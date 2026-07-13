Costa Rica

Costa Rica expresa sus condolencias por la muerte del ex emir de Catar Hamad bin Khalifa Al Thani

El Gobierno costarricense manifestó su solidaridad con el pueblo catarí tras el fallecimiento del llamado “Emir Padre”, quien gobernó el país entre 1995 y 2013 y fue una de las figuras más influyentes en la transformación económica, política y diplomática de la nación del Golfo

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Hamad bin Khalifa Al Thani gobernó Catar entre 1995 y 2013, período en el que transformó profundamente al país. REUTERS/Fadi Al-Assaad/File Photo
Hamad bin Khalifa Al Thani gobernó Catar entre 1995 y 2013, período en el que transformó profundamente al país. REUTERS/Fadi Al-Assaad/File Photo

El Gobierno de Costa Rica expresó sus condolencias al pueblo y al Gobierno del Estado de Catar por el fallecimiento de Su Alteza el Jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, conocido como el Emir Padre de Catar, cuya muerte fue confirmada por las autoridades cataríes a los 74 años de edad. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del deceso.

A través de un mensaje difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la administración costarricense lamentó la pérdida del ex gobernante y destacó el papel que desempeñó durante casi dos décadas al frente del país asiático.

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“La República de Costa Rica expresa al pueblo y al Gobierno del Estado de Catar sus más profundos sentimientos de pesar por el fallecimiento de Su Alteza el Jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir Padre de Catar”, señala el pronunciamiento oficial.

Asimismo, la Cancillería transmitió la solidaridad del país con el pueblo catarí y recordó el liderazgo ejercido por Hamad bin Khalifa Al Thani durante 17 años como jefe de Estado.

El comunicado también resalta que su legado permanecerá como símbolo de la modernización y el progreso de Catar.

“Confiamos en que el legado del Jeque Hamad bin Khalifa Al Thani perdure como testimonio de la modernización y el progreso de Catar. En este momento de duelo nacional, acompañamos con respeto y amistad al pueblo catarí, reiterando los vínculos de fraternidad que unen a nuestros países”, indicó la institución.

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La Cancillería costarricense destacó el legado de modernización y progreso impulsado por el denominado Emir Padre. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
La Cancillería costarricense destacó el legado de modernización y progreso impulsado por el denominado Emir Padre. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Durante su mandato, entre 1995 y 2013, Hamad bin Khalifa Al Thani impulsó una profunda transformación de Catar, convirtiendo a un pequeño Estado del Golfo Pérsico en una potencia energética, financiera y diplomática con creciente influencia internacional. Su administración aprovechó la enorme riqueza proveniente del gas natural para desarrollar infraestructura, fortalecer la economía y posicionar al país como un actor relevante en la política mundial.

Bajo su liderazgo nació la cadena internacional Al Jazeera, considerada una de las principales plataformas informativas del mundo árabe, mientras que el fondo soberano Qatar Investment Authority comenzó una agresiva estrategia de inversiones internacionales que llevó al país a adquirir activos emblemáticos en Europa y otras regiones.

Otro de los hitos asociados a su gobierno fue el impulso que permitió a Catar obtener la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2022, un evento que colocó al país bajo los reflectores internacionales y consolidó su estrategia de proyección global. Paralelamente, fortaleció el papel de Catar como mediador en distintos conflictos regionales y promovió una política exterior mucho más activa que la de otros Estados del Golfo.

Hamad bin Khalifa Al Thani también rompió con una tradición poco habitual entre las monarquías del Golfo al abdicar voluntariamente en junio de 2013 para entregar el poder a su hijo, el actual emir Tamim bin Hamad Al Thani, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y dar paso a una nueva generación de liderazgo. Esa decisión fue considerada inédita dentro de la región y marcó un precedente político.

Mensaje emitido por la Cancillería de Costa Rica. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Mensaje emitido por la Cancillería de Costa Rica. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Tras anunciarse su fallecimiento, las autoridades cataríes decretaron varios días de duelo nacional y realizaron las ceremonias fúnebres en Doha, encabezadas por el actual emir y miembros de la familia real. Diversos gobiernos alrededor del mundo enviaron mensajes de condolencia y destacaron la influencia que el ex mandatario ejerció sobre el desarrollo económico y la política internacional de Catar durante las últimas décadas.

Con el mensaje emitido por la Cancillería, Costa Rica se sumó a esa ola de expresiones de solidaridad internacional, resaltando la relación de amistad entre ambas naciones y reconociendo el legado de quien es considerado uno de los principales arquitectos del Catar contemporáneo.

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