Tragedia en Venezuela: arribó un segundo contingente militar con ayuda humanitaria y al menos cuatro argentinos siguen desaparecidos

Un militar argentino y su perro de rescate rastrean una zona devastada por escombros en Venezuela. (Ministerio de Defensa)

En la madrugada de este miércoles arribó a territorio venezolano un segundo contingente de fuerzas militares de la Argentina para reforzar las tareas humanitarias que el país lleva adelante desde el pasado viernes en las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio. El nuevo despliegue es coordinado por el Ministerio de Defensa. A una semana de la catástrofe, el balance oficial es -por el momento- de 1.943 muertos, 10.571 heridos y más de 50.000 desaparecidos.

El contingente viajó a bordo de aviones Embraer y Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y lleva equipamiento que el primer escalón no pudo transportar por la urgencia del despliegue inicial: una planta potabilizadora de ósmosis inversa con capacidad para producir 1.100 sachets de 500 ml de agua por hora, un grupo electrógeno mediano, duchas de campaña, una cocina móvil con víveres, carpas con catres para 40 personas y un puesto sanitario móvil.

PUBLICIDAD

Se incorporan, además, dos nuevos binomios perro-guía de la brigada certificada USAR del Ejército Argentino: Jack, del Batallón de Ingenieros de Montaña 8 de Mendoza, y Derek, del Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan.

La llegada de este segundo escalón se produce en un momento en que el paso del tiempo reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes bajo los escombros. Este martes, un niño de tres años fue rescatado con vida gracias al trabajo de un equipo de socorristas jordanos, un hallazgo que renovó la esperanza de los familiares que aún esperan noticias.

PUBLICIDAD

Personal militar argentino con uniformes de camuflaje sube a un avión de la Fuerza Aérea Argentina hacia Venezuela. (Ministerio de Defensa)

Según precisó el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, en las dos zonas más golpeadas —Caraballeda y Catia La Mar— había unas 30.000 personas al momento de los sismos; de ellas, 19.861 lograron salir por sus propios medios o fueron rescatadas con vida.

El primer escalón argentino había partido a contrarreloj desde la Base Aérea de El Palomar con escalas en Viru Viru y Manaos, y llegó a la Base Aérea El Libertador, en el estado venezolano de Aragua. Ese contingente, al mando del Coronel Miguel Ángel Wissinger, comandante de Protección Civil y Emergencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, incluyó cuatro binomios de perros-guía de la Infantería de Marina de la Armada Argentina y una brigada especializada en estructuras colapsadas.

PUBLICIDAD

De acuerdo a lo que se informó, una vez en tierra, las autoridades venezolanas les asignaron la zona B2 de la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, donde actuaron en coordinación con equipos internacionales y representantes del Comando Sur de los Estados Unidos. Según el Ministerio de Defensa, la presencia de los canes en las primeras 96 horas resultó determinante para delimitar zonas con posibles sobrevivientes y optimizar los tiempos de búsqueda.

En paralelo, la Cancillería Argentina mantiene desplegada desde el 27 de junio una misión especial humanitaria y consular. Según el último reporte, la misión recibió 235 solicitudes de asistencia por correo electrónico y teléfono, registró 8 pedidos de búsqueda de paradero —con 4 ciudadanos ya localizados— y confirmó 6 argentinos fallecidos.

PUBLICIDAD

Cuatro militares, incluyendo personal argentino, entre los escombros (Ministerio de Defensa)

Además, identificó 7 personas en situación de especial vulnerabilidad, entre ellas cuatro grupos familiares con niños y un menor no acompañado, y realizó 12 gestiones documentales que incluyeron pasaportes de emergencia y autorizaciones de viaje para ciudadanos sin documentación. El número de emergencia consular en Venezuela es el +58 414-2387145.

La dimensión de la crisis humanitaria se agrava con cada balance. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Comité Internacional de Rescate (IRC) informaron que más de 50.000 personas continúan desaparecidas. El coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, advirtió que “sin duda estamos ante una cifra superior a la comunicada” y reveló que la organización adquirió 10.000 bolsas para cadáveres.

PUBLICIDAD

Unicef estima que 1,8 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, de las cuales 680.000 son niños. El IRC señaló que “los servicios médicos están desbordados, los refugios se encuentran a plena capacidad y los servicios de agua y electricidad siguen interrumpidos”, y advirtió que “la respuesta no está a la altura de la magnitud de la necesidad humanitaria”.

Los daños materiales también continúan en proceso de evaluación. Rodríguez informó que los terremotos dejaron 855 edificios con daños severos en todo el país, de los cuales 189 colapsaron por completo —158 de ellos en el estado de La Guaira—, mientras otros 666 sufrieron daños graves o derrumbes parciales. Desde el doble sismo se registraron casi 700 réplicas, aunque el funcionario aclaró que “eso no necesariamente quiere decir que se haya disipado por completo cualquier riesgo de aparición de un evento peligroso”.

PUBLICIDAD