos, además de múltiples reportes de insultos y situaciones de hostigamiento en ámbitos laborales.

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Para el dirigente, la escalada de violencia estuvo precedida por una intensa campaña en redes sociales que instaló un discurso hostil hacia los argentinos. “Fue una campaña de deshumanización muy fuerte. Circularon videos manipulados con inteligencia artificial y publicaciones que vinculaban a todos los argentinos con la posición del Gobierno sobre el conflicto en Gaza, como si toda la comunidad fuera responsable de esa postura. Empezaron a tratarnos de genocidas y de racistas”, sostuvo.

Según Cabrera, ese clima digital terminó trasladándose a algunos espacios de la vida cotidiana. “Lo que más nos cuentan son comentarios completamente fuera de lugar, insultos y situaciones de discriminación. Después aparecieron los casos más graves de violencia física”, señaló.

(Infobae en Vivo)
MARES recibió denuncias de agresiones contra personas que llevaban la camiseta de la Selección Argentina en distintas ciudades de España (Infobae en Vivo)

El presidente de MARES también cuestionó la escasa repercusión que tuvieron los hechos en algunos medios españoles. Recordó que, durante varias entrevistas, al mencionar el ataque sufrido por el joven argentino en la Puerta del Sol, algunos periodistas respondían comparándolo con accidentes ocurridos durante los festejos del Mundial, una reacción que, según dijo, dificultó que la gravedad de las agresiones fuera tomada con la seriedad que merecía.

Pese al escenario de tensión, Cabrera afirmó que la organización observa una disminución de los episodios más violentos. Explicó que la mayoría de los reportes recibidos durante los últimos días corresponden a insultos o conflictos laborales y ya no a ataques físicos, por lo que espera que la situación continúe normalizándose.

“Los argentinos siempre tuvimos una muy buena convivencia en España. Nunca fuimos una comunidad especialmente estigmatizada, como sí les ocurrió históricamente a otros colectivos migrantes. Ojalá esto haya sido un episodio excepcional y podamos volver cuanto antes a esa convivencia”, concluyó.

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