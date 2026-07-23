Sociedad

El Museo del Subte abrirá sus puertas con una programación especial por las vacaciones de invierno

Habrá talleres especiales para menores, actividades recreativas y exposiciones. También se celebrarán los 50 años de la Asociación Amigos del Tranvía

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El sábado 25 de julio habrá paseos en tranvía, recorridos guiados por el museo y visitas al Taller Polvorín
El sábado 25 de julio habrá paseos en tranvía, recorridos guiados por el museo y visitas al Taller Polvorín

El Museo del Subte - Laboratorio Patrimonial Centenera, ubicado en el barrio porteño de Caballito, abre sus puertas este fin de semana con una programación especial de vacaciones de invierno que incluye la celebración de los 50 años de la Asociación Amigos del Tranvía. La entrada es libre y gratuita.

La jornada del sábado 25 de julio arranca a las 14 y se extiende hasta las 19, con paseos en tranvía, recorridos guiados por el museo y el Taller Polvorín. Las actividades que se destacarán son los talleres temáticos para chicos; habrá música en vivo y hasta un patio gastronómico para que las personas puedan comer en el mismo sitio sin tener que llevar su propio alimento o salir para comprar.

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Más allá de lo mencionado, el plato fuerte de la tarde será la exhibición del coche histórico La Brugeoise, al que el público podrá acceder directamente. La convocatoria llega de la mano de Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASE), que organiza la propuesta en el espacio ubicado en Del Barco Centenera 777.

La exhibición del coche histórico La Brugeoise será una de las principales atracciones del Museo del Subte organizado por SBASE
La exhibición del coche histórico La Brugeoise será una de las principales atracciones del Museo del Subte organizado por SBASE

Asimismo, la jornada del sábado tiene un motivo puntual: la Asociación Amigos del Tranvía cumple cinco décadas de trabajo en la preservación y difusión del patrimonio histórico del transporte. La entidad, fundada en 1976, mantiene viva la memoria de un medio de transporte que durante décadas fue parte del paisaje urbano de Buenos Aires.

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El domingo 26 de julio, la programación se retoma a partir de las 15 y también se extiende hasta las 19 horas, con más talleres creativos para chicos, música en vivo y actividades recreativas pensadas para todas las edades. Además, se sumará una exhibición de vehículos históricos.

El Laboratorio Patrimonial Centenera es el espacio donde SBASE conserva coches históricos, documentos, planos, piezas originales y otros materiales que permiten trazar la evolución de la red de subterráneos a lo largo de más de un siglo. La propuesta de este fin de semana combina ese acervo con actividades educativas, recreativas y culturales orientadas a familias.

El lugar, también conocido como Depósito Centenera, se encuentra ubicado en la avenida del Barco Centenera 777 y forma parte del predio que integra junto a los talleres Polvorín y Bonifacio. El espacio cuenta con una zona cubierta de 50 por 25 metros y un auditorio de 100 metros cuadrados con capacidad para 60 personas, destinado a capacitaciones y muestras, de acuerdo con la información de la página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Distintos relevamientos catastrales permiten inferir que el edificio fue construido entre 1978 y 1989, con el uso original de guardar elementos de los talleres. La estructura tiene protección bajo el nivel de Protección Estructural, según la Ley 2796 del Código de Planeamiento Urbano.

Desde 2008, SBASE viene desarrollando acciones de recuperación y salvaguarda del patrimonio subterráneo de la ciudad. En 2013, en el marco del centenario del Subte, se inició el trabajo de recuperación de elementos patrimoniales pertenecientes a la red de Subterráneos de Buenos Aires, con relevamientos en estaciones en desuso, subestaciones, talleres y depósitos.

El laboratorio de mapas de Centenera resguarda más de 50 mil planos de la red de subterráneos y los preserva con un tratamiento especializado
El laboratorio de mapas de Centenera resguarda más de 50 mil planos de la red de subterráneos y los preserva con un tratamiento especializado

En 2014, todos los elementos recuperados se unificaron en este espacio, que tomó el nombre de Depósito Centenera, y se construyó una jaula para su guardado. Al año siguiente, en 2015, comenzaron los trabajos de inventario patrimonial mediante la firma de los primeros convenios de colaboración con instituciones como la Asociación Amigos del Tranvía y la Escuela Nacional de Museología (ENAM).

El laboratorio de mapas es de lo más destacado en Centenera. En el taller se conservan más de 50 mil planos de toda la red de subterráneos desde sus inicios, en soporte de tela y de papel, que permanecen congelados desde 2010 a una temperatura de menos 20 grados centígrados.

Con el objetivo de recuperarlos, conservarlos y exponerlos, se organizó un laboratorio de planos: un espacio de 50 metros cuadrados diseñado específicamente para su tratamiento. Allí fueron descongelados siguiendo los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio y Casco Histórico del Ministerio de Cultura de la Ciudad, con el fin de preservarlos adecuadamente.

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