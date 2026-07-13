La ONU y la Organización Marítima exigieron el paso libre en el estrecho de Ormuz

Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 9 de julio de 2026 REUTERS/Stringer

La Organización Marítima Internacional (OMI) y el secretario general de la ONU, António Guterres, reclamaron este lunes que el estrecho de Ormuz permanezca abierto y libre de peajes, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la reimposición del bloqueo naval a Irán y la exigencia de una tarifa del 20% sobre toda la carga que cruce el paso estratégico del Golfo Pérsico.

“La OMI se opone firmemente al cobro de tasas por el paso a través de estrechos utilizados para la navegación internacional. No existe base legal alguna para imponer peajes obligatorios simplemente por transitar un estrecho”, declaró un portavoz de la agencia especializada de la ONU con sede en Londres. La institución subrayó además que cualquier acuerdo entre los Estados ribereños de la región debe garantizar el derecho de paso no discriminatorio e ininterrumpido para todos los buques.

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El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, transmitió en idéntico sentido la postura de Guterres durante su rueda de prensa diaria. “Hemos sido testigos de mucha retórica en torno al estrecho de Ormuz a lo largo de esta crisis, pero la postura del secretario general ha sido coherente”, afirmó Dujarric, que optó por no escalar la tensión y defender el marco jurídico internacional frente a la medida unilateral anunciada por Washington.

Trump justificó el cobro como una cuestión de “equidad”: Estados Unidos debe ser compensado por garantizar la seguridad en lo que describió como “una zona muy volátil del mundo”. En un mensaje en su red social Truth Social, el mandatario proclamó que su país será desde ahora “el guardián del estrecho de Ormuz” y ordenó al Mando Central estadounidense (CENTCOM) reiniciar el bloqueo naval contra Irán a partir del martes 14 de julio a las 20.00 GMT. El aviso a la navegación emitido por la Armada indica que el bloqueo abarca la totalidad de la costa iraní, incluidos puertos y terminales petroleras, aunque permitirá cargamentos humanitarios bajo inspección previa.

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Fotografía de archivo de dos surferos frente a un barco petrolero en Fos-sur-Mer, en el sur de Francia EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

La medida supone un giro respecto a la postura previa de la propia administración. El secretario de Estado, Marco Rubio, había declarado el 25 de junio, durante una visita a Bahréin, que no existía ningún apoyo entre los países del Golfo a la idea de cobrar tarifas en el estrecho. “No hay nación en la Tierra que apoye tener que pagar para atravesar el estrecho”, dijo entonces.

El anuncio se produce tras una nueva escalada entre Washington y Teherán. El fin de semana anterior, la Guardia Revolucionaria iraní atacó un buque comercial en tránsito y declaró el estrecho “cerrado hasta nuevo aviso”. El ejército estadounidense respondió con al menos dos rondas de ataques contra objetivos en Irán. Teherán ripostó con misiles contra instalaciones de aliados de Washington en Jordania, Qatar, Kuwait y Omán, lo que desencadenó otra oleada de bombardeos estadounidenses contra infraestructuras portuarias iraníes.

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El estrecho de Ormuz, de apenas 34 kilómetros en su punto más estrecho, comunica el Golfo Pérsico con el océano Índico y canaliza en condiciones normales alrededor de 20 millones de barriles de petróleo al día, aproximadamente el 20% del comercio marítimo mundial de crudo. La Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar establece que los buques de todos los países tienen derecho a cruzar los estrechos internacionales de forma continua y sin autorización previa, y prohíbe a los Estados ribereños cobrar por ese tránsito. Ese principio fue reconocido como costumbre internacional por la Corte Internacional de Justicia en su fallo sobre el Canal de Corfú en 1949.

La crisis amenaza con deshacer el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio entre Trump y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que preveía el cese de hostilidades y la apertura del paso, con 60 días adicionales para negociar el programa nuclear iraní y el futuro de la administración del estrecho. La reimposición del bloqueo naval quiebra uno de sus pilares fundamentales. El barril de Brent superó los 82 dólares el lunes por la tarde, mientras la empresa de análisis Kpler estimó que el tráfico en el estrecho había caído más de la mitad en una semana.

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