Navieros japoneses muestran nuevamente interés por el sector marítimo panameño

Delegación de la Keidanren (Federación Empresarial de Japón), la principal organización del sector privado nipón, reunida con el presidente José Raúl Mulino. (Presidencia)

Una delegación de la Asociación de Navieros de Japón manifestó su interés en reforzar la cooperación con Panamá en diversos aspectos relacionados con el sector marítimo, de importancia para la economía de ambas naciones, clave para las relaciones bilaterales.

Hitoshi Nagasawa, presidente de los navieros nipones, reconoció la importancia que reviste Panamá para su seguridad económica, señala una nota de prensa de la presidencia de la República.

Solo en 2025, agrega, un total de 1,072 buques japoneses hicieron tránsitos por el Canal de Panamá, muchos de ellos con carga de gas.

El empresario puso de manifiesto que para su gremio y para Japón el proyecto del gasoducto y el de Río Indio que se proyectan en Panamá son importantes para garantizar la operación eficiente de la vía interoceánica.

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Manifestó tener la expectativa de ampliar la cooperación con las autoridades panameñas para enfrentar desafíos comunes de la industria.

Un buque portacontenedores atraca en una terminal de carga en Tokio, Japón, país con un dinámico y fuerte sector marítimo. (AP Photo/Hiro Komae, File)

La delegación de la Asociación de Navieros de Japón se reunió con el mandatario, José Raúl Mulino, quien sostuvo que “a Panamá le interesa un mayor acercamiento con las grandes navieras japonesas en cuanto a cooperación técnica y colaboración con la Universidad Marítima de Panamá (UMIP), con el fin de que un mayor número de marinos panameños obtengan puestos de trabajo en la flota de buques de Japón”.

También hizo un repaso al portafolio de megaproyectos que el Canal de Panamá está preparando, con miras a licitar a partir del próximo año.

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Entre estos figuran la construcción de nuevos puertos, un gasoducto y el reservorio multipropósito de Río Indio, cuyo fin es producir agua para consumo humano y para tránsitos por la vía interoceánica.

La nota de prensa recuerda que el encuentro tuvo lugar una semana después de que Mulino recibiera a miembros de la Keidanren (Federación Empresarial de Japón), la principal organización del sector privado nipón.

De igual manera, es el segundo encuentro con la directiva del gremio naviero japonés, dado que, en septiembre de 2025, durante la visita oficial del mandatario a Tokio, conversaron sobre la modernización del registro de buques panameño.

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Un gran buque de carga con bandera japonesa, llamado "Japan", navega por las esclusas del Canal de Panamá, con la ciudad al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La delegación nipona estuvo encabezada por el presidente de la Asociación de Navieros de Japón, Hitoshi Nagasawa, quien estuvo acompañado por los directivos Yasuhiro Shinohara, Kumiko Iwasa, Keiichi Tada y Daijiro Mizushima.

En la reunión con la delegación de empresarios navieros japoneses estuvieron los ministros de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha; y de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; además del embajador de Panamá en Japón, Walter Cohen; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert; y el director general de Marina Mercante, Ramón Franco.

La presidencia panameña también informó que Mulino viajará este martes a México atendiendo una invitación oficial de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Añade que ambos sostendrán el miércoles una reunión de trabajo en el Palacio Nacional para abordar temas de la agenda bilateral, entre ellos el intercambio comercial, inversiones, agro, seguridad, aduanas y cooperación.

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Las exportaciones de México a Panamá en abril 2026 fueron por el orden de los $121 millones, las importaciones alcanzaron $4.21M, lo que indica una balanza comercial a favor de la nación azteca de $117 millones, según la Secretaría de Economía mexicana.

El presidente Mulino visitará este martes a México, para reunirse con su homóloga Claudia Sheinbaum. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el encuentro, ambos mandatarios suscribirán nuevos acuerdos bilaterales y la posible adhesión de Panamá a un acuerdo aeroespacial para Latinoamérica y el Caribe.

La agenda del presidente panameño, de acuerdo con la nota presidencial, incluye un encuentro con 23 importantes empresas mexicanas interesadas en ampliar sus operaciones en Panamá o establecerse por primera vez en el mercado panameño, aprovechando las ventajas logísticas y de servicios para acceder a otros mercados de la región.

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