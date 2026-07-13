El esposo de una alcaldesa guatemalteca se declara culpable en Estados Unidos por conspiración para el narcotráfico

Juan José Morales Cifuentes, alias Pancho, se declaró culpable en Estados Unidos de un cargo de conspiración para el narcotráfico. El sindicado es esposo de la alcaldesa de Ayutla, San Marcos, Guatemala, Isel Súñiga. (Facebook) (Facebook)

Juan José Morales Cifuentes, alias “Pancho”, esposo de la alcaldesa de Ayutla, San Marcos, Guatemala, Isel Aneli Suñiga Morfín, se declaró culpable ante la justicia de los Estados Unidos de un cargo de conspiración para el narcotráfico.

De acuerdo con documentos judiciales del Distrito Este de Texas, Morales Cifuentes decidió admitir su responsabilidad en uno de los dos cargos imputados en su contra tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de ese país.

Como parte del pacto, “Pancho” aceptó entregar un millón de dólares en efectivo obtenidos mediante actividades ilícitas vinculadas al tráfico de estupefacientes.

El municipio de Ayutla, cuya cabecera es Tecún Umán, se encuentra ubicado a 262 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Colina directamente con México, está separada únicamente por el río Suchiate de Ciudad Hidalgo, Chiapas, por lo que se ha constituido como un área de tráfico de personas, mercadería y drogas.

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Morales Cifuentes fue capturado en Guatemala en diciembre de 2023, aceptó su extradición en enero de 2024 y fue enviado a Estados Unidos en mayo de ese año. (Ministerio Público de Guatemala) (Ministerio Público de Guatemala)

Un líder del clan “Los Pochos”

La acusación original de la justicia estadounidense señalaba a Morales Cifuentes de coordinar el transporte terrestre y marítimo de cocaína proveniente de Suramérica con destino final a los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de EE.UU.lo había perfilado previamente como el líder de la organización criminal "Los Pochos" desde el año 2019.

Según las investigaciones fiscales, la estructura delictiva operaba con fuerza en el municipio fronterizo de Tecún Umán, Ayutla, del departamento de San Marcos en Guatemala, cobrando tarifas de paso y almacenando cargamentos de droga pertenecientes a carteles mexicanos, principalmente el Cartel de Sinaloa.

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Morales Cifuentes y Suñiga Morfín son los presuntos líderes actuales de Los Pochos. (OFAC)

Nexos familiares y políticos

La captura de Morales Cifuentes se ejecutó en Guatemala en diciembre de 2023. Pocas semanas después, en enero de 2024, el acusado aceptó de manera voluntaria su extradición a territorio estadounidense, la cual finalmente se concretó a mediados de mayo del mismo año.

Este caso expone nuevamente las profundas e históricas conexiones entre la política local de la frontera suroccidental de Guatemala y las redes de narcotráfico de gran escala.

Morales Cifuentes es esposo de Isel Súñiga, quien asumió el cargo de alcaldesa de Ayutla en enero de 2024 y fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos debido a sus presuntos vínculos con el mismo grupo delictivo.

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El suegro del declarado culpable, papá de la alcaldesa eraErik Súñiga, alias "El Pocho“. También gobernó dicho municipio antes de entregarse a la DEA a finales de 2019 y fallecer bajo custodia estadounidense en 2020.

Tras la muerte de Erik, su hija Isel Aneli Suñiga Morfín —quien representó a Guatemala en el certamen de Miss Universo en 2017, cuando tenía 23 años— asumió la alcaldía de Ayutla. Al igual que su padre, ha usado sus conexiones políticas para beneficiar al grupo de Los Pochos, el cual lidera junto a Juan José Morales, refieren las acusaciones.

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El caso vincula a Juan José Morales Cifuentes con la alcaldesa de Ayutla, Isel Súñiga, y con Erik Súñiga, alias El Pocho, en una trama política ligada al narcotráfico en la frontera de Guatemala con México. (Facebook)

La confesión de Morales Cifuentes allana el camino para que un juez federal en Texas defina su condena definitiva en los próximos meses. Su principal lugarteniente y colaborador logístico, Erick Manuel Ochoa Villagrán, ya recibió una pena de 17 años y medio de prisión a finales de 2025.