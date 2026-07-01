Política

Tragedia en Venezuela: arribó un segundo contingente militar con ayuda humanitaria y al menos cuatro argentinos siguen desaparecidos

Médicos, enfermeros, perros de rescate y una planta potabilizadora de agua refuerzan las tareas del primer escalón desplegado por el Ministerio de Defensa. El último reporte de los funcionarios consulares que actúan en el terreno

Guardar
Google icon
Hombre con uniforme militar, casco, gafas y mascarilla junto a un perro marrón con correa, ambos entre escombros de construcción con un coche al fondo
Un militar argentino y su perro de rescate rastrean una zona devastada por escombros en Venezuela. (Ministerio de Defensa)

En la madrugada de este miércoles arribó a territorio venezolano un segundo contingente de fuerzas militares de la Argentina para reforzar las tareas humanitarias que el país lleva adelante desde el pasado viernes en las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio. El nuevo despliegue es coordinado por el Ministerio de Defensa. A una semana de la catástrofe, el balance oficial es -por el momento- de 1.943 muertos, 10.571 heridos y más de 50.000 desaparecidos.

El contingente viajó a bordo de aviones Embraer y Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y lleva equipamiento que el primer escalón no pudo transportar por la urgencia del despliegue inicial: una planta potabilizadora de ósmosis inversa con capacidad para producir 1.100 sachets de 500 ml de agua por hora, un grupo electrógeno mediano, duchas de campaña, una cocina móvil con víveres, carpas con catres para 40 personas y un puesto sanitario móvil.

PUBLICIDAD

Se incorporan, además, dos nuevos binomios perro-guía de la brigada certificada USAR del Ejército Argentino: Jack, del Batallón de Ingenieros de Montaña 8 de Mendoza, y Derek, del Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan.

La llegada de este segundo escalón se produce en un momento en que el paso del tiempo reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes bajo los escombros. Este martes, un niño de tres años fue rescatado con vida gracias al trabajo de un equipo de socorristas jordanos, un hallazgo que renovó la esperanza de los familiares que aún esperan noticias.

PUBLICIDAD

Un grupo de militares con uniformes de camuflaje y mochilas embarca en un avión gris de la Fuerza Aérea Argentina que dice "T-9"
Personal militar argentino con uniformes de camuflaje sube a un avión de la Fuerza Aérea Argentina hacia Venezuela. (Ministerio de Defensa)

Según precisó el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, en las dos zonas más golpeadas —Caraballeda y Catia La Mar— había unas 30.000 personas al momento de los sismos; de ellas, 19.861 lograron salir por sus propios medios o fueron rescatadas con vida.

El primer escalón argentino había partido a contrarreloj desde la Base Aérea de El Palomar con escalas en Viru Viru y Manaos, y llegó a la Base Aérea El Libertador, en el estado venezolano de Aragua. Ese contingente, al mando del Coronel Miguel Ángel Wissinger, comandante de Protección Civil y Emergencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, incluyó cuatro binomios de perros-guía de la Infantería de Marina de la Armada Argentina y una brigada especializada en estructuras colapsadas.

De acuerdo a lo que se informó, una vez en tierra, las autoridades venezolanas les asignaron la zona B2 de la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, donde actuaron en coordinación con equipos internacionales y representantes del Comando Sur de los Estados Unidos. Según el Ministerio de Defensa, la presencia de los canes en las primeras 96 horas resultó determinante para delimitar zonas con posibles sobrevivientes y optimizar los tiempos de búsqueda.

En paralelo, la Cancillería Argentina mantiene desplegada desde el 27 de junio una misión especial humanitaria y consular. Según el último reporte, la misión recibió 235 solicitudes de asistencia por correo electrónico y teléfono, registró 8 pedidos de búsqueda de paradero —con 4 ciudadanos ya localizados— y confirmó 6 argentinos fallecidos.

Cuatro hombres con uniformes militares y cascos están de pie al aire libre, un hombre habla con gestos de manos; montañas y edificios al fondo
Cuatro militares, incluyendo personal argentino, entre los escombros (Ministerio de Defensa)

Además, identificó 7 personas en situación de especial vulnerabilidad, entre ellas cuatro grupos familiares con niños y un menor no acompañado, y realizó 12 gestiones documentales que incluyeron pasaportes de emergencia y autorizaciones de viaje para ciudadanos sin documentación. El número de emergencia consular en Venezuela es el +58 414-2387145.

La dimensión de la crisis humanitaria se agrava con cada balance. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Comité Internacional de Rescate (IRC) informaron que más de 50.000 personas continúan desaparecidas. El coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, advirtió que “sin duda estamos ante una cifra superior a la comunicada” y reveló que la organización adquirió 10.000 bolsas para cadáveres.

Unicef estima que 1,8 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, de las cuales 680.000 son niños. El IRC señaló que “los servicios médicos están desbordados, los refugios se encuentran a plena capacidad y los servicios de agua y electricidad siguen interrumpidos”, y advirtió que “la respuesta no está a la altura de la magnitud de la necesidad humanitaria”.

Los daños materiales también continúan en proceso de evaluación. Rodríguez informó que los terremotos dejaron 855 edificios con daños severos en todo el país, de los cuales 189 colapsaron por completo —158 de ellos en el estado de La Guaira—, mientras otros 666 sufrieron daños graves o derrumbes parciales. Desde el doble sismo se registraron casi 700 réplicas, aunque el funcionario aclaró que “eso no necesariamente quiere decir que se haya disipado por completo cualquier riesgo de aparición de un evento peligroso”.

Temas Relacionados

TerremotosAyuda humanitariaMinisterio de DefensaONU

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Javier Milei quiere modificar la Carta Orgánica del Banco Central e impulsará la reforma política y cambios en Inocencia Fiscal

El Presidente recibió en Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza para marcar los próximos objetivos del gobierno nacional

Javier Milei quiere modificar la Carta Orgánica del Banco Central e impulsará la reforma política y cambios en Inocencia Fiscal

Un día antes de dejar su cargo, un juez suspendió la aplicación de artículos de la reforma laboral que afectan la caja del Sindicato de Camioneros

El juez laboral Herman Mendel, que hoy efectivizó su renuncia, hizo lugar al reclamo sindical y frenó la instrumentación de artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y de su decreto reglamentario para el convenio firmado por Hugo Moyano

Un día antes de dejar su cargo, un juez suspendió la aplicación de artículos de la reforma laboral que afectan la caja del Sindicato de Camioneros

A 32 años del atentado, intendentes de todo el país firmaron en la AMIA un compromiso por la memoria y contra la impunidad

La convocatoria multipartidaria se realizó en Pasteur 633, a 32 años del ataque del 18 de julio de 1994, con el objetivo de extender el reclamo más allá de Buenos Aires

A 32 años del atentado, intendentes de todo el país firmaron en la AMIA un compromiso por la memoria y contra la impunidad

Misiones dejará de cobrar anticipos de ingresos brutos en los puestos de control fiscal que están en las rutas

La medida regirá al menos durante un año. Apunta a dejar atrás una de las decisiones impositivas más cuestionadas. La resolución del gobernador Hugo Passalacqua es también un nuevo round de su pelea con Carlos Rovira

Misiones dejará de cobrar anticipos de ingresos brutos en los puestos de control fiscal que están en las rutas

Menem vs. Cafiero: la interna que transformó al peronismo y marcó el rumbo de la política argentina

La interna del Partido Justicialista de 1988 enfrentó a Carlos Menem y Antonio Cafiero en una disputa que redefinió el liderazgo del peronismo

Menem vs. Cafiero: la interna que transformó al peronismo y marcó el rumbo de la política argentina

DEPORTES

El presidente de Barcelona dio detalles de la negociación por Julián Álvarez con Atlético Madrid: “La oferta es firme”

El presidente de Barcelona dio detalles de la negociación por Julián Álvarez con Atlético Madrid: “La oferta es firme”

Los Pumitas buscan un triunfo clave ante Irlanda en el Mundial Juvenil de Georgia

Inglaterra-RD Congo, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: los africanos sorprenden 1-0 a los británicos

Euforia en Francia tras la goleada a Suecia en el Mundial: “favoritos”, “exhibición” y “potencial muy alto”

“Problemas con esposas y familias”: el escándalo que se desató en Alemania tras la eliminación contra Paraguay del Mundial

TELESHOW

La flauta mágica, el espectáculo que acerca la magia de Mozart a los niños entre música, circo y acrobacia

La flauta mágica, el espectáculo que acerca la magia de Mozart a los niños entre música, circo y acrobacia

El misterioso hallazgo de Paula Chaves y Pedro Alfonso en la remodelación de su nueva casa: “Estaba en la entrada”

Nació Serena, la primera hija de Juli Puente y Facu Miguelena: “Bienvenida amor de nuestras vidas”

Carlos Casella fue operado de urgencia y debió reprogramar el estreno de Boite junto a Griselda Siciliani

Criticaron a Manu Urcera por opinar sobre la belleza de las mujeres y Nicole Neumann lo defendió: “Lo hacen todos”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos brasileños y a empresas vinculadas a la banda criminal Primer Comando de la Capital

Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos brasileños y a empresas vinculadas a la banda criminal Primer Comando de la Capital

Cómo mantenerse a salvo ante el calor extremo mientras las peligrosas temperaturas azotan Estados Unidos

Bolivia reduce en 5% los aranceles de importación tras modificar el régimen cambiario

Así funcionará la nueva evaluación ambiental que regirá las inversiones en Panamá

Policía ecuatoriana descubrió una red de explosivos vinculada a Los Lobos