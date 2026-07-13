Guatemala

El esposo de una alcaldesa guatemalteca se declara culpable en Estados Unidos por conspiración para el narcotráfico

La causa federal en Texas establece que Juan José Morales Cifuentes aceptó ceder US$1 millón en efectivo ligado a actividades ilícitas de estupefacientes, como parte del pacto que firmó con la Fiscalía

Guardar
Google icon
El caso vincula a Juan José Morales Cifuentes con la alcaldesa de Ayutla, Isel Súñiga, y con Erik Súñiga, alias El Pocho, en una trama política ligada al narcotráfico en la frontera de Guatemala con México.
Juan José Morales Cifuentes, alias Pancho, se declaró culpable en Estados Unidos de un cargo de conspiración para el narcotráfico. El sindicado es esposo de la alcaldesa de Ayutla, San Marcos, Guatemala, Isel Súñiga. (Facebook) (Facebook)

Juan José Morales Cifuentes, alias “Pancho”, esposo de la alcaldesa de Ayutla, San Marcos, Guatemala, Isel Aneli Suñiga Morfín, se declaró culpable ante la justicia de los Estados Unidos de un cargo de conspiración para el narcotráfico.

De acuerdo con documentos judiciales del Distrito Este de Texas, Morales Cifuentes decidió admitir su responsabilidad en uno de los dos cargos imputados en su contra tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de ese país.

Como parte del pacto, “Pancho” aceptó entregar un millón de dólares en efectivo obtenidos mediante actividades ilícitas vinculadas al tráfico de estupefacientes.

El municipio de Ayutla, cuya cabecera es Tecún Umán, se encuentra ubicado a 262 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Colina directamente con México, está separada únicamente por el río Suchiate de Ciudad Hidalgo, Chiapas, por lo que se ha constituido como un área de tráfico de personas, mercadería y drogas.

PUBLICIDAD

El caso vincula a Juan José Morales Cifuentes con la alcaldesa de Ayutla, Isel Súñiga, y con Erik Súñiga, alias El Pocho, en una trama política ligada al narcotráfico en la frontera de Guatemala con México.
Morales Cifuentes fue capturado en Guatemala en diciembre de 2023, aceptó su extradición en enero de 2024 y fue enviado a Estados Unidos en mayo de ese año. (Ministerio Público de Guatemala) (Ministerio Público de Guatemala)

Un líder del clan “Los Pochos”

La acusación original de la justicia estadounidense señalaba a Morales Cifuentes de coordinar el transporte terrestre y marítimo de cocaína proveniente de Suramérica con destino final a los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de EE.UU.lo había perfilado previamente como el líder de la organización criminal "Los Pochos" desde el año 2019.

Según las investigaciones fiscales, la estructura delictiva operaba con fuerza en el municipio fronterizo de Tecún Umán, Ayutla, del departamento de San Marcos en Guatemala, cobrando tarifas de paso y almacenando cargamentos de droga pertenecientes a carteles mexicanos, principalmente el Cartel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

El caso vincula a Juan José Morales Cifuentes con la alcaldesa de Ayutla, Isel Súñiga, y con Erik Súñiga, alias El Pocho, en una trama política ligada al narcotráfico en la frontera de Guatemala con México.
Morales Cifuentes y Suñiga Morfín son los presuntos líderes actuales de Los Pochos. (OFAC)

Nexos familiares y políticos

La captura de Morales Cifuentes se ejecutó en Guatemala en diciembre de 2023. Pocas semanas después, en enero de 2024, el acusado aceptó de manera voluntaria su extradición a territorio estadounidense, la cual finalmente se concretó a mediados de mayo del mismo año.

Este caso expone nuevamente las profundas e históricas conexiones entre la política local de la frontera suroccidental de Guatemala y las redes de narcotráfico de gran escala.

Morales Cifuentes es esposo de Isel Súñiga, quien asumió el cargo de alcaldesa de Ayutla en enero de 2024 y fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos debido a sus presuntos vínculos con el mismo grupo delictivo.

El suegro del declarado culpable, papá de la alcaldesa eraErik Súñiga, alias "El Pocho“. También gobernó dicho municipio antes de entregarse a la DEA a finales de 2019 y fallecer bajo custodia estadounidense en 2020.

Tras la muerte de Erik, su hija Isel Aneli Suñiga Morfín —quien representó a Guatemala en el certamen de Miss Universo en 2017, cuando tenía 23 años— asumió la alcaldía de Ayutla. Al igual que su padre, ha usado sus conexiones políticas para beneficiar al grupo de Los Pochos, el cual lidera junto a Juan José Morales, refieren las acusaciones.

El caso vincula a Juan José Morales Cifuentes con la alcaldesa de Ayutla, Isel Súñiga, y con Erik Súñiga, alias El Pocho, en una trama política ligada al narcotráfico en la frontera de Guatemala con México.
El caso vincula a Juan José Morales Cifuentes con la alcaldesa de Ayutla, Isel Súñiga, y con Erik Súñiga, alias El Pocho, en una trama política ligada al narcotráfico en la frontera de Guatemala con México. (Facebook)

La confesión de Morales Cifuentes allana el camino para que un juez federal en Texas defina su condena definitiva en los próximos meses. Su principal lugarteniente y colaborador logístico, Erick Manuel Ochoa Villagrán, ya recibió una pena de 17 años y medio de prisión a finales de 2025.

Temas Relacionados

NarcotráficoCartel de SinaloaLos ChapitosGuatemalaLos PochosEsposo de alcaldesaAyutla

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos sismos en el Pacífico sacuden Guatemala este lunes sin causar daños

Los Bomberos Voluntarios y Municipales, junto con delegados del sistema de reducción de desastres, revisaron cascos urbanos y comunidades rurales de Escuintla y Jutiapa, sin hallar deslizamientos en carreteras

Dos sismos en el Pacífico sacuden Guatemala este lunes sin causar daños

Asociación Salvadoreña de Industriales advierte sobre competencia desleal de productos asiáticos

La gremial industrial advirtió que subsidios, falsificación de marcas, contrabando y distorsión de precios deterioran la capacidad de las empresas salvadoreñas para competir en igualdad de condiciones

Asociación Salvadoreña de Industriales advierte sobre competencia desleal de productos asiáticos

Vicepresidenta de Guatemala viaja a París para intervenir en una conferencia de la UNESCO

La agenda incluye una reunión con la ministra francesa Eleonore Caroit, donde se abordarán vías de colaboración bilateral en educación, investigación y cultura, además de fortalecer alianzas estratégicas

Vicepresidenta de Guatemala viaja a París para intervenir en una conferencia de la UNESCO

Redes sociales en República Dominicana: 7.89 millones de identidades activas, un acceso 100% móvil y TikTok que marca la nueva jerarquía

El acceso desde dispositivos móviles forma parte de la vida cotidiana de millones de dominicanos y refleja la preferencia por contenidos audiovisuales, según el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación

Redes sociales en República Dominicana: 7.89 millones de identidades activas, un acceso 100% móvil y TikTok que marca la nueva jerarquía

“He visto la muerte de cerca”, el testimonio de un periodista nicaragüense que enfrentó amenazas, exilio y censura como voz crítica al régimen

Pese a la adversidad, nunca renunció a contar la verdad. Álvaro Navarro, fundador de un medio digital que funciona en el exilio, cuenta cómo sobrevivió a la persecución y cómo la prensa resiste desde fuera de Nicaragua

“He visto la muerte de cerca”, el testimonio de un periodista nicaragüense que enfrentó amenazas, exilio y censura como voz crítica al régimen

TECNO

Steam regala hoy cuatro juegos que van desde el horror psicológico hasta la construcción de ciudades con zombis

Steam regala hoy cuatro juegos que van desde el horror psicológico hasta la construcción de ciudades con zombis

Meta recortó el 10% de su plantilla por la IA, pero 4 meses después su fundador admitió que la aceleración no llegó

WhatsApp tiene una papelera oculta que puede estar llenando la memoria de tu celular sin que lo sepas

Primero el enchufe, después el celular: el error de orden que millones cometen al cargar su teléfono

Qué significa la letra “D” en los autos automáticos y por qué los manuales no la tienen

ENTRETENIMIENTO

Las últimas reflexiones de Sam Neill sobre la muerte antes de fallecer a los 78 años

Las últimas reflexiones de Sam Neill sobre la muerte antes de fallecer a los 78 años

“Es aterradora e increíble”, el halago de Timothée Chalamet a Anya Taylor-Joy por Dune: Tercera parte

El director de ‘Backrooms’ publicará el material adicional de la película en YouTube

La exdirectora de casting de ‘James Bond’ afirma que el personaje debe seguir siendo un hombre blanco

“Lo llevo como una insignia de honor”, afirmó Hilary Duff sobre el lazo que la une a sus fanáticos

MUNDO

Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán para degradar su capacidad militar en estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán para degradar su capacidad militar en estrecho de Ormuz

Los países vecinos de Ucrania serán escenario de maniobras militares de la coalición occidental en los próximos meses

Las acciones tecnológicas hundieron a Wall Street tras la escalada entre Estados Unidos e Irán

La Unión Europea y el Reino Unido sancionaron a espías y hackers rusos por una campaña de ciberataques contra Europa

Guerra en Medio Oriente: el petróleo registró su mayor alza diaria desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán